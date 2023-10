Hoy día, son muchas las personas que buscan y adoptan distintas dietas de alimentos con el objetivo de mejorar su salud y bienestar. Uno de estos tratamientos alimentarios son las dietas a base de plantas, también conocidas en inglés como plant-based. Para la nutricionista Getsení Rodríguez, esta dieta prioriza el consumo de alimentos de origen vegetal tales como frutas, vegetales, legumbres, nueces, semillas, entre otros. Asimismo, este tipo de dietas reduce y minimiza la cantidad de alimentos procesados.

Si bien una dieta a base de plantas supone mejores resultados para el bienestar de las personas, Rodríguez aseguró que incluso podría favorecer a personas con condiciones crónicas como la diabetes. A continuación, te presentamos cuatro beneficios que brinda una dieta a base de plantas:

Aporte de fibra

Con este tipo de dieta, aumenta el consumo de fibras solubles e insolubles. Por esta razón, pueden contribuir a que la persona controle o maneje sus condiciones, y a la vez se sienta saciada por mayor tiempo.

“Por todos los alimentos que se incluyen dentro de la alimentación veggie, se entiende que por el contenido de fibras puede haber un efecto de saciedad. El paciente perdura más tiempo saciado, por ende, se controla los antojos y el apetito”, explicó la licenciada.

Aumenta en el consumo de antioxidantes

De acuerdo con Rodríguez, al tratarse de una dieta enfocada en frutas y vegetales, las personas podrían experimentar un aumento en los niveles de antioxidantes, un compuesto que ayuda a las células del cuerpo a defenderse de moléculas dañinas, según el portal de salud Healthline.

Las frutas como los arándanos (cranberries), las fresas y las frambuesas son una fuente de antioxidantes. Asimismo, la col rizada, el repollo rojo, la espinaca y los frijoles también son ricos en este nutriente.

Control del colesterol

Para la profesional de la salud, este tipo de dieta también puede ser beneficiosa para personas que buscan controlar sus niveles de colesterol.

“Se puede entender que hay una reducción en el consumo del sodio, grasas saturadas y se reduce sustancialmente el contenido de colesterol en la dieta por evitar fuentes de proteína animal, ya que el colesterol proviene de fuente animal”, indicó Rodríguez.

Estabilidad de azúcar en la sangre

La licenciada destacó que, con una dieta vegana, bien planificada, se puede lograr un mejor control de la azúcar en sangre. Por esta razón, esta alimentación resulta beneficiosa para las personas con diabetes tipo 2.

De igual manera, Rodríguez indicó que la alimentación a base de plantas disminuye el estreñimiento y controla condiciones como la hipertensión por el contenido del potasio y calcio en la dieta. La salud ósea también se puede beneficiar de esta dieta.

“A un mayor consumo de estos alimentos, hay un menor índice de cáncer. Incluso, para la etapa de la menopausia se minimizan los síntomas. Así que, a nivel cardiovascular, endocrino, en factores de peso y etapas de vida, tiene bastante impacto”, resaltó la nutricionista.

Menú veggie de Burger King

Como parte de la alimentación, es importante mantener un plato balanceado. Por esta razón, Rodríguez señaló que se puede comenzar con una base de hojas verdes, como la lechuga salanova. Mientras que, para añadir color al plato, se pueden incorporar los tomates, arándanos (cranberries) y alguna proteína de origen vegetal.

“También, el sustituto de proteína veggie patty junto con las nueces aportan proteína de origen vegetal”, informó la experta.

La nutricionista utilizó de ejemplo el menú veggie de Burger King que busca satisfacer otros paladares y abrir un espacio para quienes prefieran una alimentación vegetariana o flexitariana a base de plantas con sabor y a un precio módico y accesible.

“Este menú abre un espacio para personas que, ya sea por gusto, preferencias o condiciones gastrointestinales, llevan una dieta vegetariana, y el menú ofrece diversidad de opciones. Las estadísticas apuntan a disminuir el consumo de fuente animal, así que, definitivamente, es una opción que tenemos”, comentó Rodríguez.

De igual manera, exhortó a las personas a que se aventuren a probar comidas vegetarianas, debido a que considera que aún hay personas que visualizan la comida vegetariana sin sabor.

“Definitivamente, hay opciones disponibles, y hay que aventurarse a probarlas, porque ya el mercado se va moviendo y nos van dando más alternativas. Las personas piensan que mientras más costoso es el lugar, mejor es la comida y no es así. Saber que contamos con opciones al alcance, más la tranquilidad de conocer lo que comes y cómo te cae, es otra cosa que le suma a uno no sentirse estresado por buscar lugares a la hora de comer fuera”, resaltó la profesional de la salud.

La nutricionista destacó el nuevo menú de Burger King para personas que buscan una dieta veggie a base de plantas y para aquellas personas que buscan eliminar de sus dietas el consumo de aditivos, preservantes, colorantes y sabores artificiales.