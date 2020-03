El fin de semana del 13 al 15 de marzo de 2020, en el Firestone Grand Prix de St. Petersburg, Florida, se llevará a cabo la primera ronda de la serie IMSA Porsche GT3 Cup Challenge USA by Yokohama. El puertorriqueño Sebastián Carazo dirá presente en la misma.

Desde su debut en esta serie, Carazo ha dado mucho de qué hablar, ganando el año pasado el campeonato en la categoría Gold. El joven piloto también estableció récords de tiempo como el auto más rápido en cinco de las ocho pistas que visitó esta pasada temporada. A Carazo le fue otorgado el Premio del Piloto Puertorriqueño del Año. Dicho premio es otorgado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y solo puede recibirse una vez en la vida.

“Llevo varios meses haciendo mucho entrenamiento tanto físico como en el simulador. He estudiado mucha data de la pista y he visto varios videos de esta”, comentó Carazo. “Este será el primer fin de semana de carreras de la serie y estoy bien concentrado para darlo todo.”

“Gracias a todos los auspiciadores por formar parte de mi equipo durante esta nueva temporada: Allied Car and Truck Rental, Allied Fleet Services, Allied Park & Fly, Union Auto Group, Carolina’s Crossdock, Sierra Manufacturing Corporation, Tactical Media Group, Font Insurance, Graphic Printing, C.E.F.I y Julio Rodriguez US Customs Broker. Además, a nuestro equipo NGT Motosport, a los fanáticos, a mi familia y todos mis amigos por todo el apoyo y la confianza brindada durante mi carrera. Ustedes son mi mayor motivación. Me siento preparado para todos los retos que traiga esta nueva temporada, con Dios por delante seguiremos representando dignamente a Puerto Rico y poniendo nuestra bandera en alto”, añadió Carazo.