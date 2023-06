Con una asignación federal “histórica” de $3 millones para una primera fase –y unos $38.6 millones en total–, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) proyecta restaurar en los próximos años la barrera de arrecifes de coral localizada en la costa de San Juan, como parte de la primera iniciativa de este tipo subvencionada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

“Es la primera vez que FEMA reconoce una estructura natural como una infraestructura crítica que debe ser protegida”, resaltó la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega. “Creo que nos estamos moviendo hacia el futuro con este tipo de obligación para este proyecto de estructura natural”.

FEMA anunció el lunes una asignación millonaria bajo el Programa de la Subvención para la Mitigación de Riesgos (HGMP, en inglés), para la iniciativa que busca proteger sobre 800 estructuras que rodean las comunidades del Escambrón, Condado, Ocean Park y Punta Las Marías, y cuya extensión ronda los 5 kilómetros.

“La invasión que se va a hacer es necesaria considerando el tipo de infraestructura que se va a proteger, que incluye hospitales, escuelas. No es solamente la parte hotelera, sino que va mucho más allá”, precisó la doctora Nilda Jiménez, coordinadora del Programa de Especies Protegidas del DRNA.

PUBLICIDAD

Como parte de la primera fase –que se extenderá un año–, el DRNA deberá completar los estudios y el diseño necesarios. Además, deberán completar, entre otras cosas, un estudio de escorrentías en el área norte de San Juan, que incluye hacer un modelaje de olas.

“Este proyecto también atiende múltiples riesgos, principalmente está atendiendo el riesgo de inundación costera (y) el riesgo de erosión costera y también amortiguando las corrientes que ocurren en esa área, que tendrá un efecto secundario de hacer esas playas más seguras para los bañistas”, comentó, por su parte, Antonio Busquets, director del Programa de Mitigación de Riesgos de FEMA.

En una segunda fase, para la cual la agencia federal ha obligado unos $35.6 millones –y que pudiera extenderse por entre dos y tres años–, se instalarán a 0.8 kilómetros de la costa de San Juan una combinación de estructuras de cemento similares al coral artificial y coral vivo nativo. En otra sección, se construirá un nuevo arrecife artificial de tres segmentos.

“Una de las prácticas que hacemos normalmente como parte de la restauración (de arrecifes de coral), es usar cemento para pegar o fijar los corales o los fragmentos que están vivos, y una vez ellos están fijos en el cemento, el coral sigue creciendo”, explicó Jiménez.

A preguntas sobre en qué se basó la selección del área costera metropolitana para iniciar labores, abundó que tiene que ver, en parte, con el análisis de costo-beneficio que se realizó, y que halló que “los beneficios de la infraestructura crítica que se está protegiendo vale la inversión de fondos”.

PUBLICIDAD

La doctora agregó que hay otros proyectos enfocados en la protección de arrecifes de coral bajo análisis, incluido uno en el área de la isla municipio de Culebra.

Según la secretaria del DRNA y el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), Manuel Laboy, esta es la primera ocasión a nivel de Estados Unidos en que FEMA incluye bajo sus regulaciones a una infraestructura natural. Por eso, acorde a Rodríguez Vega, otras jurisdicciones como Hawái, Guam y Florida han estado atentos a la aprobación de estos fondos.

“Pienso que estamos siendo pioneros en esto, y de verdad no se hubiese podido lograr sin esa colaboración entre FEMA y el gobierno de Puerto Rico”, apuntó Laboy. “Ciertamente, estamos estableciendo un camino que no se había recorrido antes en Puerto Rico, no solo por esta aprobación de FEMA, sino que creo que también nos pone en posición de liderar este tipo de proyectos a nivel de la nación americana”.

En tanto, la doctora Jiménez y Rodríguez Vega afirmaron que hay recursos locales para acarrear esta iniciativa.

“Por un lado, vamos a estar dando esa protección a la costa, con las estructuras que parecen corales de cemento, pero a la vez, vamos a estar sembrando corales vivos que le van a dar una estabilidad a esa barrera arrecifal de adaptarse al cambio climático. Si pusiéramos un rompeolas ahí, una vez cambia el nivel del mar, eso se queda atrás. Con esta forma en que lo estamos atendiendo, esta estructura va adaptándose al cambio climático, va a ir creciendo con el nivel del mar, la protección a la costa se mantiene y a la vez también mantenemos la función ecológica del sistema”, detalló.