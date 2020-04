Porsche y las películas ha sido uno de los matrimonios más duraderos de la industria cinematográfica. Decir Steve McQueen y Le Mans es más que suficiente.

En estos momentos en que debemos estar en casa, Porsche hace un repaso de algunas de las películas en las que los deportivos de Stuttgart han sido protagonistas.

Te presentamos una larga lista de todos los géneros para que los fanáticos de la marca, grandes y pequeños escojan las que más les gustan para verlas durante la cuarentena.

El 911 en acción

Como es lógico, el icónico 911, el deportivo por excelencia ha sido el protagonista en innumerables películas. No sólo en cintas reales sino también en dibujos animados, como por ejemplo en la célebre 'Cars' (2006). Las estilizadas curvas del modelo eran ideales para dar vida a Sally, la abogada de Radiator Springs, el pueblo de autos a donde llega ‘El Rayo’ McQueen y se enamora de este bonito 911 Carrera azul.

Personaje de Sally, en "Cars". (Suministrada)

'Bad Boys' (1995) supuso el salto al cine de Will Smith tras años de ser parte de la serie de televisión El Príncipe de Bel Air. El Porsche 911 Turbo que conduce su personaje, el policía de Los Ángeles Mike Lowrey, ayudó a que su paso de la pantalla chica a la grande fuera exitoso. El motor de 3.600 c.c. entrega pura velocidad y adrenalina a este Porsche de color negro, que se convirtió en uno de los íconos de la película. La escena más recomendada se da en la pista de un aeropuerto, donde los policías a bordo del 911 Turbo persiguen al villano de la película, el cual termina estrellándose contra una pared y es arrestado.

Porsche 911 Carrera en la película "Bad Boys for Life" de 2020.

En la tercera secuela de esta serie, ‘Bad Boys for Life’ (2020), nuevamente el 911 es protagonista. Solo que en esta ocasión se trata de un 911 Carrera 4S modelo 2020 de color azul, el cual protagoniza una persecución dentro de un centro comercial, así como en otra escena de velocidad y adrenalina en una autopista.

En 'Gone in 60 Seconds' (2000) un 911 de la serie 996 de 1999 y otro 911 Turbo de la serie 993 de 1997 son dos de los 50 vehículos codiciados por la banda de ladrones liderada por Nicolas Cage y Angelina Jolie. En esta cinta en la que Randall ‘Memphis’ Raines regresa a su pasado delictivo para salvar a su hermano aparecen también otros tres modelos Porsche: un 356B Speedster de 1961, un 959 de 1988 y un Boxster de 2000.

Modelo usado en la película 'Gone in 60 Seconds'. (Suministrada)

En la película 'No Man's Land' (1987), en la que Charlie Sheen interpreta a un policía infiltrado en una banda de ladrones de autos Porsche, hay una gran cantidad de ellos. Esta es definitivamente una película que todo amante de Porsche debe ver. Tiene innumerables escenas de persecución; la más representativa empieza en un estacionamiento y termina en las calles de Los Ángeles donde los dos protagonistas evaden a su rival. Además del 911 SC Cabrio que conduce Sheen hay un 911 Targa, un 911 Flat Nose, un 911 SC, y un 911 Turbo serie 930.

Porsche 911 SC Cabrio usado en la película 'No Man's Land'. (Suministrada)

Varios críticos afirman que esta película inspiró otras reconocidas cintas, entre ellas ‘Fast and Furious’ y 'Breaking Point’, en las que sus protagonistas se involucran más de lo debido con su contraparte. Precisamente en la quinta secuela de la serie ‘Fast and Furious’ (2011) el fallecido Paul Walker conduce un 911 GT3 RS. Bueno, en realidad no es un GT3, es un 911 Carrera de la segunda generación de la serie 996 con un paquete gráfico y nuevos rines.

Otros Porsche en la pantalla grande

Pero por mucho peso simbólico que tenga el 911, el fabricante de deportivos de Stuttgart tiene otras maravillas en su catálogo cinematográfico.

