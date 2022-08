Pasar horas en Instagram y Pinterest se ha convertido en un gran pasatiempo, en especial cuando se trata de admirar los looks de maquillaje de las blogueras más famosas. Aún cuando se nos van las tardes soñando con llevar el maquillaje perfecto, la billetera no coopera y nos conformamos con la oferta actual de nuestro bolso de cosméticos.

No tiene por qué ser así. La inversión no es grande cuando se es inteligente a la hora de comprar. Todo producto de belleza de lujo tiene su versión de farmacia, por lo que no es tan difícil adquirir cosméticos parecidos a los tan aclamados en las redes.

Acá cinco productos que necesitas para completar el look del momento —sin romper el bolsillo, claro está— que puedes conseguir en tu farmacia Walgreens:

right

1. Iluminador

El maquillaje de verano siempre es radiante, pero demasiado brillo puede ser peligroso. Controla las zonas luminosas de tu cara con el Magic Lumi Highlighting Concealer de L’Oreal. No solo ilumina la piel alrededor de tus ojos, sino que esconde imperfecciones sin parecer maquillaje.

PUBLICIDAD

right

2. Lápiz de labios matte

No es momento para el gloss. El lápiz de labios matte lo suplantó, en especial aquellos de tonos oscuros. La fórmula más popular es el liquid lipstick, el cual parece un gloss regular, pero seca a manera de lápiz de labios. Es decir, con menos lustre y mayor duración, así como el Soft Matte Lipstick de Chika.

right

3. Kit de contour

La tendencia del contour ha invadido los canales de YouTube y los looks de alfombra roja gracias a un puñado de celebridades. Se trata de moldear la forma del rostro utilizando un tono oscuro y otro claro, como el Infallible Pro Contour Palette de L’Oreal. Puede ser tan excesivo como transformar la silueta de la nariz o mejillas y tan sútil como crear sombras suaves para un estilo natural.

right

4. Mota beauty blender

Consecuente al contour, necesitas un buen instrumento para difuminar correctamente los tonos del producto y eliminar cualquier línea que pueda delatar el truco de este maquillaje. Las motas beauty blender han acaparado los kits de maquillaje de blogueras y profesionales por igual. La clave está en la forma ovalada de estas motas que permite mezclar los productos con un acabado natural.

right

5. Lápiz de cejas

No importa cuán finas tengas las cejas, es posible obtener el grosor envidiable de las supermodelos y blogueras del momento. Al contrario de la década del 90, las cejas gruesas y peludas con un aspecto natural son las protagonistas de nuestros tiempos. El lápiz Brow Stylist Sculptor de L’Oreal permite peinar, pintar y sellar la silueta de tus cejas sin dar un aspecto falso. Recuerda siempre pintarlas con movimientos suaves.

PUBLICIDAD

No tienes que ser una influencer de Instagram para lucir unos labios matte y un contour perfecto. Logra el look de la temporada por menos con estos y otros productos de belleza que puedes conseguir en Walgreens.