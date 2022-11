En Puerto Rico, el cáncer de pulmón es el tercero más diagnosticado en hombres y mujeres y el segundo cáncer que más muertes causa entre quienes lo padecen, de acuerdo con la Asociación Puertorriqueña del Pulmón.

Sin embargo, independientemente de lo que se pueda pensar, el cáncer de pulmón no necesariamente es causado por el consumo de tabaco.

El doctor Pedro Solivan Ortiz, especialista en hematología y oncología, aseguró que el cáncer de pulmón es todo un complejo de razones, pues se pueden ver afectados los fumadores, personas expuestas a toxinas y aquellos que presenten fallos en los oncogenes, que son genes exagerados que, en lugar de proteger, provocan cáncer.

“Nadie va a decir que fumar es bueno, pero ese es el punto para que no haya confusión a la hora de que el paciente no confunda datos insuficientes versus cosas que son conocidas y confirmadas. En este caso, el consumo de cigarrillo es malo para la salud, pero no es el único proceso que podría desencadenar en un cáncer”, puntualizó Solivan Ortiz.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades establece que, además del hábito de fumar, el humo secundario (el que respira quien no fuma), el radón (un gas de ocurrencia natural que se forma en las rocas, la tierra y el agua), los antecedentes familiares y la radioterapia en el tórax podrían aumentar las posibilidades de contraer cáncer en el pulmón.

Síntomas del cáncer de pulmón

Según el hematólogo oncólogo, si el tumor en los pulmones llega a ser lo suficientemente grande, la persona afectada podría presentar los siguientes síntomas:

● tos persistente o que empeora;

● tos con sangre;

● falta de aire;

● “dolor de pulmón” o dolor de pleura;

● dolor de hombro;

● ronquera;

● pérdida de peso desconocida.

Detección temprana

Para que un médico pueda diagnosticar cáncer de pulmón, la prueba de detección más común entre los pacientes es un CT Scan, debido a que las placas de pecho no son lo necesariamente profundas para detectar si, verdaderamente, existe una masa dentro del pulmón.

No obstante, Solivan Ortiz explicó, que, en etapas tempranas del cáncer de pulmón, el tumor “puede estar totalmente insensible, completamente desapercibido, y no hay pruebas de laboratorio perfectas que puedan decirnos que el cáncer de pulmón está presente”.

Tratamiento y factores de riesgo

El tratamiento del cáncer pulmonar depende del tamaño del tumor. En un cuadro clínico en el que el cáncer de pulmón se encuentre en etapas tempranas, se opera al paciente, mencionó Solivan Ortiz.

Sin embargo, los pacientes con un tumor un poco más grande, se adentran a un proceso de terapias preoperatorias que achican la masa dentro del pulmón para operar con mayor probabilidad de cura para, luego, consolidar la operación con terapias.

Aquellos con el tumor fuera del pulmón, se tratan con terapias más conservadoras para desarrollar la cura.

“La lógica nos dice que los pacientes entienden que el cáncer no se cura, pero si se detecta en etapas tempranas, sí podemos tener la probabilidad de mantenerlo curado”, añadió el especialista.

Solivan Ortiz aconsejó vigilar los siguientes factores de riesgo en una persona que podría padecer de cáncer pulmonar:

● fumadores;

● personas con pobre alimentación;

● obesidad;

● genética hereditaria.

Prevención

Para el hematólogo oncólogo, la prevención del cáncer de pulmón reside en mantenerse lo más alejado posible de toxinas, incorporar la actividad física, no fumar y aprender a escuchar el cuerpo.

“Aprender a escuchar el cuerpo significa obedecer las señales que el cuerpo te empieza a dar y trabajar esas señales con tu médico de cabecera para que te pueda ayudar y dar la mejor indicación del tratamiento”, subrayó el galeno.