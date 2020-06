Con un sinnúmero de mejoras tanto en su exterior, como en su interior, Lexus llevó a cabo anoche de manera virtual la presentación mundial del rediseñado sedán deportivo compacto de lujo Lexus IS del 2021. Desde que debutó hace 20 años en Estados Unidos, el IS ha sido uno de los caballos de batalla de la empresa debido a su atractivo diseño, así como por su divertido desempeño en la carretera.

El nuevo 2021 IS, que se espera que llegue a los concesionarios a fines de este año, busca expandir el legado que ha forjado en el segmento de autos deportivos de lujo compactos en las últimas dos décadas. Verdaderamente un vehículo global, estará disponible para la venta en aproximadamente 40 países de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Japón y otros países de Asia.

Se espera que el nuevo Lexus IS del 2021 llegue a los concesionarios a fines de este año. (Suministrado)

Auto deportivo

En todo momento, la empresa ha querido dejar claro que este es un vehículo deportivo sedán, que tiene elementos de lujo. Esto se ve reflejado en todo el trabajo realizado por los ingenieros de la marca, quienes centraron su enfoque en crear un vehículo que tenga un rendimiento y un manejo excepcional en las pistas y en las carreteras, brindando un buen equilibrio entre la seguridad y el control del conductor.

Moderno panel de instrumento s en el nuevo Lexus IS del 2021. (Suministrado)

Para lograr esto, el nuevo IS 2021 IS estará disponible tanto en opciones de tracción trasera como de tracción total (AWD), y hay tres opciones distintas de tren motriz disponibles según el grado. El IS 300 de tracción trasera presenta un motor de cuatro cilindros en línea de 2.0 litros, turboalimentado e intercooler. Calificado para entregar 241 caballos de fuerza, el robusto cuatro cilindros también produce una torsión de 258 libras/pies. Viene equipado con una transmisión automática Sport Direct Shift (SPDS) de ocho velocidades.

Por otro lado, para un mejor agarre el IS 300 también está disponible con tracción en las cuatro ruedas. El IS 300 AWD funciona con un V6 de 3.5 litros, que genera 260 caballos de fuerza y 236 libras/pie de torsión a las cuatro ruedas a través de una transmisión automática de seis velocidades. El sistema de tracción en las cuatro ruedas controlado electrónicamente está diseñado para ayudar a mejorar la tracción y el agarre al variar automáticamente la distribución de torque de adelante hacia atrás.

Detalle de una de las puertas del nuevo Lexus IS del 2021. (Suministrado)

Por su parte, para los compradores que anhelan la máxima potencia, existe el IS 350 en tracción trasera o tracción en las cuatro ruedas con un motor V6,de 3.5 litros, que produce 311 caballos de fuerza y 280 libras/pie de torsión. El modelo de tracción trasera utiliza la misma transmisión automática Sport Direct Shift de ocho velocidades que se encuentra en el IS 300 RWD, mientras que la versión AWD envía potencia a través de una automática de seis velocidades.

Una de las primeras cosas que apuntaron los ingenieros fue mejorar la rigidez del cuerpo. Esto se realizó en áreas clave, como el refuerzo de los soportes laterales del radiador, el aumento de la cantidad de puntos de soldadura de los miembros frontales y la optimización de las estructuras de refuerzo desde los pilares C hasta los lados del techo. La mayor rigidez no solo ayuda a reducir el ruido y la vibración no deseados, sino que también ayuda a mejorar la comodidad de conducción y el rendimiento de la conducción con una respuesta mejorada a la entrada de la dirección.

Por otro lado, por primera vez, el nuevo IS estará disponible con aros más grandes de 19 pulgadas para mejorar la fuerza en las curvas y proporcionar un mayor parche de contacto con la carretera. Los ingenieros revisaron el diseño de la suspensión y los puntos de recogida delanteros para ayudar a acomodar el paquete más grande de neumáticos y aros. En general, hay disponibles dos aros diferentes de 19 pulgadas en los modelos F SPORT, incluida un BBS único y específico para los F SPORT equipados con el paquete de manejo dinámico.

La aplicación Lexus AR Play ya está disponible para descargar para dispositivos iOS y Android en App Store y Google Play. (Suministrada)

Aplicación virtual

Para presentar virtualmente el nuevo 2021 IS, Lexus lanzó Lexus AR Play, una aplicación inmersiva de realidad aumentada diseñada para permitir a los usuarios explorar el vehículo a través de su teléfono inteligente o tableta, la primera aplicación de este tipo para Lexus. Con el distanciamiento social de la nueva normalidad en todo el mundo, Lexus se inspiró para desarrollar la tecnología para mostrar las características de diseño y rendimiento más recientes de este sedán deportivo de lujo, un favorito de la categoría desde el debut del modelo hace casi 20 años.