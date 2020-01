El vehículo deportivo utilitario (SUV) de lujo Volvo XC90 fue nombrado Auto de la Década por Autotrader, la marca de listados de vehículos de terceros más reconocida en Estados Unidos. Es el único SUV de lujo que alcanzó a figurar en la lista elegida independientemente.

Según Autotrader, el XC90 que debutó en el año 2015, es el ejemplo perfecto de un vehículo moderno preparado para el futuro. Tiene una gama de motores de cuatro cilíndros turbocharged, supercharged y electrificados que ofrecen una buena eficiencia, un interior moderno y minimalista, muchas características de conectividad y seguridad, y elementos escandinavos únicos.

El XC90 se basa en la Arquitectura de Producto Escalable de la compañía que permite proporciones excelentes, seguridad ejemplar y una experiencia de conducción lujosa. (Suministrada)

“El Volvo XC90 es uno de los mejores autos de la década porque es un espectacular SUV de lujo que comenzó una larga línea de vehículos nuevos que cambiarían para siempre el curso de la marca Volvo”, dijo Brian Moody, editor ejecutivo de Autotrader. “El XC90 eleva efectivamente a toda la marca a una verdadera posición de lujo, es la encarnación completa de todo lo que Volvo puede hacer bien. El XC90 es un ejemplo perfecto de como la moderación del diseño realmente suma al atractivo de un vehículo. Tanto por dentro como por fuera, el Volvo XC90 es de buen gusto y lujo. Agregue esto a un conjunto de tecnologías avanzadas de asistencia al conductor y el Volvo XC90 se convierte en un argumento convincente en una larga historia de estilo escandinavo, ingeniería y diversión que se ha convertido en el Volvo de hoy y mañana”.

Por su parte, la empresa sueca entiende que este galardón es sumamente importante. “El XC90 fue nombrado North American Utility, adicional de más de 100 premios alrededor del mundo”, dijo Anders Gustafsson, vicepresidente ejecutivo de las Américas y presidente y CEO de Volvo Car USA. “Para nuestro vehículo más vendido, ahora ser llamado Autotrader Car of the Decade, es simplemente increíble, no solo para nosotros, sino para todos nuestros clientes que optaron por conducir un XC90 en lugar de tantos otros en el mercado.”

El interior del Volvo XC90 es una composición magistral de diseño relajante, hermosos materiales y la última tecnología, todo perfectamente integrado. (Suministrada)

El XC90 representa la esencia de lo que puede ser un Volvo moderno, y es el vehículo más popular de Volvo en Estados Unidos. Para el modelo 2020, el XC90 se ha actualizado por completo.

El XC90 presenta una versión confiada y lujosa del diseño escandinavo tradicional. El exterior tiene una postura fuerte con una calidad sutil, atemporal y proporciones equilibradas. El interior es una composición magistral de diseño relajante, hermosos materiales y la última tecnología, todo perfectamente integrado.