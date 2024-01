Residences at Rio, redefiniendo lo práctico sin perder el lujo

Con tan solo diez unidades disponibles, el complejo de viviendas Residences at Rio apuesta a un estilo de vida elegante y tranquilo en medio del área metropolitana.

“Este proyecto ha sido un éxito porque no tenemos competencia, somos los únicos que ofrecemos residencias lujosas de un solo nivel en esta área entre Bayamón y Guaynabo. Priorizamos la localización para que todo esté al alcance, simplificando la vida diaria de los residentes”, apunta Lourdes Renta Torres, corredora de bienes raíces y encargada de ventas de Residences at Rio .

Quienes consideren convertir a Residences at Rio en su próximo hogar, podrán explorar los espacios y la casa modelo —decorada por la reconocida diseñadora de interiores Caro Bennazar— de miércoles a viernes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados y domingos de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.