En medio de la celebración de sus 70 años de fundación, el sistema de escuelas Commonwealth-Parkville School (CPS) anunció que el doctor Brian Dolinger asumirá las riendas de la entidad educativa a partir del 1 de julio de 2023.

El nuevo liderato y la celebración del septuagésimo aniversario de la institución educativa coincide con el desarrollo de iniciativas escolares para impulsar el aprendizaje de los estudiantes.

“Es una oportunidad para continuar con el legado de excelencia académica que distingue a CPS y crecer en el próximo capítulo”, dijo Dolinger, quien será el nuevo Head of School de este consorcio de colegios que está compuesto por Commonwealth Campus, localizada en la Urbanización Roosevelt en Hato Rey y Parkville Campus, ubicada en el municipio de Guaynabo.

Dolinger cuenta con más de 15 años de experiencia en administración de currículos pedagógicos. De este trasfondo profesional del académico, se destacan ocho años de experiencia en instituciones de enseñanza superior a nivel internacional, específicamente en Ruanda, país que está ubicado en el continente africano, donde fue el primer Head of School de International School of Kigali.

“En mis primeros seis meses en CPS, quiero escuchar y aprender de la comunidad y, de esta forma, guardar respeto a la historia y la cultura de esta hermosa comunidad”, indicó el académico, quien se traslada de LaGrange Academy, que está situada en el estado de Georgia donde lleva fungiendo en capacidad de director por los últimos seis años.

El próximo director, además, aseguró que abordará esta nueva encomienda bajo la filosofía de que “cada niño puede crecer siempre en un ambiente que nutra sus habilidades y fomente sus destrezas”.

“Mi misión para este periodo es tratar de fomentar un ambiente en el cual cada estudiante pueda disfrutarse el camino para llegar al destino que quiera alcanzar, cualquiera que sea¨, puntualizó el doctor en Educación y Liderato Educativo de la Universidad de Georgia, quien comenzó su carrera como educador de ciencias de escuela primaria.

El espacio se renombró a Comets Roosevelt Theater, en alusión a la mascota del colegio, los Cometas de Commonwealth-Parkville School (BrandStudio)

Iniciativas escolares a beneficio de la comunidad estudiantil

A Dolinger le precede Rick Weinland, quien fungió como Head of School de CPS por los pasados cinco años. Al igual que Dolinger, el director saliente también cuenta con experiencia a nivel internacional al haber trabajado en escuelas en Kenia y Japón. Bajo la dirección de Weinland, la entidad efectuó la adquisición del histórico Cine Roosevelt el pasado 17 de diciembre de 2021.

Para el director saliente, esta decisión vino acompañada de un proceso concertado de “robustecer nuestro programa de artes performáticas y vimos en la compra del cine una oportunidad de ampliar nuestra oferta y, a la vez, honrar el uso original del espacio como uno destinado a las artes”. El espacio se renombró a Comets Roosevelt Theater, en alusión a la mascota del colegio, los Cometas de Commonwealth-Parkville School.

El antiguo cine ahora se utilizará para expandir el programa de Artes y Tecnología y servirá como sede de un salón multiusos en el cual se realizarán “tanto proyecciones de películas, como producciones de obras teatrales, conciertos, exhibiciones de arte, torneos de robótica, talleres de desarrollo profesional, charlas, eventos y mucho más”.

Actualmente, el recinto de Commonwealth, cercano al centro comercial Plaza Las Américas, ofrece educación a estudiantes entre los grados de séptimo a duodécimo. Esta fue fundada en 1952, mientras que Parkville, que fue adquirida en 1964, opera la escuela elemental y admite estudiantes entre los grados de pre-pre kínder a sexto.

De acuerdo con los directores, CPS mantiene un programa riguroso de preparación universitaria con enseñanza en inglés con un programa robusto en español y altamente influenciado por la tecnología. Asimismo, el sistema de colegios brinda numerosos recursos de apoyo en el proceso de solicitud de estudios postsecundarios. Además, cuenta con una oferta de cursos avanzados, actividades extracurriculares, viajes educativos y artísticos, y oportunidades de servicio a la comunidad y voluntariados.

Repasa su gestión administrativa

Por su parte, de cara a su retiro a partir del 1 de julio, Weinland repasó su gestión como director del consorcio de colegios durante los pasados cinco años.

En este periodo, el académico lideró a la entidad educativa en el proceso de reacreditación de la institución y guió el proyecto de la renovación de instalaciones esenciales, tales como la cafetería y los salones de clase.

“Estoy sumamente orgulloso de haber servido a CPS durante cinco años en periodos muy difíciles para la comunidad pedagógica. Esta etapa me demostró el verdadero espíritu de la comunidad escolar y me voy sabiendo que nuestro lema ‘Once a Comet, Always a Comet’ (en español, ‘Una vez un Cometa, siempre un Cometa’) me aplica inmensamente”, reflexionó. “Me voy con la tranquilidad de saber que le paso la batuta a un educador y administrador sumamente cualificado”, agregó en referencia a Dolinger.