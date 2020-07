La alfombra azul quedó nueva, también los asientos renovados del mismo color, y el vestuario y el escenario creado exclusivamente para un nuevo espectáculo, están listos. Pero a la carpa del Cirque du Soleil de Disney Springs le faltan los elementos más importantes: sus impresionantes artistas circenses y un público fiel que con solo escuchar el nombre de este espectáculo, evoca calidad artística y asombro.

El anuncio de una posible radicación de quiebra es una de las sorpresas desagradables que sigue dando el coronavirus y los fanáticos del Cirque du Soleil que tenían viajes próximos a Walt Disney World, en Orlando, se preguntan si el nuevo show que ofrecerían en Disney Springs se cancelará o sigue en pie.

Pero aunque no tiene fecha de estreno, la buena noticia es que los planes continúan para presentar este año “Drawn to Life”, en la misma carpa donde antes estuvo “La Nouba”, por casi 20 años. “Estamos evaluando la apertura de “Drawn to Life” basado en las guías de las organizaciones gubernamentales y de salud. Por el momento no podemos confirmar una fecha de estreno, por lo que tomamos la decisión de no vender boletos hasta octubre y esperamos tener noticias pronto”, dijo la portavoz del Cirque du Soleil.

A inicios de año De Viaje tuvo acceso a dos eventos exclusivos en adelanto de este nuevo show, la primera producción entre el Cirque du Soleil, Walt Disney Animation Studios y Walt Disney Imagineering. En el primero de ellos, en enero, quedaban muchos detalles por concluir, pero la presentación de marzo no solo dejó claro que estaba todo listo, sino también que el nuevo show, que honra el legado de Disney en el arte de la animación, conmovería hasta las lágrimas a todos los espectadores, con su historia de la pequeña Julie y su padre.

Ella descubre que un regalo inesperado que le dejó su fallecido padre es una pieza sin terminar de animación. Guiada por un sorprendente lápiz, se embarca en una aventura salpicada por sus recuerdos infantiles de Disney. A través de este viaje, aprende y se imagina sobre las nuevas posibilidades para su futuro. Con el adelanto a la prensa se vio hecho realidad, lo que antes había descrito como una experiencia que sobrepasaría las expectativas, Daniel Lamarre el presidente y CEO de Cirque du Soleil Entertainment Group.

Su debut estaba previsto para el 17 de abril pero ya se habían vendido las entradas para los “previews” en marzo. Todo eso quedó truncado por el coronavirus, al igual que todas las producciones del Cirque de Soleil alrededor del mundo. La empresa afectada fuertemente desde el inicio de la pandemia, se vio obligada a despedir a más de 3,500 empleados.

Si el plan de reestructuración presentado por la Ley de Acuerdos de Acreedores de Empresas (CCAA, en inglés) es aprobado, la empresa solicitará la protección de la Ley de Quiebra en Estados Unidos. En una publicación en su cuenta de Twitter dijeron a quienes tenían entradas para algunos de sus espectáculos, que estas continúan siendo válidas. Si eres una de esas personas con boletos comprados, accede a su página web para orientarte, https://www.cirquedusoleil.com/