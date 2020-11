Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 90 días.

La precandidata popular a la gobernación, Carmen Yulín Cruz Soto, considera que su historial de luchas sociales la distingue como conocedora de los problemas que Puerto Rico enfrenta, incluso desde mucho antes de oficializar su aspiración.

“Yo decidí correr porque conozco las luchas del país. He estado en esas luchas, no porque me convenía electoralmente, sino por convicción”, apuntó.

La alcaldesa de San Juan manifestó que su interés por resolver los problemas de la gente le ha permitido conocer las prioridades de país que debería tener cualquier gobernante, comenzando por la erradicación de la pobreza.

En Puerto Rico, ese problema se dramatiza con el hecho de que seis de cada diez niños vive en niveles de empobrecimiento, sostuvo Cruz Soto, quien recalcó los efectos que la precariedad económica del país tiene sobre diversos aspectos de la calidad de vida ciudadana. Mencionó, por ejemplo, la relación que existe entre el poder adquisitivo de los individuos y las familias, y los servicios de salud a los que tienen acceso.

La funcionaria considera, además, que triplicar el costo del crédito para estudiar en la Universidad de Puerto Rico limita el acceso a la educación de las clases en desventaja socioeconómica.

Para la precandidata a gobernadora, la igualdad social está vinculada al equilibrio tributario.

“El progreso tiene que ser de todos. Todas las iniciativas tienen que aumentar la riqueza y no repartir la pobreza. Esto implica que el que más tiene, más tiene que colaborar. Por ejemplo, podemos legislar un impuesto a las empresas foráneas para capitalizar el sistema de retiro de los empleados públicos. También podemos decirles a las compañías que si van a recibir $20,000 millones en incentivos, tienen que mantener unos beneficios para los empleados”, indicó la también exlegisladora.

Cruz Soto indicó, no obstante, que el tema de la pobreza no se resolvería en cuatro años. Como mínimo, “es un proyecto de dos cuatrienios, porque no hay varitas mágicas”, agregó.

Cerco a la corrupción

Lo que la alcaldesa cree que sí podría resolver en menos tiempo, y que ayudaría a disminuir la pobreza es el flagelo de la corrupción, según dijo.

“La corrupción les quita a los pobres el dinero que debería ir a ellos. Conmigo la corrupción se elimina de inmediato. No habrá puestazos, sueldazos, ni salarios exorbitantes. Yo no represento la política que ha desilusionado al país. No represento a esas personas que se creen dueñas del país. Conmigo nadie va a guisar”, subrayó.

De acuerdo con la alcaldesa de San Juan, los puertorriqueños rechazan contundentemente los gobiernos que se apartan de la sana administración y, por el contrario, aspiran a un gobierno transparente y que responda a la gente.

“El país se volcó en las calles de San Juan en el Verano del 2019 y dejó saber lo que no quería. No quiere un gobierno de corruptos. Quiere un gobierno transparente, que funcione, y un gobernante que no tenga dedos amarrados con nadie”, afirmó.

Otro de los problemas principales del país, de acuerdo con la alcaldesa, es el de la violencia de género, lo que la llevó en 2015 a implantar la enseñanza con perspectiva de género en el sistema educativo de la capital. Cruz Soto afirmó que para ella es vital el respeto de las órdenes de protección a las víctimas de violencia de género y que los policías atiendan y les den seguimiento adecuado a las querellas por ese delito. Igualmente necesario es que todas las regiones cuenten con una sala especializada en violencia de género para atender debidamente a las víctimas de esta modalidad de delito, añadió.

En torno al problema fiscal, Cruz Soto aboga por que se efectúe una auditoría a la deuda de Puerto Rico, de manera que se sepa en qué consiste realmente y que la isla pague lo que sea correcto y justo. La precandidata por el PPD criticó las medidas de austeridad diseñadas para pagar la deuda puertorriqueña, que se ha estimado en más de $70,000 millones.

Próximos pasos

Vencedora en la contienda por la alcaldía de San Juan en 2012, a la que revalidó cómodamente en 2016, Cruz Soto está convencida de que saldrá electa en la primaria del próximo domingo.

De alzarse con la victoria primarista, antes de la elección general en noviembre, Cruz Soto buscaría unir a las distintas fuerzas del PPD y abrir las puertas del partido a personas de todas las ideologías políticas. La líder popular aseveró que ella es la única que podría lograr una alianza, tanto al interior de la Pava como con fuerzas políticas externas, que asegure el triunfo para gobernar el país en el próximo cuatrienio.

“Cuando ganemos la gobernación, vamos a establecer las bases para un gobierno distinto, enfocado en la gente. Un gobierno que va a establecer las pautas para erradicar la corrupción, que peleará contra la Junta de Supervisión Fiscal y que irá a Washington para que suelten el dinero de la reconstrucción”, declaró Cruz Soto.