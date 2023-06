Como muchos de sus colegas que estudian Medicina, la doctora Darcy Diago Blanco atravesó por una carrera de fondo repleta de obstáculos. Un trayecto que, sin duda, cada año se torna más retante y competitivo para las decenas de profesionales de la salud que realizan sus residencias médicas en la isla. Pese a los desafíos, Diago Blanco completó este recorrido el pasado 30 de mayo, la misma fecha en que otros 41 compañeros se graduaron del programa de Educación Médica Graduada del Centro Médico Episcopal San Lucas, en Ponce.

A todas luces, la cifra representa la inclusión de una nueva cepa de médicos especialistas y subespecialistas que aportarán al cuidado de la salud de la población puertorriqueña. En momentos en que urge la integración de más médicos especialistas en la isla, la recién graduada tiene clara su misión: brindarle el mejor cuidado a sus pacientes.

“Alguien que estudia medicina sabe que la recompensa no es inmediata, pero se tira de pecho a los obstáculos buscando soluciones para ayudar a otros”, mencionó la doctora, quien se graduó de dicho programa en la especialidad de Medicina Interna. Sin duda, para la doctora, pese a la alta competitividad en el campo, la travesía valió la pena.

“El proceso de residencia cada año es más retante. No soy una excepción. Se me hizo difícil entrar, no por falta de interés, de notas o requisitos, entendía que era una candidata muy competitiva, simplemente son plazas bien limitadas”, reconoció.

Previo a iniciar su residencia en el Centro Médico Episcopal San Lucas, la doctora obtuvo un grado de Bioquímica en la Universidad de Cornell, en Nueva York, una titulación de la escuela de Medicina San Juan Bautista, en Caguas y fungió como interna en Manatí Medical Center.

Ante el trabajo arduo que realizan todos los días en sus respectivas residencias, para Diago Blanco el apoyo del programa de Educación Médica Graduada San Lucas fue vital para cruzar la meta. “He sentido el apoyo desde el primer día en momentos difíciles, es un programa bien académico, familiar y humano”, indicó.

Si bien culminó esta etapa, próximamente, la profesional de la salud comenzará otra ruta: esta vez para completar una subespecialidad en cardiología, en el programa de Educación Médica Graduada San Lucas. A largo plazo, Diago Blanco vislumbra estudiar una subespecialidad en cardiología intervencional o electrofisiología y, eventualmente, continuar brindando cuidado médico a la población de Puerto Rico.

El programa de Educación Médica Graduada San Lucas entrena a médicos especialistas en medicina interna, pediatría, medicina de emergencia, obstetricia y ginecología, cirugía general, subespecialidad en cardiología, urología y año transicional. De esta forma, es el programa de residencias privado más grande a nivel isla. Además de los programas de residencia, la institución hospitalaria cuenta con un programa de adiestramiento en podiatría subespecializado en cirugía reconstructiva de pie y tobillo.

