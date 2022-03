Un equipo internacional de científicos, astrónomos, ingenieros aeroespaciales y expertos en física publicaron una propuesta que busca codificar y enviar una transmisión actualizada del famoso “Mensaje de Arecibo” de 1974, una señal que contenía datos básicos del planeta Tierra, de los seres humanos y nuestra composición química como un mecanismo de comunicación para posible vida inteligente en la constelación de estrellas M13.

El “Mensaje de Arecibo”, una transmisión compuesta de 1,679 bits de datos construida por el astrónomo y astrofísico Dan Drake junto con el también astrónomo, científico y autor Carl Sagan y otros expertos, fue transmitido el 16 de noviembre de 1974 desde el radiotelescopio de Arecibo para conmemorar su remodelación.

Dicho mensaje binario (unos y ceros), luego de decodificarse, muestra una cuadrícula rectangular de 73 filas por 23 columnas que contiene los números del uno al 10; los números atómicos de los elementos de la tabla periódica hidrógeno, carbón, nitrógeno, oxígeno y fósforo, los bloques principales que forman el ADN de los seres humanos (ácido desoxirribonucleico); las fórmulas químicas de los compuestos que componen los nucleótidos del ADN; el número estimado de nucleótidos que componen el genoma humano y una gráfica cruda de la estructura de doble hélice del ADN humano; las dimensiones físicas de un ser humano común, junto con una gráfica cruda de la forma de una persona y el total estimado de la población del planeta Tierra; una gráfica simple de nuestro sistema solar indicando que el mensaje se originó desde la tierra; y una gráfica simple del radiotelescopio de Arecibo y sus dimensiones.

Al momento de ser enviado en noviembre de 1974, y viajando a la velocidad de la luz, el mensaje tardará unos 25,000 años en llegar a la parte central del grupo de estrellas M13. Dicho grupo fue escogido por los científicos por su tamaño relativamente grande y por su “cercanía” a la Tierra de unos 25,000 años luz.

La propuesta publicada por el grupo “A Beacon in the Galaxy”, que todavía no ha pasado por el proceso de revisión de otros científicos, tiene la intención de actualizar el mensaje original con conceptos básicos de matemáticas y física, a modo de establecer un método universal de comunicación con vida inteligente, al igual que nuestra posición exacta en la Vía Láctea, la composición bioquímica de la Tierra, imágenes digitalizadas de nuestro sistema solar, los continentes de la Tierra, una gráfica con la forma de un ser humano común y un mensaje que invita a los seres inteligentes que reciban la transmisión a comunicarse de vuelta.

En esencia, el grupo utilizó el Mensaje de Arecibo como un plano para construir y transmitir un mensaje moderno y mucho más detallado que aprovecha todos los avances tecnológicos alcanzados desde el 1974 hasta el presente. Al igual que el mensaje original de 1974, la nueva transmisión se realizaría en formato binario por ser uno de los métodos de comunicación más sencillos y que, probablemente, podría ser entendido por seres inteligentes en otros planetas.

A modo de ejemplo, la primera parte del mensaje muestra números primos (números positivos que solo puede ser dividido por uno o por el número en sí) e instrucciones básicas para entender y utilizar el sistema decimal. Tras establecer dicho esquema, el resto de los elementos del mensaje, compuesto de 13 partes y 25,500 bytes, pueden ser decodificados.

El grupo de científicos propone enviar el mensaje desde el radiotelescopio esférico de 500 metros de apertura ubicado en China, y desde grupo de radiotelescopios Allen del Instituto SETI (Búsqueda de Vida Extraterrestre, en inglés) en California, que son las instalaciones sucesoras del radiotelescopio de Arecibo que transmitió el mensaje original. El grupo advirtió que ambas instalaciones tendrían que ser modificadas para enviar el mensaje como una onda radial a una zona ubicada a unos 13,000 años luz del centro de la galaxia que, se cree, es el lugar donde, posiblemente, se dieron los elementos necesarios para la formación de vida inteligente.

De momento, no se ha anunciado si el mensaje será transmitido o no.