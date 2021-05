Una parte sustancial de la sección principal del cohete Long March CZ-5B, que despegó el pasado 29 de abril y colocó en órbita terrestre el módulo principal de la futura estación espacial de China, podría reingresar a la Tierra entre esta noche y la madrugada de mañana, domingo, en un descenso descontrolado.

El gobierno de China, fabricante del cohete, admitió el viernes que existe la posibilidad de que pedazos de la sección principal impacten zonas pobladas que incluyen una extensa zona desde Nueva York, Madrid y Pekín hasta Chile y Nueva Zelanda.

Pero, ¿por qué el gobierno de China, y la comunidad científica en general, no ha podido predecir la zona de impacto precisa como han hecho en otros lanzamientos? Todo tiene que ver con la órbita que alcanzó la sección, su órbita elíptica alrededor de la Tierra con un ángulo de inclinación de apenas 41.5 grados.

¿Qué sucedió durante la misión 5B-Y2?

La misión 5B-Y2 despegó, el 29 de abril de este año, del Centro Espacial Wenchang con la sección principal de la futura estación espacial de China. Esto marcó el segundo despegue de la variante 5B del cohete de carga pesada Long March 5, también conocido como Chang Zheng 5, o CZ-5.

El cohete cumplió su misión de colocar en órbita terrestre baja (LEO, o Low Earth Orbit) el módulo de la estación espacial pero, en el proceso, la sección principal del cohete CZ-5B también alcanzó una órbita lo suficientemente alta como para retrasar drásticamente su descenso y reingreso a la atmósfera terrestre.

¿Por qué esto creó un problema?

La mayoría de los sistemas de lanzamiento en uso actualmente están diseñados para utilizarse una sola vez, pues la mayoría de sus componentes principales solo soportan un despegue, o porque sus secciones están diseñadas para desintegrarse al reingresar a la atmósfera terrestre, permanecer en órbita o escapar del campo gravitacional de la Tierra y viajar por el espacio sin un rumbo fijo.

La serie Long March de China solo puede utilizarse una vez, y la mayoría de sus componentes deben desintegrarse debido al intenso calor provocado por la fricción al ingresar a la atmósfera. Sin embargo, la sección principal del cohete CZ-5B de la misión 5B-Y2 alcanzó suficente altura como para entrar en órbita.

Al ser una sección sin superficies de control (el cohete es completamente automatizado y no tripulado), no hay manera de controlarlo para que regrese a la Tierra con el ángulo y velocidad precisos, como ocurre en misiones tripuladas o con vehículos espaciales que pueden ser controlados de forma remota.

Las agencias espaciales pueden predecir la fecha, hora y lugar en que un cohete/cápsula/vehículo con capacidad de recibir instrucciones y modificar su trayectoria porque pueden controlar y modificar todos los factores antes mencionados.

Pero, ese no es el caso con el cohete CZ-5B.

¿Por qué se retrasó el reingreso a la atmósfera?

Al alcanzar una órbita superior a la anticipada, la sección del cohete tarda más en ser afectada por el campo de gravedad de la Tierra. Además, al no tener control de la sección, la agencia espacial de China no tiene manera de modificar su trayectoria, ángulo de entrada o su velocidad.

La situación se complica aún más debido al ángulo de inclinación relativamente llano de 41.5 grados. Esto, combinado con su órbita elíptica, hace que la sección, prácticamente, rebote al intentar penetrar la atmósfera. Se espera que para esta noche o la madrugada del domingo la seción alcance un ángulo lo suficientemente agudo como para, finalmente penetrar la atmósfera. Sin embargo, esto ha creado un alto grado de incertidumbre sobre dónde impactarán los pedazos que sobrevivan su travesía por la atmósfera.

Al momento, la sección del cohete viaja a una velocidad de casi 17,150 millas por hora (MPH)

¿Por qué los científicos no pueden precisar la zona de impacto?

Al no tener control directo de la sección del cohete, no hay manera de controlar variables como velocidad y ángulo de inclinación, por lo que la sección queda a la merced de las leyes de gravedad.

Dado que la sección se encuentra en órbita baja, es solo cuestión de tiempo para que la fricción con la atmósfera, y el campo de gravedad de la Tierra, provoquen la desaceleración y reingreso del cohete. Pero, es precisamente la falta de control lo que evita que los científicos puedan predecir con exactitud el lugar de impacto.

La proyección más reciente del Comando Espacial de los Estados Unidos colocaba a la sección entrando a la atmósfera entre las 10:13 a.m. de hoy, sábado, y las 4:13 a.m. del domingo. Mientras, la División de Rastreo y Vigilancia de Objetos Espaciales de la Unión Europea estimó el reingreso entre las 2:00 p.m. del sábado hasta las 6:00 a.m. del domingo.

Las posibles zonas de reingreso (las líneas amarillas y azules en la gráfica del tuit colocado arriba) comprenden distintos estados de los Estados Unidos, América Central y la parte superior de América del Sur, al igual que zonas de España, distintos países de la Unión Europea y África.

¿Cuán grande y pesada es la sección del cohete CZ-5B que regresará a la Tierra?

La sección, de unos 98 pies de largo, tiene un peso de entre 18 a 22 toneladas, según una publicación de la agencia internacional de noticias Reuters. Aunque la mayoría de las piezas deben desintegrarse al reingresar a la atmósfera, hay ciertos componentes diseñados para aguantar las altas temperaturas que se experimentan durante el despegue y la penetración de la atmósfera para llegar a órbita. Son estas piezas las que podrían impactar zonas pobladas en la Tierra.

Dicha sección es una de las piezas espaciales más grandes en reingresar a la atmósfera, siendo superada por pedazos del transbordador espacial Columbia que estalló en el 2003, una sección de la estación espacial rusa Salyut 7 que regresó en 1991, y una parte de la estación estadounidense Skylab que reingresó en 1979.

¿Existe riesgo de que piezas de la sección impacten zonas pobladas?

Sí, existe la posibilidad de que pedazos del cohete impacten zonas pobladas. No obstante, según el gobierno de China, las probabilidades de que ocurra dicho escenario son extremadamente pequeñas.

“Es una práctica común alrededor del mundo que las secciones superiores de los cohetes se desintegren al penetrar la atmósfera. El gobierno de China sigue de cerca la trayectoria de la sección y, hasta donde tengo entendido, la sección está completamente desactivada. Esto significa que casi todas sus piezas se quemarán durante el descenso, por lo que es poco probable que aviones o edificios en la superficie reciban daños”, sostuvo el portavoz del gobierno de China, Wang Wenbin, al contestar una pregunta de Bloomberg News.