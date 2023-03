Como han escuchado, no todo lo que brilla es oro y no todos los alimentos conocidos popularmente como saludables, ciertamente, lo son. Es importante informar adecuadamente a la población para que no seleccione alimentos que no cuentan con las propiedades nutricionales que se le son atribuidas.

A continuación, algunos alimentos que, indudablemente, no forman parte de una alimentación saludable o balanceada:

Pan integral blanco

Es utilizado como alternativa al pan de grano entero, conocido como pan integral o marroncito, al desconocer que no aporta a la dieta una cantidad adecuada de fibra dietaria. El pan integral blanco está lejos de ser considerado un cereal saludable, ya que la mayoría de sus variantes tan solo aportan por rebanada 1 gramo o menos de fibra dietaria. Es importante seleccionar un pan que aporte, al menos, 3 gramos de fibra dietaria por rebanada para alcanzar los requerimientos nutricionales diarios de fibra.

Verificar la etiqueta nutricional es clave para validar dicho contenido.

Aceite de coco

En los últimos años, ha aumentado su popularidad, siendo uno de esos alimentos de “moda” que la industria sigue reinventando y agregando en otros tantos productos, incluyendo desde bebidas, hasta en cereales. La realidad es que el aceite de coco no es nada saludable, puesto que cuenta con un porcentaje de grasa saturada aun mayor que la manteca, el aceite de palma y la mantequilla. Un 87 % de su composición es grasa saturada, lo que significa que este tipo de alimento puede llegar a ser responsable de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, al incrementar los niveles del LDL, también conocido como el colesterol malo, y tapar arterias, obstaculizando el flujo adecuado de la sangre en el cuerpo. Cada cucharada de aceite de coco, aporta 14 gramos de grasa total, de las cuales 13 gramos son saturadas. En cambio, puedes consumir grasas insaturadas, entre estas: aceite de canola, oliva y nueces mixtas, las cuales aportarán al aumento del HDL, o colesterol bueno, y, a su vez, mejorarán tu salud cardiovascular.

Azúcar morena

Es muy popular entre la población en general, especialmente entre las personas con diagnóstico de diabetes, al pensar que esta es más saludable que la azúcar blanca de mesa. La verdad es que ambas azúcares cuentan con las mismas propiedades y contribuciones nutricionales. La única diferencia es que la azúcar morena cuenta con melaza, lo que contribuye a su color, textura y sabor característico. Siguen siendo azúcares añadidas, por lo que la que la recomendación nutricional debe ser limitada. Las Guías Alimentarias para Estadounidenses, 2020 al 2025, recomiendan que el consumo de azúcar añadida no debe ser más del 10 % del total de las calorías ingeridas en un día. Añadir frutas en nuestras comidas y recetas es una excelente opción para reducir el uso desmedido de las azúcares añadidas.

Crema de queso y brécol

Comer fuera de casa siempre será un desafío, considerando las opciones limitadas que tenemos a nuestra disposición. Es un error común pensar que una crema de queso y brécol es una alternativa saludable. Ciertamente, podemos encontrar en una taza de crema de queso y brécol, alrededor de 790 mg de sodio y 13 gramos de grasa saturada, valores no compatibles con una dieta balanceada y saludable. Elegir sopas a base de agua, en las cuales predominen aún más las hortalizas y la proteína podrían ser opciones más convenientes.

Açaí

Los famosos açaí bowls se han popularizado como una comida ligera. Pero, ojo, debido a su alto contenido de carbohidratos simples y, al combinarse, en la gran mayoría de las veces, con porciones elevadas de frutas, chocolate y aceite de coco, no cumplen con las características de un alimento saludable y mucho menos con los requerimientos básicos de una comida catalogada como balanceada.

Visita a un nutricionista-dietista para aclarar dudas acerca de estos y otros alimentos que estés consumiendo o que desees incorporar en tu dieta para validar si son una alternativa saludable o no, de acuerdo con las recomendaciones dietarias.

La autora es nutricionista-dietista y miembro del CNDPR.