El 2019 se perfila como un año intenso y muy interesante en la industria de cruceros, pues veremos barcos nuevos no solo en Norte América sino alrededor del mundo, tanto en el mar como en los ríos.

Si bien estamos ansiosos esperando ver todas estas novedades, un dato curioso es que este año sirve de preámbulo para la década que inicia el próximo año; una que marcará el inicio de una nueva era en la industria, con una cantidad impresionante de estrenos que hace tiempo se han anunciado y que incluyen mejoras a los puertos, nuevos destinos y más amenidades en cruceros.

Pero volviendo al 2019, aquí están algunos de los estrenos más importantes en barcos de mar. Los de río no se quedarán atrás, son numerosos también y son tema para otra edición.

Viking Jupiter

Nombrado en honor al planeta Júpiter, este sexto barco de mar de Viking Cruises, es similar a los anteriores de la empresa que con solo cuatro años, ya es la más grande en cuanto a flota de barcos pequeños, después de haber expandido su marca del río -muy exitosos por cierto- al océano.

Su atractivo radica en la atención personalizada, decoración minimalista danesa y que incluye todas las amenidades en el precio del viaje, como si fuera uno de río. Esto significa restaurantes de especialidad, vinos y cervezas en comida, internet ilimitado y excursiones en todos los puertos. El barco estrena el 16 de febrero, tendrá capacidad para 930 pasajeros y sus itinerarios serán por el Mediterráneo y el Norte de Europa.

Viking Jupiter (ELNUEVODIA.COM)

MSC Bellissima y MSC Grandiosa

Aunque estrenan en fecha diferentes, no es común que una empresa de barcos tenga dos grandes estrenos en un mismo año, y lo de “grandes estrenos” le viene a MSC Cruises por varias razones, incluyendo el tamaño de sus nuevos barcos.

El primero de ellos, MSC Bellisima tendrá la primera Asistente Digital de Cruceros en todo el mundo, llamada Zoe, cuya voz es activada con técnica de inteligencia artificial y habla siete idiomas. Además tendrá un restaurante nuevo de tapas, HOLA! del chef español Ramón Freixa y dos nuevos espectáculos del Cirque du Soleil at Sea shows.

MSC Bellissima (ELNUEVODIA.COM)

El MSC Grandiosa por su parte será el más grande de todos los barcos de la empresa y tendrá 12 restaurantes, shows del Cirque du Soleil y también a Zoe. Representa la entrada a la industria de la nueva clase de barcos Meraviglia Plus. Ambos barcos contarán con parques acuáticos.

Bellisima estrena en marzo, tendrá capacidad para 4,500 pasajeros y sus itinerarios serán por el Mediterráneo y los Emiratos Árabes. Grandiosa estrena en noviembre, tendrá capacidad para 6,300 pasajeros y sus itinerarios iniciales serán por el Norte de Europa y el Mediterráneo.

Spectrum of the Seas

Royal Caribbean Spectrum of the Seas (ELNUEVODIA.COM)

Royal Caribbean no se detiene con sus estrenos y como prueba está este barco también enorme, de la clase Quantum Ultra. Contará con la primera área exclusiva para suites, desde el piso 13 hasta el 16, una suite familiar (Ultimate Family Suite) aún más grande que la que trajo el Symphony of the Seas (con tres habitaciones y capacidad para 11 pasajeros), nuevas categorías de cabinas y otras atracciones impactantes como el Sky Pad, con realidad virtual, experiencias de shopping privadas para pasajeros de suites y su restaurante de bufé, el Windjammer Marketplace, 20% más grande que sus otros barcos Quantum.

El barco estrena en abril, pero llega en junio a Asia donde estará permanentemente. Su capacidad es de 4,246 pasajeros y la mayoría de sus salidas son desde puertos de China, aunque visitará otros países del continente asiático.

Celebrity Flora

Con este barco de Celebrity Cruises hay grandes expectativas, primero porque la empresa se ha posicionado como sinónimo de elegancia y con este, ha prometido transformar la experiencia de conocer las Galápagos. El barco se está construyendo especialmente para navegar por esas islas, por lo que apela al viajero de aventura, pero de buen gusto, por lo tanto se le han añadido toques únicos, como es el “glamping”, unas cabañas donde se podrá comer y beber, pero también dormir una noche para ver las estrellas (cuatro pasajeros por noche). Estrena en mayo, tendrá capacidad para 100 pasajeros y saldrá desde la isla de Baltra, donde está el principal aeropuerto de las Islas Galápagos en Ecuador.

