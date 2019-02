Érika Martínez había visitado los parques de Walt Disney World, en Orlando, cuando era apenas una adolescente. Ahora, en la última semana de enero, esta madre de dos hijos, regresó con su familia, y dice que “los está descubriendo”. Tiene razón, en más de una década que no había regresado, en Magic Kingdom, por ejemplo, sigue el Castillo de Cenicienta como eje central, pero hay muchísimas experiencias y atracciones nuevas. No solo eso, en los otros tres parques de Disney hay desde tierras temáticas completamente nuevas hasta atracciones y sobre todo, una nueva manera, más tecnológica (y más abarrotada) de darle un vistazo a ese mundo mágico. “Parece como si todo el tiempo estuvieran haciendo cosas nuevas”, dijo.

Disney’s Hollywood Studios contará a partir de este año del “Star Wars: Galaxy’ Edge” (Suministrada)

Eso es así. Año tras año los parques temáticos de Orlando se renuevan, y aunque en algunos casos se trata de una atracción solamente, en otros hay grandes ampliaciones que son la excusa perfecta, como si se necesitara alguna, para repetir el destino vacacional familiar por excelencia. Con el impulso enorme que traen los millones de turistas que acuden a Orlando desde todas partes del mundo, también se estrenan hoteles, restaurantes, complejos de casas vacacionales y otras atracciones fuera de los parques, desarrollos que caen muy bien a la economía de esta región de la Florida Central.

Como todos los años, en este hay varias novedades a tener pendiente, pero similar a otros años, también habrá un gran estreno, que es el que mayor expectativa está creando. El del 2019 será Star Wars: Galaxy's Edge, o la Tierra de Star Wars, como muchos prefieren llamarle. Aquí están todas las novedades que encontrarás si visitas a la “Ciudad Mágica”.

Walt Disney World

Disney’s Hollywood Studios celebra sus 30 años el 1 de mayo y ¡se siente La Fuerza! Ya están celebrando con un nuevo logo y actividades como Supers with The Incredibles, con los personajes presentándose varias veces al día, y el saludo a Mike y Sulley de Monsters Inc, en “Walt Disney Presents”. Pronto se presentará el espectáculo nocturno Wonderful World of Animation, que recrea los 90 años de la historia animada de Mickey.

Mickey & Minnie’s Surprise Celebration, en honor al 90 Aniversario de Mickey Mouse. (Suministrada)

Sin duda el punto culminante de este año no solo de este parque sino de todo Walt Disney World será la apertura de Star Wars: Galaxy’s Edge, o la Tierra de Star Wars. Esa inmensa zona temática, anunciada en el 2015, es la que ha hecho renovar el parque, desde cambiar su entrada hasta eliminar otras atracciones. Permitirá que aterrices en el planeta Batuu, habrá personajes de Star Wars apareciendo por allí, para fotos con los huéspedes y tendrá dos grandes atracciones: Millennium Falcon: Smugglers Run, que pondrá a los huéspedes en una misión crítica al pilotear la nave Millennium Falcon y la otra, Star Wars: Rise of the Resistance, en medio de la batalla entre la Resistencia y las Fuerzas del Primer Orden, que incluirá hasta una batalla con Kylo Ren.

El Star Wars: Galaxy’s Edge permitirá que las personas puedan caminar por los mundos de esta popular franquicia de películas. (Suministrada)

Si eres fan de Star Wars, sabes por qué hay tanta expectativa. Por supuesto que habrá comida y mercancía especial, como parte de la visita pero además hay todo un resort de Star Wars, que será la experiencia soñada de los fans de Star Wars que puedan pagar el paquete completo y hasta dormir en una de esas “naves espaciales”. ¡Pendientes a los detalles!

Como es usual, no han adelantado fecha oficial, pero sí se sabe que estrenará en otoño, aunque ya en verano se tendrá una idea muy real de cómo será porque Disneyland, en California estrenará la suya. Con las atracciones y temática de Star Wars, a este parque bien podría llamársele el “Parque de Star Wars”, aunque todavía no hay confirmación de si después de la apertura, habrá cambios en las otras actividades temáticas ya existentes en el parque.

Pero no es solo Star Wars lo nuevo allí. Estrenarán también en otoño, el Mickey & Minnie’s Runaway Railway, que es increíblemente la primera atracción donde está Mickey y una en la que gracias a la tecnología se transforma un corto animado en una experiencia real, basada en la serie de cortometrajes animados de Disney Channel “Mickey Mouse”. Además, para los fans de Cars especialmente de Lightning McQueen, el 31 de marzo estrena Lighting McQueen Racing Academy, que adentrará a los visitantes en el mundo de las películas de Pixar “Cars”.

Por otro lado, en Magic Kingdom encontrarás la Mickey & Minnie’s Surprise Celebration, en honor al 90 Aniversario de Mickey Mouse. Por eso hay desde comida especial hasta entretenimiento y mercancía, hasta el 30 de septiembre. Mickey y Minnie pueden verse además en el desfile diurno Move It! Shake It! MousekeDance It! Street Party, donde están con su nuevo y colorido atuendo, además de que ahora están juntos en el Town Square Theater, justo al pasar la entrada de Magic Kingdom, donde los huéspedes pueden retratarse con ellos (antes estaba solo Mickey). Además si navegas en el Disney Fantasy, de Disney Cruise Line, disfrutarás de la Mickey & Minnie Surprise Party at Sea, donde ellos también estarán con su atuendo de cumpleaños.

