Llegas y te estacionas fácilmente. Adentro sientes el aire acondicionado que te refresca del calor que distingue a esta isla tropical. Compras lo que te gusta y hasta comes algo delicioso, que te lleva a sentir un poco de normalidad en medio de todo lo que vivimos por el COVID-19. Esa atractiva experiencia es la que ofrece The Mall of San Juan, donde prometen que sus visitantes estarán seguros y relajados, en un ambiente distinto al del hogar.

Y para esto no tienes que sacar turno previamente o hacer filas para entrar.

“La experiencia de compra en The Mall of San Juan es relajada, no de conglomeración. Nos estamos asegurando que esa experiencia se mantenga, sobre todo en estos momentos que las personas quieren hacer sus compras, pero sintiéndose seguros”, sostuvo Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan.

Medidas de protección para clientes y empleados

Las medidas de protección que han tomado en el centro comercial para evitar los contagios con el novel coronavirus son muchas. Para empezar, están limitando su capacidad de personas a un 50%. Las áreas este y oeste del segundo al quinto piso del estacionamiento están cerradas. Se está promoviendo que las personas entren por el área sur; así pueden controlar el flujo de personas.

En la entrada, un oficial de seguridad orienta a los clientes sobre la rotulación y medidas que deben seguir para saber por dónde y hacia qué dirección deben caminar. Asimismo, se les ofrece hand sanitizer y se aseguran de que todos los visitantes tengan mascarilla antes de entrar, detalló Marquina.

A lo anterior se añade que hay más de 40 estaciones de desinfectante de manos por todo el centro comercial. También se eliminó la utilización de fuentes de agua y se removieron muebles y áreas de descanso para tener mayor distanciamiento físico. En cuanto a la limpieza, hay un equipo especializado para desinfectar constantemente con productos antivirales. Las tiendas también tienen sus protocolos de seguridad, como, por ejemplo, tomarles la temperatura a sus clientes. Los restaurantes han eliminado mesas para promover el distanciamiento social y los empleados están protegidos con mascarillas y face shields.

Más establecimientos abiertos para el público

Desde que The Mall of San Juan abrió el pasado 1 de junio, la recepción a estas medidas preventivas ha sido positiva, tantos para los clientes, quienes aseguran que se sienten seguros, como para los empleados de las tiendas que están sorprendidos con la cantidad de ventas que han tenido, compartió Marquina.

“El público no tiene que hacer turno, porque el control que estamos teniendo desde el estacionamiento ha sido efectivo. Ahora mismo tenemos 85 establecimientos abiertos y pronto abrirán más”, agregó.

The Mall of San Juan opera de lunes a sábado, desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Para ver el listado de las tiendas abiertas, accede a la página web del centro comercial.

A partir del martes 16 de junio, The Mall of San Juan abrirá de 10am-7 pm y a partir del domingo 28, los domingos operará de 11am-7pm.