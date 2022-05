Ni el frío de la noche, la nubosidad ni la hora mermaron el interés de los puertorriqueños que salieron a sus balcones entre la noche del domingo y la madrugada de hoy, lunes, para observar el eclipse lunar total que engalanó los cielos de la isla por 84 minutos.

“Tuvimos 84 minutos espectaculares”, compartió con El Nuevo Día el vicepresidente de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC), Nelson Ortega.

La fase más intensa del eclipse inició a las 11:29 p.m. del domingo, pero el punto máximo no ocurrió hasta las 12:11 a.m. de hoy, cuando la Luna se tornó de un color anaranjado-rojizo. El evento culminó a las 12:53 a.m., pero nuestro satélite natural se quedó vestido de rojo pasada la 1:00 a.m.

“El evento estuvo espectacular... La realidad es que fue muy bonito, porque pudimos ver desde que empezó a verse el color rojizo”, resaltó Ortega. “La sombra de los mares, todos los detalles de la Luna se veían espectaculares, porque ese color rojizo la hacía detallarse un poquito más y fue bien impresionante”.

El eclipse lunar total se pudo observar a simple vista desde toda la isla, pero la SAC ofreció una transmisión en su cuenta de Facebook con la meteoróloga Deborah Martorell para quienes no contaran con buena visibilidad.

La organización contó con difusiones de imágenes de telescopios en San Juan, Yauco, San Germán e Isabela. Miles de personas se unieron a la transmisión no solo desde la isla, sino de lugares como Texas, Ecuador, México e incluso en Inglaterra.

Momentos inesperados

El eclipse de anoche lució un poco más tenue que en otras ocasiones, pero eso no fue un impedimento para disfrutarlo de principio a fin.

Una de las cosas que más llamó la atención de los expertos de la SAC, que “no lo teníamos en mente”, según Ortega, fue el momento en el que ocurrió la ocultación de una estrella binaria –una estrella doble–. El instante quedó capturado por un telescopio en la transmisión de la SAC.

/ Irwindale, California. (Ringo H.W. Chiu)

La luna se alza sobre la Torre Liberty Memorial en el Museo Nacional de la Primera Guerra Mundial, en Kansas City. (Charlie Riedel)

El eclipse lunar observado desde Puerto Rico. (Jorge Colón)

Una niña observa el eclipse lunar a través de un telescopio, en Caracas, Venezuela, el 15 de mayo de 2022. (Matias Delacroix)

São Paulo, Brasil. (Andre Penner)

Moscow, Idaho. (Ted S. Warren)

Personas observan la "Superluna de flores" en Caracas, Venezuela. (Matias Delacroix)

Long Beach, California. (Ashley Landis)

Ciudad de México. (Fernando Llano)

El eclipse lunar desde la instalación artística "Seven Magic Mountains", en Nevada. (John Locher)

Jacobsdorf, Alemania. (Patrick Pleul)

Así lució el eclipse lunar desde La Paz, Bolivia. (Juan Karita)

Buenos Aires, Argentina. (Rodrigo Abd)

Personas toman fotos del eclipse lunar en La Paz, Bolivia. (Juan Karita)

El eclipse lunar desde la instalación artística "Seven Magic Mountains", en Nevada. (John Locher)

Dresden, Alemania. (Robert Michael)

“Pudimos ver la ocultación de una estrella binaria, que es una estrella doble. Esa estrella, mientras la Luna se movía, se iba ocultando por detrás de la Luna. Eso es lo que le llaman una ocultación”, detalló Ortega. “Fue una estrella binaria, una blanquita y una azulita”.

La estrella binaria que se observó anoche –HD138268– lució muy brillante a través de las imágenes de telescopio porque se encuentra a solo 239 años luz de distancia dentro de los límites de la constelación de Libra, según compartió Eddie Irizarry, de la SAC.

Observadores del evento también reportaron haber observado meteoros, añadió Ortega a este diario.

La agenda astronómica

Un evento astronómico como el de anoche no se repetirá en la isla hasta el 13 de mayo de 2025, señaló Ortega. Entre el 7 y 8 de noviembre habrá otro eclipse lunar, pero será básicamente nulo en Puerto Rico, ya que ocurrirá a eso de las 6:00 a.m., cuando el Sol estará en todo su apogeo.

Pero antes del eclipse lunar de 2025 habrá otro importante evento: un eclipse solar el 8 de abril de 2024.

“Se va a ver en partes de Estados Unidos. Texas es el lugar que nosotros (la SAC) queremos ir, porque está México también, pero preferimos Texas porque es un poco menos húmedo, por lo tanto (hay) menos nubosidad y todo eso”, explicó Ortega.

El evento de anoche fue una superluna, que ocurre cuando la órbita de la Luna está más cerca de la Tierra al mismo tiempo que está llena, según la NASA. También fue una “Luna de sangre”, por su color rojizo, y también se le llamó “superluna de flores”, por simbolizar el inicio de la primavera.

“Uno se acuesta tarde y se levanta temprano, pero vale la pena”, resaltó el vicepresidente de la SAC.