Este también es el año en que Illuminations: Reflections on Earth, se va de Epcot. Luego de casi 20 años de presentarse, este espectáculo nocturno termina en la segunda mitad de este año (sin fecha anunciada aún), para dar paso a una corta temporada de Epcot Forever, también con fuegos artificiales, música, iluminación y láser, que terminará en el 2020, cuando llegue el gran show nocturno que sustituirá permanentemente a IllumiNations. Otros cambios en el parque son la renovación de la película “O, Canada!” en el pabellón canadiense y la Remy’s Ratatouille Adventure, en el de Francia.

La música e historia de la cinta de Disney-Pixar “Coco” llegará a Epcot en Walt Disney World Resort en Orlando en marzo. El espectáculo será parte de las presentaciones diarias del Mariachi Cobre, en el pabellón de México. (Suministrada)

Animal Kingdom, (que no se vacía luego de la apertura de “Pandora, The World of Avatar” en el 2017, tiene el Hakuna Matata Time Dance Party, un espectáculo diario, con Timon y Rafiki, de The Lion King.

Disney también tendrá novedades en hoteles, como una nueva torre en el Disney’s Coronado Springs Resort, en verano, con 545 habitaciones y un rooftop restaurant y a fines de año, el Disney’s Riviera Resort, uno de lujo que es parte del Disney Vacation Club. En cuanto a restaurantes, uno de los más esperados es Jaleo by José Andrés, el primero del chef español en Orlando, y que estará en Disney Springs. En ese mismo distrito de entretenimiento, tiendas y restaurantes abrirá en verano NBA Experience, con diversas actividades temáticas de baloncesto y una tienda de productos exclusivos de la NBA.

Los fanáticos del baloncesto se sentirán en el paraíso en NBA Experience, un centro de diversión que estará ubicado en Disney Springs con diversas actividades temáticas de baloncesto y una tienda de productos exclusivos de la NBA. (Suministrada)

Universal Orlando Resort

El 13 de junio estrena Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, la montaña rusa que estará en The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade, en el parque de Islands of Adventure.y que Universal había prometido cuando cerró Dragon Challenge, otra montaña rusa, en el 2017. Esta es una muy esperada ya que la empresa dijo que contará con personajes y criaturas que te adentrarán más en el mundo de Potter de J.K. Rowling y que combinará un nuevo nivel de narración de historia con mucha acción y aventura y tecnología avanzada.

También en verano estrenarán el Universal’s Endless Summer Resort – Surfside Inn and Suites, con suites de dos habitaciones, entre otras opciones, capacidad para seis personas y baños con dos lavamanos y ducha separada, además de beneficios como admisión temprana a los parques de Universal. Tendrá temática playera y los precios más bajos de todos los hoteles de Universal.

Universal’s Endless Summer Resort – Surfside Inn and Suites. (Suministrada)

Además y con más anticipación que en años anteriores, ya pusieron a la venta los paquetes de boletos y alojamiento para su evento cumbre, las Halloween Horror Nights, que este año van del 6 de septiembre al 2 de noviembre y durarán 41 noches.

SeaWorld, nuevo presidente y gran debut de Elmo

Con la llegada este mes de Gustavo “Gus” Antorcha, como CEO de SeaWorld, se espera que el joven ejecutivo venezolano que viene de Carnival Corporation, como vicepresidente, siga atrayendo público latino a los parques, un segmento que hemos visto crecer considerablemente, sobre todo por eventos que apelan a nuestra cultura. La celebración de los Reyes Magos, comida y artistas latinos (principalmente puertorriqueños en el Seven Seas Food Festival) han llenado el parque.

Este año el estreno de Sesame Street, en primavera encantará a los fanáticos de Elmo, Abby, Cookie Monster y Big Bird, entre otros personajes de la serie televisiva. Ocupará un área de seis acres y habrá atracciones, como Super Grover’s Box Cas Derby, una montaña rusa para niños, encuentros con personajes y será la primera vez que se pueda recorrer las calles del icónico Sesame Street.

Sesame Street estrena en grande dentro de Sea World. (Suministrada)

Aquatica, un parque de la misma empresa de SeaWorld Entertainments, estrenará KareKare Curl, una atracción intensa con balsas de dos pasajeros y Busch Gardens, en Tampa, tendrá a Tigris, (que abrirá en primavera), la montaña rusa más alta de Florida, con 150 pies de altura y una velocidad de 60 millas por hora.

El Mundo de Lego Movie

En Legoland Florida Resort abrirá World of Lego Movie el 27 de marzo, una zona temática completa con tres nuevas atracciones, incluyendo The Lego Movie Masters of Flight, primera en el mundo con un giro de 180 grados dentro de la experiencia. Toda el área, que tiene espacios de comida y mercancía, está inspirada en personajes y temas de la The Lego Movie y The Lego Movie 2 y también tendrán disponible un paquete de alojamiento en uno de sus hoteles con la misma temática.

Legoland Florida Resort abrirá “World of Lego Movie” con más atracciones y un paquete de alojamiento en uno de sus hoteles con la misma temática. (Suministrada)

Margaritaville hotel

El ambiente caribeño está presente en Orlando con la apertura del complejo vacacional Margaritaville, que cuenta con Island H2O Live! un inmenso parque acuático, con más de 20 atracciones. Ubicado muy cerca de los parques de Disney, tiene dos opciones de alojamiento: el Margaritaville Hotel, con 184 habitaciones y las Margaritaville Cottages, residencias privadas que se alquilan a turistas y que cuando se pusieron a la venta, lograron una impresionante lista de espera.