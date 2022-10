Un ataque cerebrovascular, también conocido como stroke, puede ser un evento letal. Sin embargo, reconocer los síntomas a tiempo y buscar tratamiento médico inmediato es la clave para salvar vidas y reducir las complicaciones.

El stroke ocurre cuando se interrumpe o se reduce el suplido de sangre a una parte del cerebro, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes.

Según el doctor Ulises Nobo, neurólogo vascular del Centro de Neurociencias y Manejo de Stroke del Sistema de Salud Menonita localizado en el Hospital Menonita Caguas, entre las causas más comunes que pueden desencadenar en un ataque cerebrovascular están la presión alta, diabetes, colesterol, uso de drogas, alcohol en exceso, fumar, sedentarismo, falta de actividad física y algunos tipos de arritmias cardíacas.

Con solo uno de estos síntomas o la combinación de algunos de ellos, el especialista recomendó acudir de inmediato a una sala de emergencias. (Suministrada)

“La [causa] más común es la presión alta no diagnosticada o no tratada como corresponde”, aseguró el especialista, quien aclaró que la presión alta, contrario a lo que muchos piensan, no presenta síntomas, lo que la hace más peligrosa, pues pudiera desencadenar en un evento cerebrovascular.

PUBLICIDAD

De hecho, el ataque cerebrovascular ocurre de forma repentina, de acuerdo con Nobo, quien forma parte de un grupo de cuatro neurólogos vasculares, uno de ellos pediátrico, dos neurocirujanos endovasculares, un neurocirujano oncólogo, neurocirujanos generales, y un grupo de neuroradiólogos que conforman el equipo del Hospital Menonita Caguas, quienes se encargan de tratar todos los casos de stroke en la institución hospitalaria.

“Los síntomas de un ataque cerebrovascular pueden ser la pérdida de la movilidad o sensación de un lado del cuerpo, que se vire la cara, confusión repentina o dificultad para hablar, dolor de cabeza súbito, pérdida de visión abrupta, visión borrosa o doble, ya sea en uno o ambos ojos. Además, puede presentarse un mareo repentino, pero fuerte que no te permite caminar derecho, que provoca náuseas y vómitos”, mencionó.

Con solo uno de estos síntomas o la combinación de algunos de ellos, el especialista recomendó acudir de inmediato a una sala de emergencias, específicamente dentro de las primeras cuatro horas y media en que se presenten estos signos. De esta forma, le brinda la oportunidad al paciente de evitar complicaciones mayores.

Nobo comentó que, en el Hospital Menonita Caguas, cuentan con un Centro de Stroke. Además, dijo que pronto inaugurarán una nueva sala de neurocirugía, con la tecnología más avanzada, donde se podrán tratar todo tipo de stroke, sus complicaciones y la rehabilitación de los pacientes. El galeno exhortó a la población a monitorear sus condiciones de salud para mantenerlas controladas y, de experimentar algún síntoma, acudir de inmediato a la sala de emergencias.