En la película 'Spy Game' (2001), protagonizada por Robert Redford y Brad Pitt, el veterano agente de la CIA al que interpretaba Redford, conduce un absoluto clásico vintage de la marca, el Porsche 912. La escena final con Redford dejando atrás a los agentes de la CIA en su auto, después de haberse salido con la suya, es imperdible.

Porsche 912 de la película 'Spy Game'. (Suministrada)

También hay que recordar al Porsche 356 Cabriolet de 1956 que poseía Eddie Murphy en la muy conocida '48 horas' (1982). En esta película interpretaba a Reggie Bannister, un delincuente común que tenía que colaborar con el policía bruto (interpretado por Nick Nolte) para encontrar el dinero de un robo. El polvoriento Porsche que guarda Bannister en un garaje tiene su importancia a la hora de resolver el misterio, y la escena del paseo por las calles de San Francisco permite ver todos sus ángulos.

En esta lista de recomendaciones también debe estar 'Scarface' (1983). En ella el diabólico pero carismático Tony Montana (interpretado por Al Pacino) conduce un Porsche 928 S, uno de los clásicos de los ochenta del fabricante de autos deportivos.

De este mismo año es ‘Risky Business’ (1983), una comedia en la que un joven de 17 años, padres ausentes y un Porsche 928, son algunos de los ingredientes. Tom Cruise, Joel en la película, aprovecha el viaje de sus padres para hacer la transición a su edad adulta. Lo triste de la historia es que el preciado Porsche 928 de sus padres termina en el fondo de un lago.

De esa misma década de los ochenta es 'Top Gun' (1986), en la que el mismo Cruise interpreta a un piloto de la fuerza aérea que termina en un romance con su instructora (interpretada por Kelly McGillis). En la película, la actriz conduce un Porsche 356 Speedster, otro modelo revalorizado con los años que luce muy bien en las escenas de esta película.

Incluso Woody Allen no resistió a incluir un Porsche en alguna de sus películas. En ‘Muero por ti' (2003) su personaje, un fracasado artista neoyorquino, conducía un Porsche 356 Cabriolet. Sin duda, una manera excelente de afrontar la hipocondría.

Turno para el eléctrico Mission E

Los niños también son fanáticos de Porsche. En ‘Playmobil: The Movie' (2019) el auto eléctrico del agente secreto Rex Dasher es el Mission E, prototipo sobre el cual está basado el auto de serie ciento por ciento eléctrico de Stuttgart, el Taycan, que fue lanzado al mercado en septiembre de 2019, y que ya ha comenzado a llegar a América Latina y el Caribe.

En ‘Playmobil: The Movie' (2019) el auto eléctrico del agente secreto Rex Dasher es el Mission E. (Suministrada)

El clásico eterno

No es posible hablar de cine y autos sin hablar de ‘Le Mans’ (1971). En ella Steve McQueen, amante del automovilismo, personifica a un piloto de carreras a bordo de un Porsche 917 KH que disputa las míticas 24 Horas de Le Mans.

‘Le Mans’ (1971), protaginizada por Steve McQueen. (Suministrada)

Desde el comienzo de la película, McQueen recorre en un Porsche 911S las calles de Le Mans donde es disputada la prueba francesa de resistencia. Amor, heridas del pasado y mucha velocidad, hacen que esta película sea una de las más representativas dentro del mundo de las carreras, En ella se ambientan a la perfección los rituales de los pilotos de carreras y se vive la acción del protagonista a bordo del Porsche 917 KH con los colores azul y naranja del patrocinador, la petrolera Gulf.

Protagonismo tras bambalinas…

Siempre acostumbrado a brillar, Porsche también lo ha sido detrás de cámaras. Un 911 ST 2.5 sirvió para llevar la cámara en varias de las escenas de ‘The Speed Merchants’ (1972), un documental sobre el Campeonato Mundial de Constructores de 1972 en el que los pilotos Mario Andretti y Vic Elford presentan detalles secretos de las carreras de Daytona, Sebring, Targa Florio, Nurburgring, Le Mans y Watkins Glen.