Desde joven, Víctor Santiago Torres supo que quería ser enfermero. Su interés por ayudar a las personas lo acercó a esta profesión, que lleva ejerciendo por los pasados 28 años.

“Nací para esto”, aseguró el enfermero práctico del Centro Médico Episcopal San Lucas, quien se desempeña en las divisiones de Medicina A -donde se atienden pacientes con afecciones que requieren aislamiento- y Medicina B, que se ocupa de personas con varias enfermedades como las gastrointestinales y cardíacas.

Sin titubear, Santiago Torres afirmó que le apasiona socorrer a los pacientes y verlos recuperados de los padecimientos que encaran. Como enfermero práctico está encargado de tomar vitales, la presión arterial, realizar el aseo personal de los pacientes y asistirlos en la alimentación, entre otras funciones.

“Ver que los pacientes se van bien, me da satisfacción. Después me los encuentro en la calle, me saludan, y noto que se sienten agradecidos por el servicio que les ofrecí”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Un ejemplo a seguir

Es ese cuidado de la salud enfocado en el bienestar del paciente que le mereció a Santiago Torres el reconocimiento de Lucano Distinguido de 2021 como parte de ‘Tu Trabajo Nos Hace Grandes’, una iniciativa del Centro Médico Episcopal San Lucas que busca resaltar las labores de su personal hospitalario.

“Cuando me dieron el premio, no lo esperaba. Me tomó por sorpresa. Como parte del reconocimiento, me obsequiaron un pasaje para viajar con mi esposa. Estoy muy agradecido”, mencionó el enfermero práctico.

Para obtener el reconocimiento, los supervisores evaluaron el compromiso y los valores corporativos de la institución y cómo sus empleados los representan en la prestación de los servicios. Entre los criterios está el cumplimiento de sus responsabilidades diarias, su esfuerzo para lograr los objetivos del turno, iniciativa, la puntualidad, mantener la confidencialidad de la información, sus relaciones interpersonales que incluyen tener una actitud positiva y el servicio al paciente.

En el caso de Santiago Torres, este fue seleccionado como Lucano Distinguido de 2021 por su excelente ejecución y valores en el desempeño de sus labores. Para la institución hospitalaria ponceña, como empleado, el enfermero práctico se distinguió por su humildad y compromiso con su trabajo y con los pacientes.

Un cambio de vida

Al repasar su trayectoria como profesional de la salud, Santiago Torres aseguró que la pandemia del COVID-19 ha sido uno de los retos más difíciles en su carrera.

“Cuando empezó la pandemia fue muy fuerte. Es una experiencia que jamás voy a olvidar. Fue mucho trabajo por la cantidad de pacientes que llegaban contagiados con el virus y requirió mucho compromiso”, recordó Santiago Torres.

PUBLICIDAD

Asimismo, narró las maneras en que el equipo de trabajo se protegió para cuidar a los pacientes y, a su vez, a sus propios familiares durante los primeros meses de la emergencia.

“También teníamos que utilizar todo el equipo de protección. Todo eso cambió mi vida porque estábamos lidiando con un virus mortal. No fue fácil trabajar con estos pacientes ni ver fallecer a las personas. El temor principal, como enfermero, siempre es contagiarte porque también debemos cuidar a nuestras familias”, confesó.

A dos años de la pandemia, y a pesar de la adversidad, Santiago Torres se mantuvo positivo y continuó cumpliendo con la visión del Centro Médico Episcopal San Lucas: transformar los servicios de salud centrados en el paciente.

Para conocer más sobre los servicios del Centro Médico Episcopal San Lucas, puede llamar al 787-844-2080.