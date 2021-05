La vida social de las personas de edad avanzada no se circunscribe tan solo a citas médicas y encuentros familiares. Muchos adultos mayores disfrutan otras actividades fuera de su hogar, con el fin de distraerse, interactuar con otras personas o simplemente sentirse vivos.

“Entre los paseos que realizan los adultos mayores están las visitas a amigos. Otro de los lugares a los que más asisten es a la iglesia. Interesantemente, hay estudios que dicen que los casinos también son bien visitados por nuestros ancianos”, sostuvo el gerontólogo José Rodríguez.

El hecho de que esta población tenga interacciones sociales es muy positivo, porque les ayuda en aspectos emocionales y hasta físicos, destacó el doctor Rodríguez. "Ellos se distraen y disfrutan esas salidas", agregó.

El problema se da cuando no tienen transportación, ya sea porque tienen alguna condición que no les permite guiar o porque no tienen un vehículo. En ocasiones, tampoco tienen quién los lleve o los acompañe.

“Hay estudios que evidencian que muchos accidentes de tránsito son causados por ancianos de 65 o 70 años en adelante. Por eso, es importante que los envejecientes reconozcan que no cuentan con las habilidades necesarias para guiar”, subrayó el gerontólogo.

Una opción única

Al menos existe una alternativa para aliviar estas dificultades en las personas de edad avanzada.

Más allá de las visitas a citas médicas, farmacias y laboratorios, MCS Classicare (OSS) ofrecerá, a partir del 1 de enero 2020, la flexibilidad de utilizar su beneficio de transportación para realizar otras gestiones que no sean médicas, como visitar un banco, un supermercado o su iglesia de predilección.

“Son necesidades bien particulares que tiene esta población, que muchas veces están solos y no tienen carro. Para nosotros, es fundamental que un paciente tenga acceso a los servicios de salud. Con eso en mente, aumentamos los servicios de transportación en nuestras cubiertas y añadimos transportación fuera de las citas médicas tradicionales”, explicó Herminio Nieves, vicepresidente sénior de Membresi´a de MCS.

La cantidad de viajes varía dependiendo de la cubierta que tenga el afiliado. No obstante, “para el 2020, vamos a tener cubiertas con transportación ilimitada”, sostuvo Nieves.

Este servicio es fácil de coordinar: el afiliado llama a MCS Classicare y se coordinará la transportación Este servicio de transportación, destacó Nieves, está disponible en todo Puerto Rico, sin importar donde resida el afiliado.

Para el vicepresidente sénior de Membresi´a, la intención de MCS Classicare es mejorar sus ofrecimientos con el fin de ayudar a la población que más lo necesita.

