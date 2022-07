Cada día son más los médicos que optan por irse de Puerto Rico y ofrecer sus servicios en la diáspora. Sin duda, esta es una realidad que afecta a los puertorriqueños en necesidad de asistencia médica. Por eso, resulta indispensable que la nueva cepa de profesionales de la salud decida ejercer en la isla.

Ese es el caso del doctor Eduardo Colón Meléndez, médico internista egresado de Educación Médica Graduada en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Desde el momento en que decidió estudiar medicina, supo que su llamado era con la comunidad puertorriqueña.

“Siempre quise quedarme en Puerto Rico y hago el llamado a los estudiantes de medicina y médicos residentes que nos quedemos y tratemos de forjar un Puerto Rico con mejores médicos y mejores especialistas”, añadió Colón Meléndez.

Este galeno, quien ejercerá como internista en la Torre Médica del Centro Médico Episcopal San Lucas, aseguró que le ofrecerá a sus pacientes un trato excelente. “Les voy a dar lo mejor de mí, lo mejor de mi conocimiento médico y como ser humano. Voy a siempre tener en mente el tratar de ayudar al paciente, que es lo que está buscando en realidad en un médico”, afirmó.

La trayectoria de Colón Meléndez es un ejemplo de lo desafiante que puede ser la carrera de medicina. Para el internista, pasar alrededor de 14 años alejado de su familia y de todo entorno social resultó difícil, pero la satisfacción al final del camino compensó todos los años que pasó estudiando y preparándose.

“Uno se siente agotado muchas veces. Uno se siente, a veces, que no puede con tanto trabajo, pero uno siempre tiene que ver más allá de que esas 80 horas semanales [de trabajo] van a ser para prepararte y poder ser un profesional con la talla necesaria para poder brindarle los servicios a los pacientes de nuestro país”, expresó el doctor, quien, durante sus años de entrenamiento se enfrentó a la pandemia del COVID-19, los terremotos y otras experiencias que, según él, fueron enriquecedoras para formarse en su especialidad.

Su educación como base al éxito

El médico aseguró que su formación académica en el Centro Médico Episcopal San Lucas fue fundamental en su preparación en el área salubrista. Desde el inicio, reconoció el potencial del hospital para enseñarle las destrezas académicas y médicas que necesitaba para convertirse en médico internista, por lo que escogió realizar su residencia en dicha institución.

“El fin es ayudar a la comunidad, al paciente que necesita un médico totalmente preparado para poder brindarle mejores servicios. Así que el Centro Médico Episcopal San Lucas fue siempre mi primera opción para poder convertirme en lo que soy hoy día”, confirmó Colón Meléndez.

Más que un lugar de trabajo, una familia

Como si hubiese sido ayer, el doctor recordó sus años como estudiante en el hospital que, posteriormente, se convirtió en su lugar de trabajo. “En el Centro Médico Episcopal San Lucas, definitivamente, creé una familia. Como llevo tantos años, pues estoy aquí desde mis años de estudiante de medicina, caminando por los pasillos, entrando a los cuartos, incluso interactuando con personal de mantenimiento y secretarias. Tal vez, no me visualizaba trabajando en otro lugar porque tenía esa familia, esa comunidad en el hospital que me siento a gusto continuando en los años que me resten como médico”, sostuvo.

Educación para las próximas generaciones

Gracias a todo lo que aprendió en sus años como estudiante, Colón Meléndez vislumbra un futuro como educador para enseñar a futuros galenos sobre su conocimiento médico. “Me encantaría, durante los próximos años, poder formar parte del programa de residencias ya como un educador, siendo un Board Certified Internal Medicine”, manifestó.

Colón Meléndez forma parte de los 41 galenos de Educación Médica Graduada en el Centro Médico Episcopal San Lucas que completaron, este año, su adiestramiento en el programa de residencias médicas privado más grande en Puerto Rico.

Entre los médicos se encuentran nuevos especialistas en medicina interna, pediatría, medicina de emergencia, obstetricia y ginecología, cirugía general y subespecialidad de cardiología. Además, 13 médicos completaron su año transicional.

Entre los médicos se encuentran nuevos especialistas en medicina interna, pediatría, medicina de emergencia, obstetricia y ginecología, cirugía general y subespecialidad de cardiología. Además, 13 médicos completaron su año transicional.