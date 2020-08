Una de las lluvias de meteoros más notables del año ocurrirá a partir de este próximo lunes en la noche, aunque expertos coinciden en que su mayor actividad podrá apreciarse en el cielo durante las noches del 11 al 13 de este mes.

Se trata de la lluvia de meteoros Perseidas, que carga ese nombre debido a que sus meteoros parecen surgir de Perseo, una constelación que aparece por el noreste a partir de las 11:00 p.m, explicó la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).

Aunque ya a partir de esa hora es posible ver quizás algún meteoro, existe mayor probabilidad de ver varios entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m.

Sin embargo, la SAC sugiere a los que no se pueden acostar tarde, que “una alternativa es descansar temprano y si solo puede observar un par de horas, podría levantarse para observar entre las 3:00 a.m. y 5:00 a.m, ya que la constelación de Perseo estará en su punto más alto poco antes de la salida del Sol, de modo que la aparición de meteoros pudiera ser aún más probable durante esas dos horas antes del amanecer”.

¿A dónde debo mirar?

La entidad educativa aclaró que aún cuando parecen surgir de la constelación Perseo, en realidad pudieran aparecer por cualquier parte del cielo. Por lo tanto, es posible ver la lluvia de meteoros desde cualquier dirección en el cielo, siempre y cuando te asegures de encontrarte en un espacio con poca contaminación lumínica.

"Aún así, en esta ocasión recomendamos ubicarnos mirando hacia el Oeste, alto en el cielo. De este modo evitamos mirar hacia la Luna, que estará menguante, y al evitar verla tendremos mayor adaptación a la oscuridad o sensitividad visual para poder ver más meteoros", señaló Eddie Irizarry, vicepresidente de la SAC.

¿Por qué se da esta lluvia de meteoros?

La organización explicó que esta lluvia de meteoros se debe a que, según la Tierra orbita al Sol, nuestro planeta estaría pasando por residuos dejados durante pasos previos del cometa 109P/Swift-Tuttle.