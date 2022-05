Los beneficios de perder peso van más allá de la apariencia física. Resulta que, para muchas personas que no han podido bajar de peso por medio de dietas y ejercicios, una cirugía bariátrica puede transformar su vida y mejorar su estado de salud.

“Ofrecemos estos procedimientos a aquellas personas que han tratado de rebajar de la manera tradicional y no lo han logrado”, aseguró la doctora Ana Santos, cirujana general con especialidad en cirugía bariátrica y directora del Instituto de Cirugía Avanzada y Control de Obesidad del Centro Médico Menonita Cayey.

Expuso que esta institución hospitalaria ha realizado sobre 4,000 cirugías bariátricas desde la creación del Instituto en el 2001. Este Instituto también es considerado un centro de excelencia y está certificado por la American Society for Metabolic and Bariatric Surgery and Surgical Review Corporation.

Santos indicó que cuentan con un equipo multidisciplinario y ofrecen cuatro procedimientos bariátricos, tales como: desvío gástrico (bypass), banda gástrica, manga gástrica y globo gástrico.

“Laparoscopia tridimensional es la mejor opción para pacientes que tienen diabetes descontrolada con uso de insulina”, dijo. Por otro lado, aseguró que la banda gástrica se realiza en pacientes que tienen problemas médicos y su riesgo operatorio puede ser muy alto en otros procedimientos.

Centro Médico Menonita (Suministrada)

Comentó que la técnica de la manga gástrica es una alternativa positiva para pacientes que tienen que bajar de peso, pero no tienen otros problemas médicos. Añadió que en este procedimiento se remueve el 75 al 80 % del estómago.

Mientras tanto, mencionó que el globo gástrico resulta llamativo para muchos pacientes debido a que no tiene herida ni hospitalización y se realiza mediante una endoscopia. Este método es temporero debido a que a los seis meses se remueve y se utiliza para adelgazar 50 libras o menos.

“El procedimiento quirúrgico es una herramienta muy eficiente, pero no es mágica”, subrayó.

Además, precisó que el 80 % de los pacientes que se someten a estos procedimientos mantienen su peso saludable por cinco años, mientras quienes realizan dietas y ejercicios, tienen éxito en el 50 % de los casos.

“Es beneficioso para el paciente acudir a un lugar donde cuentan con alternativas quirúrgicas, debido a que en otros lugares solamente te ofrecen una de las opciones”, planteó la doctora.

Asimismo, Santos educa a sus pacientes sobre las múltiples complicaciones que ocasiona la obesidad mórbida, los cambios permanentes en la alimentación y cómo mantener un estilo saludable para el resto de sus vidas.

Para más información o para coordinar una cita, puede llamar al 787-738-8084.