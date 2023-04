Su grandeza, vista desde el espacio, le arrebata el aliento a cualquier entendido de su crucial rol en la supervivencia de la humanidad. Su forma evoca la imagen de una canica azul, adornada con matices blancos, verdes y marrones. La sinergia de sus elementos crea el balance perfecto para la vida, pero eso está cambiando en cada rincón del planeta Tierra, incluido Puerto Rico.

“El cambio climático ya se está manifestando en Puerto Rico”, puntualizó el ingeniero Carl Soderberg, miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (Ceacc).

“No es algo que lo van a sufrir nuestros hijos, nuestros nietos o bisnietos; porque hay parte de la población que sí cree en el cambio climático, pero cree que va a pasar después. (…) Eso está pasando ahora, por lo tanto, las medidas hay que empezar a tomarlas ahora”, abundó el exdirector de la Agencia federal de Protección Ambiental para Puerto Rico y el Caribe.

En marzo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un nuevo informe, en el que sostiene que, “si actuamos ahora, aún es posible garantizar un futuro sostenible y habitable para todos”.

El extenso documento, que plantea que hasta 3,600 millones de personas viven en contextos que son “altamente vulnerables al cambio climático”, contiene una serie de medidas puntuales de carácter “urgente” para “adaptarse al cambio climático provocado por el ser humano”. Si bien muchas de las sugerencias pueden aplicarse a Puerto Rico, el contexto caribeño hace de la isla un “escenario único”, según Marcela Cañón, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Alma de Bahía.

La ingeniera Ingrid Vila Biaggi, presidenta y cofundadora de la organización CAMBIO, opinó que “el cambio climático implica la necesidad de un cambio político, de gobernanza y de cómo y para quién se han hecho las cosas por los pasados 100 años”.

Mientras, el ambientalista Ramón Cruz, presidente de Sierra Club, lamentó que, a pesar de los embates naturales que ha sufrido la isla en años recientes –como el huracán María, en septiembre de 2017–, “vemos unos patrones que no han cambiado en el gobierno”, en referencia, principalmente, a la privatización del sistema eléctrico, “en vez de hacer una red mucho más descentralizada y mucho más resiliente”.

En el marco del Día del Planeta Tierra, celebrado cada 22 de abril desde 1970, El Nuevo Día dialogó con estos expertos sobre el panorama de Puerto Rico y las cinco áreas clave que requieren atención.

“Lo que comenzó como algo para crear conciencia, realmente ya es algo que se ve en todas partes del mundo. Ya tenemos que saltar un poco de la mera concientización a tomar acciones mucho más directas. Entonces, (el) llamado debe ser a la autorreflexión de cómo mi estilo de vida y mis alternativas de consumo pueden mejorar el planeta, que es el único que tenemos”, reflexionó Cruz.

La quema de combustibles fósiles, así como “el uso desigual e insostenible de la energía y las tierras durante más de un siglo”, han traído consigo un calentamiento global de 1.1 °C (2.0 °F) por encima de los niveles preindustriales (Dennis M. Rivera Pichardo)

Energía - “Hay que romper el uso de combustibles fósiles”

La quema de combustibles fósiles, así como “el uso desigual e insostenible de la energía y las tierras durante más de un siglo”, han traído consigo un calentamiento global de 1.1 °C (2.0 °F) por encima de los niveles preindustriales, según el IPCC. Aunque no parece un gran cambio, la Tierra sufriría graves consecuencias si el calentamiento global aumenta a 1.5 °C (2.7 °F) este siglo. “El ritmo y la escala de las medidas adoptadas hasta el momento, así como de los planes actuales, son insuficientes para hacer frente al cambio climático”, alertó el IPCC.

Puerto Rico “aporta menos del 1%” de los gases de efecto invernadero en el mundo, indicó Soderberg. “Pero, si lo sacas a nivel por persona, nosotros emitimos más del doble que el promedio mundial y más del triple que el promedio de América Latina y el Caribe”. La razón: el 96% de la energía eléctrica en Puerto Rico se genera con combustibles fósiles.

“La insistencia del gobierno en los combustibles fósiles es la muestra de un sector público y privado que todavía quiere tratar de extraer la mayor ganancia de una forma de generar energía que es dañina y que caducó”, abundó Vila.

El país ha tomado pasos a favor de la energía renovable.

La “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico” establece retadoras metas: alcanzar el 40% de energía renovable en 2025, aumentarla a 60% en 2040 y, finalmente, llegar al 100% en 2050. Para eso, el Congreso de Estados Unidos ha asignado alrededor de $20,000 millones en fondos para modernizar la red eléctrica local. Además, el Departamento de Energía federal está trabajando en el estudio PR100, un análisis técnico que pretende definir las potenciales vías para que la isla logre la meta trazada a 2050.

