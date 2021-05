El microbiólogo y miembro de la División de Ingeniería Civil, Mecánica e Innovación de Manufactura (CMMI) de la Fundación Nacional de las Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés), Jesús Alvelo Maurosa, fue el recipiente el pasado 6 de mayo, junto a su equipo, del premio Director’s Award (Premio del Directorado) por logros excepcionales para aumentar los lazos entre investigadores y comunidades indígenas para alcanzar iniciativas inclusivas y meritorias en las ciencias árticas.

Alvelo Maurosa es parte de un grupo de 24 científicos de distintos campos que recibe y analiza propuestas de investigación que buscan fondos de Navigating The New Artic, una iniciativa que surgió para atender la problemática con la zona del polo norte de la Tierra, cuyas formaciones de hielo se están derritiendo a un ritmo extremadamente acelerado a causa del calentamiento global y el cambio climático.

El NSF busca proyectos de investigación novedosos que ayuden a predecir el futuro de la región y que conlleven a una mejor adaptación a los cambios que ya se registran.

El puertorriqueño, oriundo de Dorado, es egresado de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras, realizó un internado en Virginia Tech y completó su doctorado en microbiología en la Universidad de Massachusetts Amherst. Como si fuera poco, fue investigador postdoctoral en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental del Laboratorio de Epidemiología Matemática del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

“A este grupo se le otorgó $150 millones por un periodo de cinco años. Yo me dedico a proveer análisis de datos al grupo de trabajo para que ellos tomen decisiones en cuanto a qué propuestas se finanzian, cuales no, como se pueden mejorar las propuestas, y los distintos tipos de áreas de las propuestas que tienen que ver con el ártico y el cambio climático“, explicó Alvelo Maurosa en entrevista con El Nuevo Día.

“Se han financiado propuestas en tres campos o tracks distintos. El track 1 comprende las propuestas de investigación; el track 2 son propuestas para crear nexos entre la comunidad científica en aras a mejorar la organización para la creación de nuevas ideas (brainstorming); y está el NNACO, o Navigating The New Arctic Communities, que ya es una oficina donde se crean enlaces entre los científicos y los habitantes del ártico”, añadió el microbiólogo.

“Mi rol es asesorar a los directores de programas que manejan esos tracks. Antes de la celebración de los paneles de revisión de propuestas, se llevan a cabo labores de revisión y análisis de textos de propuestas anteriores, cuales fueron financiadas y cuales no, la distribucción geográfica y otros renglones. También ayudo mediante evaluaciones para que los directores tomen decisiones al momento de financiar las propuestas. Yo soy, más, el asesor de datos detrás de las cortinas”, resaltó.

Alvelo Maurosa entiende que las otras nueve iniciativas del programa de la NSF son de gran importancia, pero recalcó que la situación en el Ártico obliga a comenzar, desde ya, con la implementación de políticas globales para minimizar las emisiones de gases de efecto de invernadero y otros contaminantes que han contribuído a un alza en la temperatura global.

El aumento de casi dos grados que ha ocurrido desde la era preindustrial (1800-1900) puede verse como una alza minúscula, pero la realidad es que representa un incremento significativo en calor acumulado. La ola de calor que impactó a Siberia en el 2020 provocó incendios forestales de magnitudes nunca antes vistas; Siberia es uno de los lugares que más rápido se está calentando en comparación al resto del planeta Tierra.

Es por esto que Navigating The New Arctic busca inovaciones científicas que ayuden a mitigar, o inclusive, dar marcha atrás al daño provocado por el calentamiento global y, quizás, mitigar los efectos de los cambios climáticos que, en parte, van de la mano del calentamiento global.

“Ya se están viendo los efectos del cambio climático, particularmente en las comunidades del Ártico como Canadá, Rusia, Islandia y Noruega. Dado que las temperaturas están subiendo, hay capas de hielo bajo los terrenos de estos países, y a medida que esas capas se derriten crea unos problemas de infraestructura donde hay desniveles. También ocurren incendios en algunas áreas debido a sequías y al aumento en temperatura”, señaló el científico puertorriqueño.

“Se está viendo el desplazamiento de poblaciones, como pescadores, y se están generando nuevas rutas marítimas ante la pérdida de hielo. Mucho del contexto de las investigaciones que hay tienen nexos en la geociencia, en la ingeniería, la geología, las ciencias de cómputos y la sociología, particularmente con las comunidades nativas de las regiones, que son las más marginadas y afectadas por los efectos del cambio climático”, enfatizó.

En CMMI soy el único latino y el único puertorriqueño. La UPR prepara buenos profesionales; soy un microbiólogo que trabajo para ingenieros, geocientíficos, sociológos, y todos laboramos para atender problemas en común. El camino para resolver nuestros problemas a través de las ciencias y la tecnología es mediante la colaboración interdisciplinaria. La UPR me proveyó parte de esa base para poder atajar múltples programas, y no solo Navigating The New Artic, sino también el año pasado, cuando trabajé con el COVID-19 en la división.

Jesús Alvelo Maurosa, microbiólogo