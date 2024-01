Un grupo de estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) busca transformar el sargazo en un bloqueador solar para proteger a astronautas de las condiciones extremas en el espacio.

La investigación está en una fase inicial y los alumnos trabajan para identificar los compuestos o componentes específicos del sargazo que utilizarán para el bloqueador solar, explicó la doctoranda en Química Ángela Cruz Lugo, quien lidera el estudio, subvencionado por una beca de 2023 de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés).

Durante los pasados años, la NASA ha estado desarrollando las tecnologías necesarias para enviar humanos a Marte en 2030. Durante el viaje, y una vez lleguen al planeta rojo, los astronautas estarían expuestos a unos niveles de radiación mucho más altos que en la Tierra.

“Hay bloqueadores solares aquí que nada más nos protegen de rayos ultravioleta, que son particulares de la Tierra. Eso es porque tenemos la capa de ozono, que es la que nos protege de diferentes tipos de rayos ultravioleta. Si salimos del planeta Tierra, vamos a tener otros tipos de rayos ultravioleta de los que esos bloqueadores no nos van a proteger”, precisó Cruz Lugo, cuyo equipo de investigación está compuesto por seis estudiantes subgraduados.

El equipo de investigación busca elaborar un bloqueador solar a base de sargazo para las condiciones extremas en el espacio. (Suministrada)

Cruz Lugo detalló que decidió enfocarse en el sargazo para la creación del bloqueador solar ante el exceso de la vegetación acuática en las costas de Puerto Rico. El uso de sargazo para bloqueadores no ha sido ampliamente estudiado, pero algunas grasas del alga ya se utilizan para algunas aplicaciones cosméticas, como cremas y bálsamos para los labios.

En las pruebas que el equipo ha hecho al momento, el bloqueador solar tiene un tono verdoso, pues, al sustraer los componentes del sargazo, se extraen también los pigmentos del alga, apuntó la experta. “Es algo que están trabajando ahora, ver cómo se puede cambiar el color para se vea menos verdoso”, añadió.

El sargazo es una macroalga flotante marrón, que sirve como área de vivero y alimentación para especies marinas. En los pasados años, sin embargo, ha aumentado significativamente el que llega a las costas de Puerto Rico, lo que puede representar un problema, ya que afecta el uso de las playas públicas y las actividades recreativas en el litoral, según el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“El sargazo no es tan beneficioso o no tiene tantas aplicaciones como las demás algas”, indicó Cruz Lugo. “Por eso, es que, muchas veces, no utilizan esta alga para estas aplicaciones, por lo que nosotros queremos utilizarla y, de una vez, como ya existe el exceso aquí, estaríamos haciendo como una economía circular, en la cual ya tendríamos la materia prima a nuestro alcance”, agregó.

La investigación de la estudiante forma parte de los proyectos del Laboratorio de Química Analítica y Nanotecnología Ambiental de la profesora Liz Díaz Vázquez, directora del Departamento de Química de la UPR en Río Piedras. Las iniciativas de los estudiantes, explicó, buscan desarrollar materiales sustentables sobre la base de distintas de algas, incluido el sargazo.

“Utilizamos las algas para generar materiales, especialmente nanomateriales, para aplicaciones ambientales o para el desarrollo de materiales sustentables”, expresó Díaz Vázquez, quien mencionó que las investigaciones incluyen el desarrollo de productos biomédicos y materiales para el tratamiento de corales.

Posible uso para la población general

De inmediato, Cruz Lugo no ofreció una fecha exacta para cuándo tendría un producto final, pues el proceso, reconoció, “es bastante largo”. Luego de elaborar el bloqueador solar, expuso, debe pasar por un proceso de aprobación de la Administración federal de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés).

Aunque los alumnos están desarrollando un bloqueador solar específicamente para el espacio, también se podría elaborar un producto para las condiciones de la Tierra, señaló la alumna. El equipo de investigación, manifestó, primero buscará elaborar una base del bloqueador solar para “ver si puede ser funcional para nosotros y, luego, ya estaríamos buscándole la aplicación para lo que sean temperaturas extremas”.

“Es algo que no solamente lo van a utilizar las personas espaciales, ya que podría llegar a ser un producto que todos necesitemos en algún punto”, subrayó Cruz Lugo.

“No solamente estaríamos ayudando en lo que es el medioambiente, sino que también estaríamos atacando un problema bien fuerte, que es lo que son los bloqueadores solares. Los bloqueadores solares ahora mismo tienen diferentes limitaciones, ya que algunos ingredientes no solo son dañinos para el ambiente, también lo son para el ser humano”, puntualizó.