La puerta al mundo de las sustancias puede abrirse de una y mil maneras. Para Martín Lina Alcaraz todo comenzó con el uso de la marihuana entre sus 17 y 18 años. Luego, experimentó con cocaína y más tarde con heroína. “Cuando uno abre la puerta del mundo de las drogas esta fue acompañada de los sufrimientos y de la tristeza que yo venía arrastrando”, contó Lina Alcaraz, de 66 años y quien es especialista Par en la Corporación SANOS.

Narró que la falta de una estructura familiar contribuyó a que recurriera “a la calle”.

“El impacto que las drogas tuvieron en mi vida fue devastador porque a medida que uno empieza consumiendo la sustancia, esa dependencia va creciendo”, compartió.

Sin embargo, los deseos de obtener una “vida normal” lo impulsaron a buscar ayuda para recuperarse. “Quería una vida como la tiene cualquier ser humano, tener trabajo, tener vivienda. Esas simples cosas fueron las que me impulsaron a buscar mi recuperación”, relató Lina Alcaraz.

Como parte de su proceso de recuperación, el hombre de 66 años, formó parte de varios programas de apoyo y recibió psicoterapia. Expuso, además, que su tratamiento contó con Buprenorfina, un medicamento que se utiliza para tratar un trastorno por uso de opioides. Este fármaco, según el portal Medline Plus, es un antagonista parcial de los efectos de los opioides. Mientras que la naloxona es considerada un antagonista de los efectos de los opioides y, en la mayoría de las ocasiones, se utiliza cuando una persona experimenta una sobredosis de dicha sustancia.

“El medicamento es parte del proceso de recuperación pero no lo es todo. La psicoterapia ayuda muchísimo cuando uno tiene un problema de esta índole porque no solamente la problemática se limita a un consumo y a una dependencia física”, agregó.

La importancia de derribar los estigmas

Si bien Lina Alcaraz consiguió un tratamiento asistido con medicación, muchas personas pueden sentirse inseguros al momento de buscar ayuda. Adicional al trastorno por uso de sustancias que enfrentan, estas personas son etiquetadas con estigmas y prejuicios sociales debido a las condiciones de salud que padecen.

“Principalmente, los estigmas están relacionados a todo lo que es el desarrollo de prejuicios, de marginación en contra de un sujeto que no necesariamente responde a situaciones similares a la mayoría de la población o de la sociedad”, opinó Carlos Rivera Lluveras, psicólogo clínico e integrante del Proyecto Overdose Data to Action, del Departamento de Salud.

Ante esto, alertó a los profesionales de la salud a que dejen sus prejuicios a un lado cuando atiendan a personas con trastornos de uso problemático de sustancias.

“Cuando un profesional de la salud pone como primer acercamiento sus prejuicios no va a haber empatía, no se va a poder desarrollar una buena alianza terapéutica”, dijo el psicólogo clínico.

Indicó que, cuando esto ocurre, el paciente podría sentir miedo o vergüenza de hablar de su problema de salud. “La persona no se va a sentir cómoda y muy probablemente va a mentir, va a ocultar su problema porque no va a ser plenamente honesto ya que tiene en su mente ‘si soy honesto, esta persona me va a juzgar”, comentó. Añadió, que cuando una persona con trastorno de uso problemático de sustancias busca ayuda y servicios, esta espera comprensión y asistencia para poder recuperarse.

El psicólogo clínico también resaltó la importancia en la sustitución del lenguaje para evitar el estigma hacia las personas con trastornos de uso problemático de sustancias.

“En lugar de utilizar palabras como tecato, junkie o drogadicto, vamos a utilizar el nombre: ‘persona con un consumo problemático de X o Y sustancia’. En lugar de hablar de tratamiento con medicamentos, vamos a hablar de tratamiento asistido con medicación. En lugar de hablar de ‘recaída’ para hacer alusión cuando una persona vuelve a utilizar la sustancia, vamos a hablar de ‘recurrencia’ que es cuando el problema vuelve a ocurrir”, afirmó.

Asimismo, Rivera Lluveras comentó que se debe utilizar los conceptos Trastorno por Uso de Sustancias (TUS) o Trastorno por Uso de Opioides (TUO). “Vamos a hablar de [TUS] o de [TUO], en lugar de hablar del tecato, del drogadicto, del adicto, de la persona que, lamentablemente, vive en situaciones de mayor vulnerabilidad de por sí ya ante el consumo de sustancias además de las condiciones de salud que muchas veces tiene que enfrentar y las condiciones de vida”, señaló.

Pese a estos estigmas, Lina Alcaraz contó que lleva ocho años “estable”. Es decir, que no ha tenido recurrencia o que no ha vuelto al consumo de sustancias. “Esto es gracias a la combinación de la medicación y continuar trabajando con mi persona como individuo”, dijo.