Con un proyecto que busca purificar el aire en el llamado planeta rojo, la delegación puertorriqueña del Reto Marte 2023 –compuesta por alumnos del Departamento de Educación y la Caribbean University– sale este domingo rumbo a Guayaquil, Ecuador, donde se medirá a otros equipos, como parte de una iniciativa internacional que fomenta el desarrollo de soluciones innovadoras para una potencial expedición humana al vecino cuerpo celeste.

“Es un proyecto supercompleto para atender una necesidad que hay tanto en la Tierra como en Marte. Lamentablemente, pasadas generaciones no han tenido conciencia para poder evitar los problemas ambientales. Nuestro proyecto está totalmente completo, estudiado y es innovador, aunque es una mejora a algo ya existente”, detalló Ginnette Campos Martínez, estudiante de ingeniería de la Caribbean University e integrante de la delegación.

Sin revelar muchos detalles del prototipo –encaminado a ser patentizado–, el grupo afirmó, en un encuentro con El Nuevo Día en el recinto de Bayamón de la Caribbean University, que su propuesta tiene todas las características para ganar la competencia internacional, descrita como un “hackatón” organizado por la organización Virtual Educa, que promueve el desarrollo sostenible y la conciencia ciudadana en América Latina y el Caribe.

El Reto Marte 2023 tendrá participación de cuatro países: Colombia, Ecuador, Perú y Puerto Rico. Los boricuas estarán en Guayaquil del 15 al 21 de octubre.

La doctora Gloria Isidro Villamizar, embajadora del Reto Marte 2023 en Puerto Rico, destacó que el padrino del proyecto es el doctor Orlando Figueroa, director de pasadas exploraciones de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés) en el cuarto planeta del sistema solar.

“Algo que es muy positivo para la delegación de Puerto Rico es que la misión de los ‘rovers’ (vehículos nombrados Spirit y Opportunity para explorar el terreno en Marte) de 2003 fue dirigida por un puertorriqueño. Ese es el padrino de nosotros”, sostuvo la profesora.

Imagen del suelo en Marte capturada por el “rover” Opportunity, de la NASA, en 2004. (NASA)

Un proyecto completo

Los jóvenes escogieron el oxígeno como principal foco de estudio, pues representa “la vida”. “(El proyecto) se puede utilizar en Marte, como en el planeta Tierra”, recalcó Mía Sophia Ortiz Colón, de la escuela José Rojas Cortés, en Orocovis, y la más joven de la delegación, con 15 años.

“Ahora mismo, vemos en el planeta el problema de la contaminación. Necesitamos purificar el aire. Nuestro proyecto lo que trae es una manera de mejorar ese aire que estamos utilizando ahora mismo y cómo poder respirar nuevamente aire puro y mejorar su vitalidad”, explicó, por su parte, Emmanuel Gallardo Morales, también estudiante de ingeniería de la Caribbean University.

“ Nuestro proyecto está totalmente completo, estudiado y es innovador ” Ginnette Campos Martínez, estudiante de ingeniería

Tras meses de capacitación, la primera fase del Reto Marte 2023 consistió en una competencia local, en mayo, que contó con la participación de 120 alumnos de diferentes escuelas públicas y de la Caribbean University. Los ganadores fueron 10 jóvenes de escuela superior y cuatro universitarios.

“La competencia es el 18 de octubre. Cada país va a presentar su proyecto, y el 19 se van a mezclar todos los participantes para hacer, entonces, el ‘hackatón’ internacional y elegir ese equipo internacional ganador”, abundó Isidro Villamizar.

Los ganadores del Reto Marte 2023 recibirán capacitación de la NASA sobre las experiencias y disciplina que deben desarrollar los astronautas.

“Experiencia transformadora”

La Caribbean University unió esfuerzos con Educación para seleccionar la mejor cepa de jóvenes científicos interesados en la ingeniería aeroespacial.

“Ha sido y será una experiencia transformadora. A mí, me gustaban las ciencias, pero no estaba apasionado por ellas y, gracias a esto, quiero seguir trabajando en el ámbito. Me da alegría. Los otros días, estaba acostado en mi cama y pensaba: ‘ya estoy al otro lado’”, compartió Eduardo Saldaña Centeno, estudiante de la escuela especializada en ciencias y matemáticas Papa Juan XXIII, en Bayamón.

Marte es el cuarto planeta del sistema solar.

El Reto Marte 2023 consiste en plantear soluciones innovadoras que permitan a una tripulación aeroespacial sobrevivir dos años en Marte. El jurado evaluará nueve criterios: impacto, creatividad, diseño, culminación, aprendizaje, validez, relevancia, técnica y presentación.

“Es sumamente importante que nosotros, los jóvenes, podamos tomar conciencia sobre lo que generaciones pasadas, quizás, no le prestaron mucha atención porque, quizás, en ese momento, no era un problema que les afectara, pero, al pasar los años, sí hemos visto cómo nos afecta”, expresó William Medina Román, estudiante de la escuela Francisco Oller, en Cataño.

En total, la delegación boricua está compuesta por 21 personas. A los estudiantes, les acompañarán la presidenta de la Caribbean University, la doctora Ana E. Cucurella Adorno; el director del Departamento de Ingeniería, Raymond Rosa; la gerente de Ciencias del Departamento de Educación, la doctora Ania Calcaño; y varios maestros asesores de la agencia.

“Representar a nuestra patria es un sueño. Tengo la oportunidad de lograrlo, junto a mi universidad y al Departamento de Educación, del cual también fui parte. Es increíble, es superemocionante, y sabemos que vamos a ganar. Estamos claros”, puntualizó, entretanto, Campos Martínez.