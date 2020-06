Este año los duendes, las hadas mágicas y las calabazas estarán de vacaciones forzadas en Orlando, al menos en el parque Magic Kingdom, de Walt Disney World. La empresa anunció la cancelación de su muy popular Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party, el evento de Halloween que se extendía desde agosto hasta principios de noviembre.

Esto es otra consecuencia del coronavirus en Orlando, y el anuncio fue hecho en momentos en que el estado de la Florida está enfrentando uno de sus más grandes retos durante la pandemia, con un alza desmesurada de casos, más de 3,000 positivos reportados en un solo día y un creciente temor de la población a que se tomen medidas más drásticas para evitar la propagación del virus. La primera de ellas fue anunciada ayer por Jerry Demings, alcalde del condado de Orange, que firmó una Orden Ejecutiva para obligar a usar mascarillas desde el 20 de este mes, a toda persona mayor de dos años que esté en lugares públicos.

Los parques de Disney son los únicos que no han abierto en Orlando, pero ya su reapertura tiene fecha. Será desde el 11 de julio, cuando abrirán Magic Kingdom y Animal Kingdom, y a partir del 15 de ese mes, Epcot y Hollywood Studios.

Pero para los fanáticos de Halloween, esta es otra desilusión más para sus planes de vacaciones tan afectados en este 2020. Miles acuden año tras año disfrazados en familia a disfrutar de la fiesta especial para la que hay que adquirir boleto adicional y para la que cierran Magic Kingdom, quedándose exclusivamente los que participan de este evento. Disney dijo a través de su blog que los desfiles, los fuegos artificiales y los espectáculos en tarima, que son símbolos de esas fiestas, no pueden hacerse debido a la pandemia.

La empresa también canceló el Disney H2O Glow Nights, un evento nocturno que se celebra en verano en noches selectas en Typhoon Lagoon, uno desus parques acuáticos, y que también requiere boleto especial. Sobre los eventos de Navidad dijeron estar monitoreando de cerca la situación y que notificarán más adelante.

El Festival Internacional de Vinos y Comidas de Epcot sí se celebrará

No todas fueron cancelaciones. Una noticia con un toque de sabor y que le gustará a muchos visitantes es la confirmación de que celebrarán el Festival Internacional de Vinos y Comidas de Epcot, aunque con modificaciones.

Esta nueva versión del festival gastronómico estrenará el 15 de julio, el mismo día que reabrirá el parque luego del cierre desde marzo, y continuará hasta el otoño.

En esta ocasión, este festival, que es el más grande de los parques de Disney, tendrá más de 20 mercados de comida de lugares alrededor del mundo repartidos por todo el parque. Entre la comida representada estarán platillos de Hawai y de las Islas del Caribe. Además los visitantes notarán elementos integrados del Flower & Garden, otro festival muy popular que se celebra en primavera y que este año no se pudo hacer. Verán un topiario de Remy, en el pabellón de Francia y habrá mercancía del Flower & Garden disponible.

Aunque tendrán música en varios lugares del parque, incluyendo al Mariachi Cobre, este año no podrá ofrecerse la serie de conciertos de Eat to the Beat, debido a las normas del distanciamiento social.