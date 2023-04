Día Internacional de la Madre Tierra: Imposible ignorar el cambio climático

Ignorar el cambio climático amenaza la existencia de toda la vida en la Tierra, incluidos los humanos. Por eso cada vez aumenta la cantidad de personas interesadas en mejorar el ambiente y yo soy una de ellas.

Actualmente curso un bachillerato en Ingeniería Ambiental en la Universidad Politécnica de Puerto Rico con el propósito de aspirar a política pública. Pero esta idea no surgió de la nada, sino que fue pulida a través de mis experiencias previas. Desde muy temprana edad quería lograr un cambio y que mis acciones impactasen a algo o alguien, pero no tenía muy claro cómo hacerlo. No fue hasta que llegué a la escuela intermedia y superior donde conocí a excelentes maestros que apoyaban esta causa. Ellos sembraron en mí una semilla de interés que luego, a través de los años, fue creciendo y sigue floreciendo.

Camila Rodríguez participa en una actividad de divulgación científica junto a compañeros de la Universidad Politécnica. (Suministrada)

Debido al currículo de mi escuela tuve que realizar investigaciones que siempre eran dirigidas a las ciencias ambientales como, por ejemplo, la creación y medición de eficiencia de un canvas con planta de agave; biorremediar las aguas subterráneas de Puerto Rico a través de microorganismos y la creación de una planta de tratamientos para lixiviados usando recursos naturales. Participé de diferentes delegaciones estudiantiles, teniendo la oportunidad de presentar estas investigaciones en simposios regionales, nacionales e internacionales representando a Puerto Rico y poniendo su nombre en alto.

Cuando entro a la universidad en el año 2020, muchas actividades fueron pausadas por la pandemia. Luego de volver a la normalidad rápidamente busqué oportunidades que me ayudaran a expandir mi conocimiento. El pasado verano participé en un internado con Purdue Univeristy desarrollando plataformas de manglares para la protección y erosión costera y la creación de prototipos de captura de CO2. Incluso, fui parte de un grupo estudiantil dentro del mismo internado que ayudó o al progreso de ideas de negocios por mujeres refugiadas en Estados Unidos.

Durante este año académico, analicé la caracterización de los efectos hidrodinámicos de los tsunamis en las escuelas de Puerto Rico y estoy en el proceso de certificarme en calidad de agua y resiliencia costera con el Programa del Estuario de la Bahía de San Juan. Hace menos de dos meses reactivé un Capítulo estudiantil junto la organización PRWEA (Puerto Rico Water and Environment Association) donde llevamos a cabo actividades de agua potable y cuidado del ambiente a todo tipo de estudiante.

Finalmente, este verano estaré trabajando en Washington DC con la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) realizando investigaciones de calidad y educación ambiental. Insto a las personas y al gobierno a tomar medidas para mejorar las condiciones de nuestro medio ambiente, ya que es crucial para el bienestar y la sostenibilidad de nuestro planeta y las generaciones futuras.

