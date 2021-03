Que Puerto Rico es un país tropical con altos niveles de humedad es una realidad. Normalmente, el índice de humedad de nuestra isla no baja del 71%.

Además de provocar alergias y problemas respiratorios, lo anterior nos causa otras situaciones adversas: filtraciones y hongos en las paredes del hogar. Conscientes de la necesidad de combatir este problema, Master Paints —marca de pinturas y selladores hechos en Puerto Rico— desarrolló su pintura Dry Wall.

Se trata de un producto que es cuatro en uno —primer, pintura, sellador y antihongo—, 100% acrílico. La pintura Dry Wall es hidrofóbica, por lo que al aplicarse crea una barrera contra la humedad y las filtraciones, explica Cristina Cardona, gerente de marca de Master Paints.

Su funcionalidad hidrofóbica se debe a la tecnología NanoShield, que contiene nanopartículas que rellenan los espacios entre las partículas de mayor tamaño, creando así una barrera más impermeable contra el agua, abunda Cardona.

Así pues, la pintura Dry Wall de Master Paints es ideal para las personas que tengan problemas humedad o pequeñas fisuras con filtraciones en sus paredes.

Dry Wall tiene un acabado mate y puede ser "tinteado" en tonos pasteles y medianos. Asimismo, se puede utilizar en interior y exterior.

Cómo utilizar Dry Wall

Para obtener los resultados esperados, el producto debe aplicarse como indican las instrucciones. Es decir, requiere que se apliquen dos capas para que Dry Wall llegue al espesor necesario, preferiblemente utilizando una brocha o rolo de buena calidad.

No obstante, si una persona no tiene problemas de humedad en su hogar, pero busca una pintura de calidad, también puede utilizar Dry Wall. En ese caso, como no necesita combatir el problema de humedad, la pintura puede cubrir hasta 400 pies cuadrados por galón, sostiene Cardona.

Más beneficios para proteger tu hogar

Además de proteger el hogar de humedad y filtraciones de agua, Dry Wall cuenta con la novedosa tecnología Bio-Pruf Triple Action. Este es un aditivo exclusivo que ofrece protección contra los hongos, algas y bacterias.

Y por último, luego del paso del huracán María, que se llevó pedazos de pintura de muchos hogares, hay que mencionar que la pintura Dry Wall aguanta hasta 98 millas por hora de lluvia impulsada por el viento, asegura Cardona.

Puedes conseguir Dry Wall de Master Paints, así como su amplia gama de pinturas y selladores, en tu ferretería independiente más cercana, Ferreterías National y Walmart.