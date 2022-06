Cuando se aproxima el fin de semana, es inevitable formularse la consabida pregunta: ¿qué haremos durante esos días? Para muchos, recorrer la isla es una manera de conocer las atracciones turísticas locales y, a su vez, sirve para despojarse del trajín diario.

Todo puede comenzar un sábado, en horas de la mañana, en El Yunque, con una travesía que promete desconectarnos de la rutina y nutrirnos con el aire de la naturaleza. Luego, cercano al mediodía, los caminos conducen a una playa a solo minutos en Luquillo, donde el sonido del mar y el chapuzón en aguas cristalinas provocará ese merecido suspiro. Pero si buscas saciar tu lado explorador, tu día puede comenzar en el parque de aventuras de Toro Verde en el municipio de Orocovis, que incluye ziplining y actividades de adrenalina para toda la familia.

“Isla Aventura”, una apuesta al turismo de experiencia (BrandStudio)

Sin duda, Puerto Rico cuenta con un sinnúmero de actividades turísticas para complacer la lista de deseos de cualquier vacacionista. Más atractivo aún es que la mayoría de los destinos de interés están a solo minutos entre cada uno. Ante esto y para incentivar el turismo local, la Compañía de Turismo de Puerto Rico lanzó su nueva campaña titulada ‘Isla Aventura’. Con esta iniciativa, la corporación pública busca presentar a Puerto Rico como el “parque temático más grande de las Américas”.

PUBLICIDAD

Carlos Mercado, director ejecutivo de la Compañía de Turismo (BrandStudio)

“Con ‘Isla Aventura’ presentamos un inventario de actividades. Más allá de organizarlos geográficamente —como hicimos con el pasaporte con los municipios— ahora los estamos organizando de forma temática”, planteó Carlos Mercado, director ejecutivo de la Compañía de Turismo, quien indicó que en la página de Voy Turisteando, las personas encontrarán un catálogo de actividades divididos por temas, tales como ciencias, cultura, gastronomía y actividades de adrenalina, entre otras. Mercado presentó como ejemplo que si una persona desea realizar actividades relacionadas a la ciencia, en este catálogo encontrará diversos destinos como el Parque de las Ciencias en Bayamón, el Ecoexploratorio, entre otros.

“Isla Aventura”, una apuesta al turismo de experiencia (BrandStudio)

Las aventuras se dividirán por subparques: EcoIsla, Isla Futuro, Parque Colores, Ruta Sazón, Plaza Cultura, Aqua Aventura, Isla Activá y Ritmo Isleño. “En 2020, les promocionamos las hospederías en dónde podían quedarse. El año pasado, junto al pasaporte, les dijimos a dónde podían ir y ahora estamos buscando y presentando qué hacer en términos de actividades y atractivos turísticos que vayan de la mano de un tema que les interesa”, agregó.

Mercado comentó que, con esta guía de actividades y experiencias, la campaña busca resaltar la facilidad con la que las personas pueden trasladarse de un destino turístico a otro.

“Isla Aventura”, una apuesta al turismo de experiencia (BrandStudio)

“Queremos presentar a Puerto Rico como un parque temático, ya que, al ser una isla pequeña en términos geográficos, nos da acceso a todos estos atractivos turísticos a escasas distancias y tiempo. Tenemos todo al alcance y podemos hacer varias actividades en un mismo día de un tema específico”, mencionó el funcionario.

PUBLICIDAD

“Isla Aventura”, una apuesta al turismo de experiencia (BrandStudio)

Asimismo, Mercado planteó que la campaña busca dar visibilidad a las actividades turísticas que no son tan conocidas. “La campaña ‘Isla Aventura’ se trabaja de la mano con turoperadores, excursionistas, operadores de atractivos turísticos y, a la misma vez, con los municipios, porque lo que queremos es brindarles esa visibilidad que quizás no tienen o que las personas no las conocen para que sepan dónde y cuándo buscar actividades relacionadas a los temas que estamos presentando”, dijo.

“Isla Aventura”, una apuesta al turismo de experiencia

Por su parte, Sylvia Rivera, directora de mercadeo del parque Toro Verde, respaldó la campaña ‘Isla Aventura’ y opinó que este esfuerzo promueve la diversificación del turismo local.

“Estamos superemocionados porque al fin se reconoce que Puerto Rico no es una isla que solamente tiene playa. Nosotros tenemos mucho que ofrecer en toda la isla y Toro Verde lo ha demostrado”, señaló Rivera. Agregó que el parque de aventuras, en Orocovis, recibe unas 250,000 personas al año.

Sylvia Rivera, directora de mercadeo del parque Toro Verde (BrandStudio)

“Tenemos personas que vienen de todos los países, artistas, príncipes, reyes que llegan a Puerto Rico a hacer este tipo de aventura y en cada pueblo sé que hay algo que ofrecer y, con esto, estamos diversificando el turismo. No solo el turismo se queda en San Juan, ahora se queda en toda la isla”, subrayó. En el catálogo de ‘Isla Aventura’, el parque Toro Verde podrá encontrarse en el “parque temático” de ‘Isla Activá’.

Rivera, por su parte, se mostró confiada en que el turista local apoyará este tipo de iniciativa. “Siempre tenemos el pensamiento de que el puertorriqueño no apoya lo suyo y es al contrario: el puertorriqueño le encanta. Le encanta que cuando llega un familiar pueda ir a presentarle actividades como Toro Verde. Esto no tiene nada que envidiarle a otros lugares”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Una campaña para respaldar a las empresas turísticas

Por su parte, Mercado apuntó que la campaña, ‘Isla Aventura’, a diferencia de otras iniciativas, se promocionará durante todo el año. A su vez, afirmó que espera que la campaña genere actividad económica para todas las empresas turísticas locales del país, que en su mayoría son pequeñas y medianas.

Caridad Pierluisi, quien dirige la Oficina del gobernador Pedro Pierluisi (BrandStudio)

Asimismo, Caridad Pierluisi, quien dirige la Oficina del gobernador Pedro Pierluisi, destacó que ‘Isla Aventura’ será una inyección económica para operadores turísticos en la isla.

“Definitivamente, hay un componente bien grande que es todo el desarrollo económico que sale de toda esta campaña, porque igual puede ser el que te vende una artesanía y que te vende comida o el guía turístico que te está llevando a ver diferentes experiencias. Así que esta campaña es bien importante porque hay mucha gente que le gusta hacer las cosas por su cuenta y eso está bien, pero también pueden realizar actividades a través de todas estas otras personas que se dedican a llevarte y que puedas ver áreas en donde nunca has estado”, indicó.

“Isla Aventura”, una apuesta al turismo de experiencia (BrandStudio)

Para apoyar el turismo local, Pierluisi indicó que el gobernador destinó unos $120 millones provenientes de fondos del Plan de Rescate Americano para fortalecer la promoción interna y externa de la isla como destino turístico.

“Esta campaña busca resaltar que nosotros somos los mejores embajadores de Puerto Rico y somos los que necesitamos conocer todas las partes que hay en Puerto Rico. No solamente ver un amanecer en el lado este, sino ver los atardeceres del lado oeste, ir al Morro, ir a El Yunque, pero también ver otras otras áreas de Puerto Rico, que a lo mejor no hemos tenido tiempo de experimentar”, señaló Pierluisi.

PUBLICIDAD

Para conocer más de ‘Isla Aventura’, visita voyturisteando.com, donde podrás encontrar el directorio de actividades y más información.