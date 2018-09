Como si se tratara de una película de ficción, parece que el futuro nos ha alcanzado y ahora existe un vehículo volador llamado Transition, el cual tiene capacidad para dos pasajeros, sólo que hay un pequeño inconveniente, ya que necesita de una pista de despegue y aterrizaje como los aviones convencionales.

Este medio de transporte funciona como un automóvil terrestre normal, sin embargo, es capaz de convertirse en una aeronave que puede volar por los aires en tan sólo unos segundos.

Special thanks to #TheBridge for having #Terrafugia attend their event in the Hamptons this weekend! #FlyingCars #TheTransition #TheBridge2018 #Hamptons #DrivenToFly #Transportation #Future pic.twitter.com/NeoG0qvlgQ