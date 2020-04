Atención fans de Harry Potter. Este y todos los personajes favoritos de la saga del mago inglés están disponibles gratis para entretenerlos en sus hogares durante la crisis del coronavirus COVID-19. Esto gracias a la generosidad de J.K. Rowlings, la autora de los libros de Potter, de los que se han vendido más de 500 millones y medio de ejemplares. A inicios de la pandemia Rowlings había hecho disponible varios libros solo para maestros y estudiantes, y luego decidió liberar toda una serie de libros, artículos y actividades para que los padres pudieran también utilizarlos en sus casas con los niños.

A través de la página web Wizarding World y accediendo a la sección Harry Potter at Home hay desde manualidades, para hacer actividades como bolsas de regalo de Harry Potter, juego de letras, lectura de 10 palabras claves que todo fan del mago deben conocer, hasta guías muy completas para hacer más fácil la comprensión de los libros. Además ofrecen una descripción de tres de los personajes principales, Harry, Ron Weasley y Hermoine Granger. Las guías también identifican por dónde empezar si es la primera vez que se sumerge en la magia de la historia que ha roto todos los records en sus libros y películas y que ha sido recreada a la perfección en The Wizarding World of Harry Potter, dos mundos temáticos en Islands of Adventure y en Universal Studios, enOrlando, que están unidos por el tren de Hogwarts, y en Universal Studios Hollywood.

Personas vestida de algunos de los personajes de las películas de Harry Potter en Universal Studios, en Orlando. (Gregorio Mayí/Especial para GFR Media)

Los novatos en temas de Harry Potter también tendrán un buen comienzo cuando se registren en esa página y entren a la sección del “Sorting Hat”. Por si no lo sabía, la “Ceremonia de Selección”, que se supone que se hace anualmente con los estudiantes nuevos en el Gran Comedor del Colegio de Hogwarts de Magia y Hechicería, asigna a los estudiantes a una de las cuatro casas Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Esas casas, que tienen los nombres de los fundadores de la escuela, tienen sus propias características incluyendo sus colores distintivos y sus habitantes se convierten en una especie de familia. Cuando acceda, haga el divertido ejercicio y podrá ver a cuál casa pertenece, eso sí, una vez hecho, no hay vuelta atrás, el sombrero es el que decide cuál le corresponde.