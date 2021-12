Detrás de las puertas de cada Selectos hay mucho más que una cadena de supermercados. Conocer su historia es adentrarse a un sinfín de recuerdos y anécdotas que validan la certeza de ayudar a Puerto Rico a seguir adelante.

En su 40 aniversario, varios de los socios de Selectos abren el álbum familiar de sus 37 establecimientos y con orgullo repasan el éxito de saberse una cadena local que le ha hecho frente a las megatiendas extranjeras.

Para Ariel Torres, presidente de la Junta de Directores de Selectos Inc., la clave ha sido reconocerse como integrantes de las familias puertorriqueñas. Y si se piensa con atención, no es una propuesta descabellada. Además de unir a 22 socios, Selectos también ha acogido a cerca de 3,000 empleados en todo el país, que cuentan con el respaldo de la cadena para su crecimiento profesional.

“Somos comerciantes puertorriqueños. Nos identificamos mucho con las comunidades y con los empleados que nos ayudan a echar adelante. La gente cuando va al supermercado nota ese ambiente familiar”, resalta el empresario.

A él se suma Ada Piñeiro, socia y parte de la Junta de Directores, quien destaca que uno de los valores más importantes de Selectos es darles seguridad a sus trabajadores, con el fin de que compartan ese buen trato con los clientes.

Nicho para impulsar nuevos profesionales

Pero, como en toda familia, hay momentos cuando se debe dejar volar a algunos de sus integrantes. Selectos no es la excepción, pues la cadena ha servido para que muchos jóvenes tengan un ingreso mientras culminan sus carreras universitarias para emprender nuevos retos profesionales.

“Cuando algún joven renuncia luego de tres años, da tristeza, pero a la vez satisfacción porque sabes que ayudaste a que Puerto Rico cuente con más profesionales en otras áreas”, narra Torres.

Por su establecimiento en Añasco han pasado decenas de empleados a medio tiempo que estudiaban en el Recinto Universitario de Mayagüez. Recuerda que, al graduarse, esos trabajadores van a él con una carta de renuncia en una mano y en la otra un agradecimiento por toda la ayuda para que pudieran obtener una profesión.

“Ahí es que te das cuenta que aportamos de dos maneras: a la familia puertorriqueña con empleo y con productos, pero también a empleados a tiempo parcial que serán otro tipo de profesionales en el país”, resume Torres.

Los clientes también son familia

Además de los trabajadores de Selectos, la mesa familiar de la empresa también pone un espacio para los clientes que día a día les dan vida a sus locales.

“Soy un jíbaro de Hatillo y allí estamos en una parcela. Los clientes son mis amigos y mis vecinos. Al ser un negocio con socios independientes, donde los mismos dueños son los operadores, conocemos más de cerca de nuestros clientes”, menciona Manuel Rosa, accionista en Selectos.

Actualmente, la cadena de supermercados recibe a miles de consumidores que han creído en la oferta de Selectos por el ahorro y el valor que encuentran en los productos a la venta.

De igual modo opina Nelson Vázquez, socio que también pertenece a la Junta de Directores de Selectos, quien resalta que la empresa es parte del desarrollo comunitario de diversas zonas del país.

“La gente se ha acostumbrado a ir al supermercado, no solo para comprar, sino porque es parte de su vida en comunidad. Somos parte fundamental de su día a día para obtener alimentos y servicios”, dice Vázquez.

Aliados de la agricultura boricua

En la industria de alimentos, no deben faltar las manos que labran la tierra. En Selectos, los agricultores del patio son una parte esencial en la ecuación comercial y la misión social que los guía.

En palabras de Piñeiro, la relación con el agricultor puertorriqueño es vital para el mensaje sobre la importancia de “comprarle al de aquí”.

“Si queremos que la gente nos compre a nosotros que somos de aquí, nosotros también tenemos que comprarle a los agricultores de aquí. En mi caso, en el local de Venus Gardens, tenemos una persona que viene desde Lares a traernos mercancía del país”, explica Piñeiro.

El presidente de la Junta de Directores de Selectos Inc. va más allá al exponer que un país que no produce alimentos, no puede mover la rueda económica hacia adelante.

“Antes de ser comerciante, vengo de una familia de agricultores. Una de mis aportaciones es enfatizar en ser proactivos en ayudar al agricultor. No es lógico que sigamos importando tantos productos de afuera”, menciona Torres.

Para estos empresarios, apostar por los productos de nuestra tierra permite que también los clientes tengan alimentos de mayor calidad, más frescos y con precios más competitivos.

“No es lo mismo tener un ñame de Puerto Rico que uno de Costa Rica. Posiblemente el agricultor de aquí viene a vendérmelo el mismo día que sacó el ñame, versus uno de afuera que lleva todo un proceso para poder traerlo”, apunta Rosa.

Futuro con más familia y más crecimiento

Con los años, las familias suman integrantes que traen consigo nuevas ideas y visiones para el desarrollo de este núcleo. Eso entusiasma a la familia en Selectos, que no solo ve nuevas generaciones de agricultores que le darán más vida a la industria de alimentos en Puerto Rico, sino a nuevos inversionistas que apuestan a darle más aplomo a los supermercados.

“En nuestra cadena hay un grupo de comerciantes nuevos con nuevas visiones para apostar al país. Buscan cómo crecer y tienen deseo de crecer. Eso es una aportación a la industria en Puerto Rico”, menciona Torres.

Destaca, además, que le entusiasma que hay una nueva “cosecha de agricultores jóvenes que ve la industria de alimentos como una manera de sustento de vida”.

Vázquez coincide al señalar que el apoyoa los nuevos agricultores y a distribuidores locales será parte de la estrategia que guiará la cadena para los años venideros.

“Como cultura es importante que continuemos con las mejores herramientas de servicio, no solo para nuestra clientela, sino para nuestros empleados y asociados. Servir es parte de lo que queremos como país”, añade Vázquez.

Entonces, la rueda sigue dando vueltas, pues, a juicio de Torres, mientras haya más gente que necesite un punto de venta para sus productos y clientes que busquen la mejor calidad, Selectos perdurará como la familia que han sido durante cuatro décadas.