Desde los hogares, son múltiples las acciones que se pueden tomar para ahorrar energía: tener lámparas solares –como las bombillas LED (Light Emitting Diodes)–, adquirir electrodomésticos que consumen menos energía, ser cuidadosos con el uso de aires acondicionados y apagar las luces –y desconectar los elementos electrónicos– cuando no se usan.

Cañón, por su parte, compartió un detalle que quizá no pase por la mente de quienes suelen comunicarse vía mensaje de texto: “Cada vez que uno envía un texto, su teléfono utiliza la energía del teléfono, de la red repetidora, de diferentes sitios. Así que, si vas a enviar 10 textos a

una persona, trata de consolidarlo en uno solo, porque puede que tenga una sola palabra, pero la energía que se utiliza es la misma”.

A nivel individual, Marcela Cañón invitó a las personas a considerar –cuando llegue el momento de hacer un cambio–, adquirir un auto que genere menos emisiones, que sea eficiente con el uso de combustible y que tenga modos económicos de funcionar. (Ramón “Tonito” Zayas)

Transportación - “El transporte público es fundamental”

Puerto Rico es uno de los países con más vehículos de motor por milla cuadrada en el mundo, según el portal de Global Fleet. “Considerando una estimación de un vehículo por cada 1.5 habitantes, el país cuenta con una flota nacional de unos 2.13 millones de vehículos. Con 146 vehículos por milla de calle y 4,300 vehículos por milla cuadrada, Puerto Rico es considerado el país con más autos por milla cuadrada en el mundo”, lee el portal.

Cruz criticó, en tanto, la falta de transporte público efectivo en la isla. Como ejemplo, señaló que la ruta del Tren Urbano no es efectiva, y que “el único tramo que puede redundar en algo positivo es el tramo de Bayamón a Hato Rey”. Más allá de eso, prosiguió, es un fallo que no llegue a lugares clave, como el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Por otro lado, lamentó que el país no se moviera en la dirección de un sistema de vía rápida de autobuses en lugar de invertir, por ejemplo, en el “carril dinámico” entre Caguas y San Juan.

A nivel individual, Cañón invitó a las personas a considerar –cuando llegue el momento de hacer un cambio–, adquirir un auto que genere menos emisiones, que sea eficiente con el uso de combustible y que tenga modos económicos de funcionar. Además, pidió a los conductores asegurarse de que sus carros cumplan con los requerimientos de la inspección anual para adquirir el marbete. “Hacer que nuestro carro esté funcionando adecuadamente disminuye los aportes de emisiones que están generando cambio climático. Esos son gases de efecto invernadero que están aportándole al cambio del clima en el mundo entero”, manifestó.

Un reporte de la ONU prevé que, para 2050, entre 4,800 millones y 5,700 millones de personas –alrededor de dos tercios de la población mundial– vivirán en áreas con escasez de agua durante al menos un mes cada año. (El Nuevo Día / Isabel Ferré Sadurní)

Recursos naturales - “El agua es el recurso más utilizado en el mundo”

Un reporte de la ONU prevé que, para 2050, entre 4,800 millones y 5,700 millones de personas –alrededor de dos tercios de la población mundial– vivirán en áreas con escasez de agua durante al menos un mes cada año.

“La isla tiene que estar preparada. Hay que proteger el agua que tenemos y hay que disminuir el consumo de agua para irnos acostumbrando y poder proteger ese recurso. En tu casa, tienes la posibilidad de hacer reúso, de tener duchas de bajo consumo, de tener inodoros que consuman mucho menos litros de agua cada vez que usas el baño. Eso no solo va a ayudar al planeta, sino la economía y el bolsillo de las familias, porque el costo del agua es bastante alto”, destacó Cañón. “Nosotros no tenemos claro que puede haber una crisis de agua, pero la crisis de agua ya está sucediendo en muchas partes del mundo y no estamos exentos de ella”.

Algo tan sencillo, como cerrar el grifo mientras se lava los dientes, puede hacer una gran diferencia, según la experta.

“Creo que el mensaje con el agua básicamente es, el agua es el recurso que más se utiliza en el mundo, es un recurso que es indispensable para la vida, que se impacta muchísimo con el cambio climático. Nosotros somos muy vulnerables como isla, y estamos expuestos a tener eventos dramáticos y los eventos de sequía pueden ser muy fuertes, así que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo y cambiar el uso del agua en nuestro día a día”, insistió la líder de la Fundación Alma de Bahía, enfocada en la protección del medioambiente desde hace 15 años.