Celebrity Flora (ELNUEVODIA.COM)

Sky Princess

Princess Cruises ha estado callado en cuanto a barcos nuevo, y con el Sky Princess estrenará el primero desde el 2014. Será muy parecido a otros barcos como el Royal Princess y tendrá el 80% de sus cabinas con balcón, pero además otros elementos que no pueden faltar en los barcos más modernos de flota, como el SeaWalk, donde el piso transparente te deja ver el mar a tus pies, y el Atrium Piazza, de tres niveles, que es el punto focal del barco. Además traerá el área favorita de los adultos, The Sanctuary, con doble cantidad de cabañas (serentan por día o por todo el viaje) y las Sky Suites, con capacidad de cinco pasajeros, que tienen los balcones más grandes de todos los barcos de Princess. Debuta en octubre, tendrá capacidad para 3,660 pasajeros y navegará por el Mediterráneo, en Europa, y luego por el Caribe, desde Florida.

Sky Princess (ELNUEVODIA.COM)

Costa Smeralda

Costa Smeralda (ELNUEVODIA.COM)

Este será un barco enorme, de hecho, el más grande de la flota de Costa Cruises y aunque con muchas novedades, también honrará la tradición italiana, incluyendo su nombre, en honor a la famosa Costa Esmeralda, en Sardina, Italia. Su diseño está inspirado en lugares icónicos de Italia, y cada piso estará dedicado a un sitio diferente del país. Será el primer barco en usar energía 100% de Gas Natural Licuado (LNG en inglés), tanto en el mar como cuando esté en puerto y una de sus particularidades es que tendrá un museo dedicado al diseño italiano. Estrena en octubre, su capacidad es para 6,522 pasajeros y el itinerario será por el Mediterráneo.

Norwegian Encore

Norwegian Cruise Line es otra empresa que ha tenido un crecimiento imparable y que en este año nos traerá este barco, también enorme, similar al Norwegian Escape, Norwegian Joy y Norwegian Bliss.

Traerá la pista de go karts eléctricos más grande que el Joy y el Bliss (con 1,150 pies y extendiéndose a 13 pies fuera del barco, sobre el mar), el Galaxy Pavilion, con experiencias multisensoriales, juegos interactivos y realidad virtual bajo techo y “escape room”, además de la zona de láser al aire libre, en el deck superior. Estrena en noviembre, tendrá capacidad para 4,000 pasajeros y su primera temporada será saliendo desde Miami.

Norwegian Encore (ELNUEVODIA.COM)

Carnival Panorama

Este barco de Carnival Cruises será similar al Carnival Vista y Horizon, los dos estrenos recientes de Carnival que han logrado que sus fans sigan viajando con ellos y una enorme cantidad de viajeros nuevos se decidan a navegar y hayan llegado muy satisfechos en su mayoría. El Panorama traerá todos los atractivos de ese par de exitosos barcos, pero además es el primero de Carnival en 20 años en tener la Costa Oeste como puerto base permanente. Entre sus atractivos están un enorme parque acuático, el Guy's Pig & Anchor Bar-B-Que Smokehouse and Brewhouse, cabinas de spa, cabinas familiares en una zona dedicada a esos viajeros, con lounge privado y las tropicales “Havana”, en un área donde también hay suites y una pequeña piscina.

Otros estrenos

Uno muy esperado, pero que ha tenido demoras, es el Scenic Eclipe, un yate expedicionario de ultra lujo, que tendrá desde su propio submarino para seis personas hasta dos helicópteros y una flota de botes Zodiac y es ideal para navegar por aguas heladas, pero también cálidas, como las de América del Sur. La nueva fecha de estreno de este yate, con capacidad para 228 pasajeros, es abril.

MS Roald Amundsen (ELNUEVODIA.COM)

Otros nuevos que hay que seguir de cerca es el MS Roald Amundsen, que estrena en julio y es de la línea noruega Hurtigruten. Con este barco, nombrado en honor al primer hombre que cruzó la Antártida y llegó al Polo Sur, la empresa que viaja todo el año alrededor de Noruega y hace viajes expedicionarios a otros destinos, como Antártida, pretende dar un giro a sus barcos, presentando un estilo más moderno y avanzado tecnológicamente, incluso con motor híbrido. Tendrá capacidad para 530 pasajeros, decks de observación, interior y exterior, “infinity pool” y un centro de ciencias, entre otras amenidades.

Reiteramos, será un año interesante, con estrenos para satisfacer la curiosidad y las exigencias de todo tipo de viajeros.