Los multimillonarios y empresarios tecnológicos Mark Zuckerberg y Elon Musk se enfrentarán en un combate dentro de una jaula. O, por lo menos, así lo expresaron a través de publicaciones en las respectivas redes sociales que ambos lideran.

El desafío fue lanzado inicialmente por Musk luego que un usuario de Twitter le compartiera un rumor de que el creador de Facebook estaba desarrollando una nueva aplicación para enfrentarse a Twitter, que se destaca por darle a sus usuarios la opción de compartir mensajes cortos.

“Estoy dispuesto a una pelea en jaula si él lo está”, contestó Musk a la publicación.

Las peleas dentro de una jaula son una modalidad de combate popular en la lucha libre donde dos contendientes son encerrados mientras se enfrentan el uno al otro en una pelea.

Por su parte, Zuckerberg publicó un mensaje a través de los “stories” de su cuenta de Instagram con una captura de pantalla del reto inicial del dueño de Twitter acompañada de las palabras: “Envíame la localización”.

En un "story" publicado a través de su cuenta de Instagram, Mark Zuckerberg contestó el desafío de Elon Musk para una pelea en jaula solicitándole la localización. (Captura)

Musk, quien es reconocido por sus publicaciones exageradas o jocosas, respondió luego a una imagen que le envió otro de los usuarios de Twitter con las palabras “Octágono de [Las Vegas]”, una arena utilizado por los competidores de la UFC durante sus batallas.

Al momento, Zuckerberg no ha contestado nuevamente. El dueño de Meta ganó recientemente un torneo de jiu-jitsu y se ha entrenado en artes marciales mixtas.

Los mensajes de ambos magnates se viralizaron a través de la Internet, con varias personas apostando a uno de los “contrincantes” e, incluso, creando carteles de promoción para la presunta pelea.

Cabe destacar que, al momento, no hay confirmación oficial de si este encuentro estaría ocurriendo realmente o no, aunque Musk ya adelantó que tiene una movida a la que llama “The Walrus en la que me acuesto encima de mi oponente y no hago nada”.