Este es tema para una nota todos los años, porque si bien hay temporadas de huracanes muy tranquilas y sin amenazas, hay otras como esta, que pinta muy activa.

El paso y los daños del huracán Dorian no se limitaron a las Bahamas, aunque lo ocurrido en la isla fue una situación extrema y muy triste.

El huracán también provocó que se alteraran miles de planes de viajes, aun de personas que no viven en el Caribe o que no viajarían a las Bahamas. Y esto, pone de manifiesto de nuevo, la importancia del seguro de viajes con una cobertura de huracán, algo que no todas las pólizas incluyen. El seguro de viajes siempre hay que verlo como una inversión, pues es lo único que le garantizará si tiene la póliza adecuada, que no perderá todo lo invertido. Para esto, consulte con su agente de viajes o línea de cruceros.

✉ Email En esta foto publicada por la estación de la Guardia Costera de EE. UU. se observan los botes alrededor del puerto en las Bahamas después de que fueron azotados por el huracán Dorian. (The Associated Press)

El sistema se tomó un catastrófico descanso de un día sobre el noroeste de Bahamas en su avance, provocando inundaciones en las islas de Ábaco y Gran Bahama. (The Associated Press)

El huracán Dorian dejó a su paso inundaciones en las Bahamas. (The Associated Press)

Las lluvias provocadas por el huracán Dorian continuaron cayendo en Freeport, Bahamas debido a que el huracán se quedó estacionado por varias horas sobre las Bahamas. (The Associated Press)

Los fuertes vientos del huracán sacaron el agua de un canal que conduce al mar, ubicado detrás de un hotel en Freeport, Gran Bahama. (The Associated Press)

Dos carros quedaron atrapados en las inundaciones en Freeport, en Bahamas. (The Associated Press)

Los estragos causando por Dorian han sido clasificados por las autoridades locales como “históricos y catastróficos”. (The Associated Press)

La tormenta azotó al archipiélago devastando a su paso miles de hogares, en donde personas quedaron atrapadas en los áticos . (The Associated Press)

Julia Aylen camina por el agua hasta la cintura llevando a su mascota mientras es rescatada de su casa inundada durante el huracán Dorian en Freeport, Bahamas. (The Associated Press)

Dorian trajo no solo cambios de ruta, incluyendo pasar un día adicional navegando o sustitución de puertos. El impacto va más allá, porque provocó cientos de vuelos y viajes en barcos cancelados como el Disney Dream y el Norwegian Breakaway. Además, otros viajes se acortaron, como fue el caso del Allure of the Seas.

Hay que recordar que todos los puertos de Florida se cerraron, al igual que varios aeropuertos. Hubo casos que en vez de terminar en Miami, tuvieron que terminar en Nueva Orleans, lo que trastoca los planes y bolsillos de los pasajeros, que tienen que asumir la mayor parte de esos gastos extras. Otros pasajeros decidieron no viajar, por la incertidumbre que representaba dejar sus casas sin protección, ya que no tuvieron tiempo para prepararse y muchos, perdieron su dinero.

Las líneas de crucero no les cobrarán si ellas mismas deciden cancelar el viaje; le devolverán lo pagado por completo; también les darán un crédito si hay que reducir la duración de la travesía. Tampoco les cobrarán extra si el viaje se extiende y se tiene que quedar uno o varios días más navegando, pero el pasajero sí tiene que correr con gastos extras como boletos aéreos, cambios de boletos, noches de hotel adicionales o cancelaciones y penalidades que tenga por algún servicio contratado fuera del barco y no usado como parte de sus vacaciones.

El contrato del crucero lo establece, pero muchas veces no se leen esas “letras chiquitas”, y hemos visto muy buena fe de parte de las líneas de crucero en ayudar, en ciertos casos al no cobrar penalidades y en dar crédito por estos fenómenos, pero su obligación es limitada a lo que dice el contrato, y la política depende de cada línea de crucero.