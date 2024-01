Con la intención de mejorar la vida de los puertorriqueños con energía estable, eficiente y renovable, los empresarios Daniel Fernández, su esposa Nayda Hernández y el ingeniero Mario Colón, se unieron para crear la empresa UP Home Solution en Puerto Rico.

La empresa, que cuenta con poco más de 31 años de experiencia cruzada, se especializa en ofrecer soluciones para la conservación y estabilidad de recursos vitales como el agua y la energía renovable con productos como calentadores, placas solares con batería y cisternas de agua.

Ante la necesidad de brindar alternativas energéticas en Puerto Rico, Fernández y Hernández fundaron la empresa UP Home Solution. Luego, decidieron crear una alianza con Colón, quien es ingeniero de profesión y cuenta con más de 20 años en la industria de la fabricación de calentadores solares.

“La asociación con Mario nos asegura contar con el experto máximo en procesos de manufactura e instalación de calentadores solares en Puerto Rico, tanto para proyectos residenciales como comerciales. Tenemos un producto 100 % hecho en Puerto Rico con materiales y métodos de calidad para el agua, la humedad y las condiciones de la isla. Podemos ofrecerle a nuestros clientes respuesta local para las garantías y servicio directo con la empresa manufacturera e instaladora”, comentó Fernández, quien se desempeña como CEO de la empresa.

Mientras que Colón planteó que, por medio de UP Home Solution, tienen como meta brindar un servicio ágil y con productos de calidad. “La necesidad del mercado nos llevó a asumir esto como un reto personal para ambos y estamos comprometidos en trabajar 24 horas, siete días a la semana cuando ha sido necesario. Nuestra trayectoria y experiencia cruzada de más de 31 años la estamos brindando a través de esta alianza. Hemos querido mejorar e impactar con un servicio más ágil, de mejor calidad en el producto y funcionalidad óptima”, dijo el ingeniero, quien, junto con su equipo de trabajo, es el encargado de la fabricación y distribución de calentadores solares y las cisternas de agua.

Para Fernández, los retos energéticos que enfrenta la isla fueron motivación para impulsar a UP Home Solution. “Pacientes con apnea del sueño que necesitan mantener equipos encendidos, envejecientes que no pueden estar encendiendo plantas eléctricas, barreras en el cuidado de la salud en el hogar por la falta de energía o agua potable, afectan la calidad de vida de los puertorriqueños. Por eso, contamos con personal altamente adiestrado y capacitado para orientar, responder todas las preguntas, instalar los equipos en menos de 60 días y, posteriormente, brindar mantenimiento”, apuntó el empresario español.

Además de la instalación y mantenimiento de equipos, la empresa ofrece oportunidad a personas que deseen aumentar sus ingresos para que puedan desarrollarse en el campo de las ventas y la consultoría, aunque no tengan experiencia previa en la industria. “Nosotros los preparamos, los entrenamos y los ayudamos para que puedan crear resultados que les ayuden a mejorar sus vidas y las de otros”, puntualizó Fernández.

UP Home Solution cuenta con más de 200 brigadas y han instalado más de 10 mil equipos alrededor de la isla, incluyendo las islas municipio de Vieques y Culebra.

“Mi meta es mejorar la vida de la gente buena que me acogió en su tierra hace 12 años. Me tocó vivir con ellos, en sus peores crisis como la quiebra de su gobierno, huracanes, pandemia y terremotos. Estoy convencido de que los puertorriqueños merecen una mejor vida. Mario y yo estamos inmersos en la búsqueda constante de soluciones para que, cuando los puertorriqueños lleguen a su hogar, encuentren allí su remanso y su lugar seguro. Que no vivan con miedo y que sean libres de la incertidumbre. Somos la única solución para que tengan paz y tranquilidad en su hogar con nuestros sistemas de placas solares con batería, calentadores solares y cisternas de agua”, concluyó Fernández.