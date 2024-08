Desde lluvias intensas y huracanes hasta sequías prolongadas y calor extremo, los efectos del cambio climático en Puerto Rico son cada vez más evidentes. Para muchos, estas alteraciones son de gran preocupación, pero aún no existe un estudio que detalle su impacto en la salud mental y emocional de la población en la isla.

“No se puede atender lo que no se nombra. No existe un estudio que pueda nombrar cuáles son esas consecuencias en la salud emocional y mental de los puertorriqueños, de las personas que vivimos en este país, ante estos fenómenos” , explicó Vanessa Uriarte , codirectora de la organización ecologista con casi tres décadas de trayectoria.

La angustia de la población boricua respecto a los cambios ambientales no es, sin embargo, un asunto nuevo o desconocido, pues, en 2019, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales publicó los resultados de un estudio , que reveló que el 80.4% de la muestra de 1,000 hogares entendía que este fenómeno era muy o bastante importante, y para el 71.1% sus efectos eran de mucha o bastante preocupación .

Por ello, Uriarte considera necesario que el estudio de esta correlación entre salud mental y crisis climática venga “desde los grupos que estamos haciendo el trabajo por la defensa de la naturaleza, para poder nombrar y, entonces, atender de una manera correcta y sensible todas estas implicaciones que no se van a detener, y esas consecuencias van a seguir creciendo si no se empiezan a atender con seriedad”.