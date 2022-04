Con el regreso de la modalidad presencial, muchos niños, niñas y jóvenes visitan, una vez más, sus escuelas. Sin embargo, la expectativa de gozar de una experiencia llena de aprendizaje y buenas memorias puede ser destruida para algunos que vuelven a ser víctimas del conocido “enemigo silencioso”: el bullying.

Ante esta problemática internacional, Nosotras, marca de higiene femenina, impulsa una nueva edición de su campaña Bullying por Loving que enfatiza en cómo los padres y madres deben ayudar, desde el hogar, a sus hijos para que desarrollen confianza y seguridad. A pesar de que Nosotras está enfocada en niñas, adolescentes y mujeres, este esfuerzo amplía su audiencia para impactar a un gran número de personas.

“Siempre nos hemos enfocado en los niños y adolescentes, que son las personas que más sufren de bullying. Esta vez, hemos llegado también a los padres precisamente porque ellos son unas personas fundamentales en la crianza de los niños”, explicó María Nyce Puyo Hoyos, marketing manager de Nosotras.

PUBLICIDAD

Con la nueva edición, desean resaltar la importancia de que los padres y madres estén presentes en las etapas de vida de sus hijos y que siempre estén dispuestos a escucharlos, destacó Puyo Hoyos.

Para cumplir con ese objetivo, han creado en la página de Nosotras (www.nosotrasonline.com.pr) una sección llamada Bullying por Loving, en la que, junto con psicólogos y expertos, han desarrollado un contenido para que los padres y madres sepan qué deben hacer para que sus niños crezcan seguros y, a su vez, no repitan patrones de acoso, aseguró la gerente.

“Desde que empezamos con esta campaña, hemos buscado generar un mensaje de conciencia hacia los niños y niñas para que crezcan [...] seguros de ellos mismos, para que sepan que no necesitan la aprobación de nadie para ser lo que quieren ser [...] y para que no hagan bullying porque, una persona segura de lo que es, es una persona que no hace bullying”, precisó.

La campaña se ha extendido a los medios masivos y se ha implantado en las escuelas, para generar un espacio que provea herramientas educativas al estudiantado. De hecho, la iniciativa, que comenzó en 2016, ha impactado a más de 75 millones de mujeres en Latinoamérica.

Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), que se realizó en 2020, casi uno de cada tres estudiantes (32 %) fue víctima de acoso por sus compañeros o compañeras de escuela al menos una vez en el mes previo a la encuesta.

PUBLICIDAD

La UNESCO establece que la violencia escolar en todas sus formas, incluido el acoso, equivale a una violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a la salud, al bienestar y a una educación de buena calidad, inclusiva y equitativa.

No obstante, no todo comportamiento agresivo puede catalogarse como acoso escolar. De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés), se trata de un comportamiento intencional y recurrente en el que una persona le causa daño a otra de forma física, verbal o psicológica.

¿Cómo encarar el acoso escolar?

Enfrentarse a una situación de bullying no es tarea sencilla. Por esa razón, a través de su iniciativa, Nosotras ofrece algunos consejos para que los niños y niñas puedan encarar este problema latente.

Bullying por Loving busca proveer, a los padres y madres, herramientas para que ayuden a sus hijos a construir seguridad. De ese modo, los niños, niñas y jóvenes pueden desarrollar y fortalecer su autoestima.

“Deben saber que realmente son valiosos, que son poderosos [...] que son únicos”, recalcó Puyo Hoyos.

Al desarrollar esa seguridad, pueden ignorar, en primera instancia, los comentarios del acosador para así no darle la importancia que el victimario busca. No obstante, si el acoso no cesa, deben hablarlo con un adulto para que los acompañe en el proceso, distinguió.

La gerente de la marca destacó que lo importante es que siempre busquen asesoría en el tema y nunca permanezcan callados.

El acoso escolar no solo se trata de una víctima y un acosador. En esta problemática, también se debe reconocer el rol que tienen los y las testigos en la toma de acciones contra el bullying.

PUBLICIDAD

Según Puyo Hoyos, el testigo debe colocarse en el lugar de la persona que está sufriendo el acoso. Incluso con las presiones que existen en el entorno escolar, no debe seguir el ejemplo de las personas que ejercen el acoso ni debe buscar pertenecer a ese grupo. Por el contrario, debe apoyar a la víctima desde la empatía y el amor, indicó.

¿Cómo manejar el acoso escolar desde el hogar?

Los padres y madres deben estar alertas a posibles comportamientos o banderas rojas que indiquen que su hijo o hija podría estar experimentando acoso en su respectiva institución académica.

Los encargados del niño, niña o adolescente deben estar atentos si comienza a realizar expresiones como, por ejemplo, que “no sirve y no va a poder lograr nada”, sostuvo, por su parte, la psicóloga Heryenid Torres Torres.

Tras ser acosado, la calidad de vida del estudiante se ve afectada. Podría perder el interés en cosas que antes le parecían interesantes, su apetito podría disminuir, e inclusive podría presentar dificultades para dormir, explicó Torres Torres.

Otro comportamiento que podría ser preocupante es si el niño, niña o adolescente comienza a aislarse o a hablar menos, añadió.

De igual forma, el o la estudiante pudiera bajar las notas porque su capacidad de concentración ya no es la misma. Como resultado, su rendimiento académico se perjudica.

Pudiera llegar al punto que el estudiante no desee ir a la escuela y, en el peor de los casos, recurra al suicidio como última alternativa, abundó.

De no identificarse esas banderas rojas a tiempo, la víctima del acoso podría desarrollar trastornos psicológicos como depresión y ansiedad, alertó.

PUBLICIDAD

“Mira todo lo que puede hacer el bullying en mi cabeza y en mi forma de pensar”, reflexionó la doctora.

Tras notar estos posibles indicadores de acoso, los padres y las madres deben tomar acción para manejarlo desde sus hogares.

“Lo primero y lo más importante es sentarse y escuchar. ‘Cuéntame cómo te está yendo. ¿Qué está sucediendo?’ Simplemente, sin juzgar y sin emitir ninguna opinión [...] Así se le hace entender que la comunicación es la primera herramienta”, señaló Torres Torres.

Luego, se debe educar al niño sobre qué es el acoso. Cuando ocurre el bullying, existe una repetición de una conducta agresiva, intención y un desbalance de poder, distinguió.

A su vez, el padre o la madre debe establecer cuáles son las conductas aceptables e inaceptables para que su hijo sepa identificarlas. También, parte de la responsabilidad de los encargados es indicarles a sus hijos dónde se pueden dirigir si se enfrentan a acoso.

Los padres y madres deben ayudar a sus niños a reconocer sus fortalezas. “Un padre debe sentarse con su hijo y siempre recordarle lo maravilloso que es, lo importante que es, lo especial que es porque debemos cultivar en él y debemos promover la autoestima”, explicó.

Por esa razón, ante esta problemática mundial tan grande, Nosotras busca, desde su campaña Bullying por Loving, prevenir y disminuir el bullying mediante el desarrollo de la seguridad, confianza y autoestima que los niños tanto necesitan.