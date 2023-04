A 54 años de las primeras pisadas de los seres humanos en la Luna, podría pensarse que los avances tecnológicos han simplificado el proceso de diseño y ejecución de un viaje a nuestro satélite natural, pero la complejidad de la misión Artemis deja claro que solo hay más retos. Como expone el ingeniero de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés) Carlos García Galán: “A veces las cosas, por tener más tecnología, son más complicadas, pero es porque podemos hacer más cosas”.

En entrevista con El Nuevo Día, el jefe de la Oficina de Integración del Módulo de Servicio Europeo de la nave Orion -la cápsula que será el hogar para cuatro astronautas durante 21 días- resumió la misión Artemis como el primer paso de un esfuerzo “ambicioso e increíble” cuyo objetivo final es llevar seres humanos a Marte.

“(A diferencia del programa Apolo) el objetivo de Artemis no es volver a la Luna. Volver a la Luna es solo el primer paso. El objetivo es establecer unas bases allí, una estación espacial alrededor y permanecer todos los años en ese sitio, como lo que estamos haciendo ahora en la órbita cercana a la Tierra con la Estación Espacial Internacional”, subrayó el español, a través de una videollamada.

“Una vez que desarrollemos la tecnología, los conocimientos y la ciencia, ya nos convenceremos a dar el siguiente paso que es llegar a Marte, un desafío gigantesco porque está muy lejos. Es una atmósfera parecida a la nuestra, por lo que vamos a tener que usar cohetes para volver a la Tierra. Entonces, todo eso va a requerir que conozcamos mucho más de lo que tenemos que hacer sobre lo que tenemos ahora”, agregó.

Artemis es el más reciente programa diseñado por la NASA para establecer vida a largo plazo en la Luna luego del punto final que puso la agencia a su programa Apolo, que permitió que 12 astronautas caminasen por el satélite natural entre el 1969 y 1972.

En esta ocasión, la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés), la Agencia Espacial Europea y múltiples países -incluida la comunidad hispana- forman parte de la misión multimillonaria que comenzó hace más de una década.

Hasta ahora, la misión superó su primera fase: Artemis I, que consistió en llevar la nave Orion hasta la órbita lunar y regresar a la Tierra en una misión no tripulada, por lo que le toca el turno a Artemis II, que consiste en el mismo vuelo, pero con seres humanos.

Los astronautas estadounidenses Reid WiseMan, Victor Glover y Christina Hammock Koch, así como el canadiense Jeremy Hansen, serán los encargados de completar esta segunda fase, anunció el pasado lunes la NASA. Glover será la primera persona afrodescendiente en orbitar la Luna y Koch la primera mujer en lograr esa hazaña.

García Galán explicó que, si bien existe tecnología para lanzar un viaje a Marte, no se ha finiquitado lo suficiente como para asegurar un vuelo de regreso a la Tierra. Tampoco existe plena confianza con respecto a cómo será la comunicación entre los futuros astronautas que viajarán al planeta rojo y el centro de mando en Houston, Texas.

El principal reto, mencionó, es la distancia entre la Luna, Marte y la Tierra, porque cada uno comprende –en tiempo y no en millas- horas o días, sino meses, entre uno y otro.

Precisó, por ejemplo, que un viaje desde la Tierra a la Estación Espacial Internacional (ISS, en inglés) puede durar un mínimo de tres horas, por lo que un día podría ser suficiente para ir y volver.

Sin embargo, entre la Luna y la Tierra, es necesario determinar el día del vuelo en un mes determinado y el mes en un año determinado, sumado a calcular que la alineación entre ambos sea la correcta. “Para ir a la Luna son, como mínimo, tres o cuatro días. Igual, dura 10 días, algunas veces”, acotó.

Mientras, para viajar a Marte, “con la tecnología actual, son como seis meses y tienes que esperar a que se alineen los planetas para que cuando llegues a Marte, el planeta aparezca allí a una distancia, más o menos, asequible”, comentó.

Estimó, asimismo, que los viajes al planeta rojo podrían tomar un mínimo de uno a dos años, entre la ida y el regreso.

“Entonces, imagínate que llegas a Marte y dices: ‘Houston, tenemos un problema’. Veinte minutos más tarde llega el mensaje al centro de control en Houston, averiguamos cuáles son los datos, les mandamos un mensaje que toma otros veinte minutos en llegar a Marte... Entonces, imagínate simplemente los desafíos de la comunicación. Por eso tenemos que probarlo todo en la Luna”, ejemplificó el ingeniero para destacar la relevancia de Artemis II.

“¿Cómo mantienes las provisiones y los materiales y todo eso en un espacio profundo (la Luna), donde estás a por lo menos a seis días, para luego hacerlo a un espacio donde estás a seis meses (Marte)?, es lo que debemos aprender”, abundó.

¿Por ende, son más los riesgos ahora que los que experimentó Apolo hace 50 años y que ponen en riesgo la efectividad de la misión?, preguntó este diario.

“Sí, por supuesto. Simplemente, la distancia que hay por la velocidad de la luz. Hay una distancia mínima que las ondas de radio pueden llegar a Marte y dependen de la distancia que tengas. Además, que puede haber zonas en Marte donde no hay comunicación. Hay que establecer toda la infraestructura de satélites para poder tener comunicación en cualquier punto”, apuntó.

Presentación de los astronautas escogidos para Artemis II. (FRE)

Boricuas forman parte de la “diversidad cultural” en Artemis

Ante lo complejo que puede resultar la planificación de cada fase de Artemis, García Galán mencionó a los múltiples boricuas y expertos de descendencia hispana como piezas fundamentales en las lluvias de ideas que han tenido que desarrollar en los pasados años durante la planificación de Artemis II.

Añadió que la diversidad cultural es posible, porque, además, hay expertos desde Europa, Japón, Australia, y países en Latinoamérica que siguen firmando acuerdos de colaboración.

“Nosotros ponemos mucha importancia en la diversidad de los equipos. No solo en el equipo de astronautas, sino en los equipos de ingeniería, la gente que trabaja en los sistemas terrestres. Entonces, no solo los boricuas, sino también otras culturas latinoamericanas, como que le dan otra perspectiva no sólo en el trabajo, pero también en el diarismo. Creo que es muy bueno, muy sano”, describió el ingeniero.

“Todos, en general, como tenemos un mismo objetivo que es increíble nos llevamos muy bien y siempre estás trabajando con gente que está súper preparada y motivada a conseguir el objetivo, incluyendo todos los boricuas y es un placer trabajar con ellos”, afirmó.

Al tiempo, aprovechó la oportunidad para exhortar a niños, niñas y jóvenes a verse reflejados en la pluralidad cultural, de género y nacionalidades que forman parte de Artemis, por tratarse de un logro que ocurre en momentos de “conflictos geopolíticos y de distracciones para adolescentes”.

“Lo que parece ciencia ficción, lo vamos a hacer en la realidad. Y lo van a tener dentro de muy poco, pero eso será sólo un primer paso. Ustedes (niños y jóvenes) podrán pertenecer al equipo que hará el desafío más imposible de lo que vamos a hacer nosotros ahora. Entonces, les animo, porque esto no es una cosa de una sola generación, como mi generación que es la primera de Artemis. Nosotros vamos a dar el primero paso, pero su generación será la responsable de dar el siguiente paso, incluso llegar a Marte”, puntualizó.