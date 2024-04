“No hay tiempo que perder”: John Kerry urge a actuar para salvar los océanos

El enviado especial de la Casa Blanca para el clima, John Kerry , urgió este martes a actuar ante la crisis climática y para salvar los océanos desde el convencimiento de que los retos para evitar el colapso son muy grandes y de que la ambición no es suficiente. “No hay tiempo que perder” , enfatizó.

“No hay mejor sitio para hablar de los impactos climáticos que Grecia , no tenemos tiempo que perder para luchar contra todos ellos porque debemos pensar como humanidad” , recordó Kerry.

“Tenemos que ser conscientes de los impactos del océano en el clima” , señaló, antes de recordar los avisos de los científicos sobre la crisis climática: “Si no actuamos ya, vamos hacia el colapso”.

“Nuestra acción colectiva debe servir para preservar el océano, que es el recurso de la vida en el planeta, pero no podemos olvidar el impacto de la crisis climática en el océano, y no podemos proteger el océano si no actuamos en contra de la crisis climática”, dijo.