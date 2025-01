UAGM estrena tres doctorados para atender diversos desafíos del país

“Tenemos la responsabilidad de crear programas que puedan ayudar a solucionar los problemas de la sociedad, donde los puertorriqueños tengan la oportunidad de acceder a ellos. Doña Ana G. Méndez decía: ‘ La educación es un derecho, no debe haber obstáculo alguno para que un estudiante pueda lograr su meta académica ’”, indicó Edgardo Rosaly Manfredi, vicepresidente de Asuntos Académicos y Éxito Estudiantil de la UAGM.

Atención a poblaciones vulnerables

“Esta población no está bien atendida porque económicamente no tienen capacidad para sufragar los costos médicos. Sabemos los problemas que tenemos con los planes de salud. Este es un programa innovador y único en Puerto Rico. Está marcado por una diferencia en la calidad de atención que se le debe dar al paciente, promoviendo la prevención y, de ser necesario, obtener resultados positivos en los tratamientos”, explicó el académico.

Innovación en la docencia

El currículo está diseñado para formar líderes que no solo comprendan cómo aprenden los seres humanos, sino que también sean capaces de crear formas innovadoras de enseñanza, así como soluciones a los retos actuales.

Gerencia proyectos de manera eficaz

“Muchas veces, hay proyectos que se desarrollan y no cumplen con un proceso de planificación adecuado. Este doctorado le da esa visión clara al estudiante de cómo poder desarrollar proyectos de una forma organizada y planificada. Es un programa innovador que, como está diseñado, somos los únicos en Puerto Rico”, apuntó Rosaly Manfredi.

¿Por qué estudiar un doctorado en la UAGM?

“El estudiante, para nosotros, es primordial, no es un número más, es un ser humano. Somos empáticos y atendemos las necesidades que tienen cada uno de ellos. No hay situación que tenga un estudiante que no podamos atender para que pueda culminar su grado académico con éxito”, apuntó.