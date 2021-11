The Mall of San Juan continúa celebrando la Navidad y anunció que llevará a cabo su tradicional Blue Friday presentado por Liberty, el viernes, 26 de noviembre de 2021, a partir de las 9:00 a.m., hasta las 9:00 p.m., con ofertas, descuentos y sorpresas durante todo el fin de semana.

“Le damos la bienvenida al comienzo de esta época navideña, con el compromiso de brindar a nuestros clientes una experiencia de compras única, pero, sobre todo, en un ambiente seguro. Nos sentimos con gran responsabilidad y seguiremos las medidas necesarias e importantes protocolos para la protección y la seguridad de nuestros empleados y clientes. Estamos anticipando una buena temporada de compras y, en este fin de semana de Blue Friday, esperamos un tráfico saludable para el centro comercial, tiendas y restaurantes”, señaló Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan.

The Mall of San Juan se vestirá de azul en Blue Friday, ofreciendo entretenimiento para toda la familia. Para más detalles sobre Blue Friday y sus ofertas, accede a themallofsanjuan.com.

PUBLICIDAD

Santa’s Academy

De igual forma, Santa’s Academy ya está abierta para el disfrute de todas las familias. Localizada en el Atrio Central, Santa’s Academy, presentada por Banco Popular, es una experiencia única que permitirá a cada niño disfrutar del trineo y conocer a Santa. Primero, pasarán con Santa para su foto y luego podrán entrar al trineo de Santa de unos 22 pies de alto. Allí podrán bailar en la nieve, ver el recorrido e interactuar con un traje de vuelo virtual.

La entrada a Santa’s Academy es gratuita, pero la foto con Santa conlleva costo y se puede adquirir una variedad de paquetes de fotos.

Este año, para cumplir con los estrictos protocolos del COVID-19, habrá turnos virtuales para las familias que visiten el mall y se atenderán por orden de llegada. Los clientes de Popular tendrán acceso a una plataforma exclusiva de reservaciones y un descuento en foto válido hasta el 15 de diciembre. Para más información acerca de los eventos, costos y beneficios, visita es.themallofsanjuan.com/holidays.

Para el horario de The Mall of San Juan e información de tiendas abiertas, acceder a www.themallofsanjuan.com.