Si has sido víctima de la delincuencia y te han robado tu teléfono celular o te has despistado y los has perdido, estos pasos te ayudarán a bloquear tu cuenta de WhatsApp de manera temporal y así asegurar que nadie más ocupará tu identidad.

De acuerdo con la compañía, en su apartado de “Preguntas Frecuentes”, indica que el paso número uno es bloquear la tarjeta SIM del dispositivo. Para ello debes llamar a la operadora de tu telefonía móvil, exponer tu caso y pedir que bloqueen la SIM. Después de esto volver a verificar la cuenta ya no será posible, al menos no en ese momento ni con ese número, ya que para hacerlo el sistema pedirá una verificación por mensaje de texto (SMS) o una llamada.

Posteriormente existen dos opciones:

Utilizar una tarjeta SIM nueva con el número de teléfono recuperado y activar WhatsApp en un teléfono nuevo, ya que según la aplicación de mensajería “esta es la forma más rápida de desactivar WhatsApp en el teléfono robado. Sólo se puede activar una cuenta de WhatsApp con un número de teléfono y en un solo dispositivo a la vez.”

Asimismo, si deseas urgentemente bloquear toda la información de tu cuenta o no tienes posibilidades de adquirir una SIM nueva y un equipo, puedes enviar un correo electrónico incluyendo la frase "Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta" a [email protected]. Es muy importante mencionar tu número de teléfono en el formato internacional completo.

¿Qué pasa cuando se desactiva mi cuenta?

Una vez que has desactivado tus WhatsApp la cuenta no se borra completamente, ya que tus contactos todavía podrán ver tu perfil y enviarte mensajes, los cuales quedarán pendientes durante un periodo máximo de 30 días.

Si vuelves a activar tu cuenta antes de que sea borrada, recibirás los mensajes pendientes en tu dispositivo nuevo y permanecerás en tus chats de grupo, si no vuelves a activar tu cuenta en un plazo de 30 días, se borrará por completo.

Es importante tomar en cuenta que, aunque la SIM se encuentre bloqueada, es posible acceder a todos los registros y datos de la aplicación cuando el teléfono toma acceso a una red Wi-Fi.

“Nosotros no podemos ayudarte a localizar tu teléfono. Tampoco es posible desactivar tu cuenta desde otro dispositivo”, explica WhatsApp.