Por otra parte, Soderberg y Cañón resaltaron el tema de la reforestación. “Los árboles remueven el dióxido de carbono de la atmósfera, o sea, es un mecanismo para balancear las emisiones de gases de invernadero”, mencionó el integrante del Ceacc. El Servicio Forestal de Estados Unidos estima que se perdieron 144 millones de árboles durante el embate de los huracanes Irma y María. Previo a esto, el país “llegó a tener una cobertura forestal de un 60% y eso es tremendo, porque en 1940 esa cobertura era solo de 6%”, indicó Soderberg.

Cañón exhortó a los puertorriqueños a sembrar un árbol nativo o naturalizado, “que aporte a la ecología del lugar”, así como a participar en eventos de reforestación. Existen diversas organizaciones, como Para la Naturaleza, comprometidas con los esfuerzos de reforestación.

El puertorriqueño promedio genera cinco libras de basura por día; mientras, en Europa, el dato es tres libras y media. (Ramón “Tonito” Zayas)

Desperdicios sólidos - A “cambiar hábitos de consumo”

Soderberg, quien ha dedicado más de 50 años de su vida a la protección ambiental, alertó que “estamos a ley de un pie para caer al precipicio”, en términos del manejo de desperdicios sólidos. Según el experto, el puertorriqueño promedio genera cinco libras de basura por día; mientras, en Europa, el dato es tres libras y media. Por otro lado, la “Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico” establece la meta –que debía alcanzarse en 2006– de “reducir y reciclar el 35% de los residuos sólidos a generarse”. Sin embargo, de acuerdo con Soderberg, esa cifra está en cerca de 11%.

En tanto, Cañón describió como fundamental cambiar hábitos de consumo, es decir, que el consumidor asuma responsabilidad sobre los productos que adquiere. “Cuando tú compras algo, tienes que saber que estás comprando un bien que va a generar basura”, acotó. En ese sentido, urgió a la ciudadanía a crear hábitos de reusar, como donar los bienes que ya no necesita o incluso venderlos. Un artículo particular que recomendó reutilizar es un termo de agua, para así reducir la cantidad de basura –plástico, en este caso– que se genera.

“Reciclar es una opción importante, pero, para mí, no es la principal, porque el reciclaje te da la idea de ‘compra lo que sea, no importa’. Te sientes tranquilo porque lo vas a reciclar. Sin embargo, es fundamental, porque esos bienes que adquieres, que pueden ser transformados por algo más, hay que aprovecharlos, porque al reciclar estás disminuyendo el uso de energía para crear nuevas cosas desde cero, y estás también disminuyendo el uso de materiales”, destacó, al mencionar que el aluminio debe ser la prioridad a reciclar.

Otro aspecto importante, de acuerdo con Cañón, es que las personas opten por no utilizar plásticos de un solo uso, como cubiertos desechables. Como alternativa, recomendó productos reutilizables, compostables –que se degradan biológicamente formando compost– o biodegradables.

Expertos locales, como Carl Soderberg, han planteado la urgencia de restaurar los arrecifes de coral, ya que “sirven de barreras amortiguadoras contra la marejada ciclónica”. (El Nuevo Día)

Eventos atmosféricos - “Nosotros, como isla, estamos expuestos”

El cambio climático ha incitado fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes y más intensos. Han quedado evidenciados los huracanes más devastadores, las olas de calor de mayor intensidad y otros eventos atmosféricos que, de acuerdo con el IPCC, “exacerban los riesgos para la salud humana y los ecosistemas”.

La situación también toca la seguridad alimentaria en todo el mundo. En la isla, el panorama es más alarmante, pues importa más del 80% de lo que consume. Según un informe publicado por el Instituto de Estadísticas en 2015, “la alta importación de alimentos crea un ambiente vulnerable e inestable de suministros y disponibilidad de alimentos ante un evento atmosférico”.

En su análisis, el IPCC asevera que “el aumento del nivel del mar es inevitable durante siglos o milenios debido al continuo calentamiento de las profundidades del océano y al derretimiento de la capa de hielo, y los niveles del mar permanecerán elevados durante miles de años”.

Expertos locales, como Soderberg, han planteado la urgencia de restaurar los arrecifes de coral, ya que “sirven de barreras amortiguadoras contra la marejada ciclónica”. Hay varias iniciativas en curso a favor de la costa. Esta semana, tres organizaciones locales –Sociedad Ambiente Marino, Arrecifes Pro Ciudad y la Corporación para la Sustentabilidad Ambiental– firmaron un acuerdo colaborativo para enfrentar los impactos del cambio climático en la zona costera. Además, el gobierno federal asignó $34.4 millones para ocho proyectos de rehabilitación costera en la isla, de los cuales $10.5 serán destinados a la recuperación de los arrecifes de coral.

“El cambio climático está haciendo mucho más destructivos los eventos naturales y los hace más fuertes, así que nosotros, como isla, estamos expuestos. Lo que hagamos es fundamental para protegernos”, resaltó Cañón.