Las mismas hierbas y arbustos que dan vida a las dunas costeras podrían perjudicar su estabilidad durante las marejadas tan frecuentes en Puerto Rico, según un nuevo estudio.

El estudio –publicado este mes en Science Advances– encontró que la vegetación acelera la erosión de las dunas (montículos de arena en la parte alta de las playas) durante eventos meteorológicos extremos. Los investigadores sugirieron que es necesario tener en cuenta este fenómeno al momento de sembrar plantas en las dunas, una estrategia de conservación hecha a menudo en Puerto Rico.

Hasta ahora, el consenso científico ha sido que la vegetación combate la erosión de las dunas. Aunque el nuevo estudio no negó esta idea, indicó que el rol de la vegetación es más complicado. En condiciones de huracán, por ejemplo, las plantas sorprendentemente aceleraron la formación de pequeños acantilados, conocidos como “escarpes”, en una duna.

El hallazgo representa una sorpresa significativa para el campo e, incluso, para los propios investigadores. “Fue algo inesperado”, admitió Rusty Feagin, uno de los autores del estudio y profesor en la Universidad de Texas A&M. “Si bien teóricamente pensábamos que la vegetación podría tener este efecto, no lo creímos por completo hasta que lo vimos”.

Lo vieron, y a una escala bastante significativa. Para su investigación, los científicos construyeron una duna de unos 200 pies de longitud y 15 pies de altitud, en el tanque de olas más grande de Norteamérica, y la sometieron a casi 19 horas de simulación de un huracán.

En los primeros minutos, la vegetación protegió la zona hacia la tierra, pero provocó erosión en el área hacia el mar. Algunos minutos después, se formó un escarpe. “Con el tiempo, el escarpe se volvió más grande. Ahora, las olas no estaban subiendo por la duna y corriendo hacia abajo, sino que estaban chocando con el escarpe. Y cuando ocurría esto, la erosión se producía mucho más rápido”, dijo Feagin a El Nuevo Día.

Durante la simulación, los investigadores observaron una mayor formación de escarpes y más erosión en general en la duna vegetada en comparación con una duna sin plantas.

Dicho esto, los expertos advirtieron que este estudio no significa que las plantas en las dunas sean destructivas. “Hay una literatura extensa que dice que la vegetación protege”, señaló, por su parte, Maritza Barreto, directora y fundadora del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico, quien no estuvo afiliada al estudio. Explicó que, en los años y décadas antes de un huracán, la vegetación atrapa la arena que lleva el viento, promoviendo así el crecimiento de las dunas.

Entonces, ¿cómo resolver esta paradoja de que la vegetación protege las dunas a largo plazo, pero parece provocar su erosión en eventos extremos?

De acuerdo con Barreto, el estudio plantea nuevas consideraciones al decidir dónde y qué sembrar. “Nos levanta una bandera de que cada sitio tiene sus peculiaridades”, dijo. “Podría ser que, si seleccionamos la vegetación incorrecta, estamos perdiendo el tiempo”.

Feagin coincidió, afirmando que su estudio pretendía cambiar la forma en que los conservacionistas piensan acerca de la vegetación. “Creo que la gente suele pensar ‘queremos plantas fuertes y grandes para fortalecer nuestras dunas’, pero al hacerlo así, se generan más escarpas y se acelera el problema”, dijo. “Tenemos que considerar la vegetación no como un método para detener las olas durante una tormenta, sino como una forma de ayudar a las dunas antes del evento”.

Las mejores plantas para promover el crecimiento de las dunas son las especies nativas, ya que se han adaptado a las condiciones ambientales y climáticas de la zona. Desafortunadamente, en la década de 1920, los esfuerzos de conservación de las dunas en Puerto Rico sembraron plantas no nativas, como el pino australiano, que, en lugar de proteger las costas, aumentó su erosión.

Grupos como Vida Marina, liderado por Robert Mayer Arzuaga, de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, están trabajando para corregir los errores del pasado y restaurar las dunas del país de una manera más estudiada y sostenible.

Desde 2007, el grupo ha estado sembrando y protegiendo plantas nativas –como icaco, uva de playa, bejuco de playa y tabaco marino– en varias dunas costeras. También, han utilizado estrategias –como insertar palos de madera en la arena– para evitar que las personas y los vehículos dañen a la vegetación, dejando así que crezca de forma natural.

Los hallazgos de Feagin mejoran el conocimiento científico sobre las interacciones de las plantas con las dunas, ayudando así a los proyectos de conservación que buscan asegurar la resiliencia de las icónicas dunas de Isabela, Hatillo, Camuy, Arecibo, Barceloneta y Loíza.

La autora estudia Biología y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.