Miles de familias y turistas llegaron este sábado al Paseo de la Princesa y El Morro, en el Viejo San Juan, al igual que al Centro de Convenciones de Puerto Rico en Miramar y el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), para observar con telescopios de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) el eclipse solar anular, que comenzó a las 12:46 p.m. y tuvo su punto de mayor ocultación a las 2:22 p.m..

Ocho de los telescopios de la SAC formaron parte del evento de la cadena Telemundo “2:22 El Eclipse”, en el Paseo de la Princesa, en donde los asistentes también disfrutaron de actividades por parte de estudiantes de Ciencia de la Universidad Interamericana y diferentes recintos de la UPR.

“A nivel global, los eclipses ocurren cada año, pero no todos se ven desde Puerto Rico. El último que se pudo ver en Puerto Rico fue un eclipse parcial en el 2017. De aquí al 2038, no va a haber otro eclipse (que se vea desde la isla), así que es muy importante”, indicó Rafael Emanuelli, miembro de la Junta de Directores de la SAC.

El experto en astronomía explicó que, debido a la extensión geográfica de la isla, no es posible que se puedan ver todos los eclipses, así que describió el evento de hoy como histórico. A diferencia de un eclipse lunar, que puede apreciarse desde cualquier punto de la Tierra, los solares solo se pueden ver en zonas relativamente pequeñas, en un momento determinado.

“Lo mayor que uno le da un hijo es la educación, y esta es la mejor manera de aprender sobre un eclipse, ya que no pasa todos los años. Tuvimos la oportunidad de poder llegar para verlo, ya que ellas están estudiando eso en la clase de Ciencias”, dijo Rosa Díaz, residente en Toa Alta y madre de una niña de 11 años.

Su hija, Karlierys Bosques, compartió que es un momento “emocionante”. “Me emociona porque es ‘cool’ el sol”, dijo, entretanto, su amiga, Angelianne Goitía, también de 11 años y quien le acompañó a la actividad.

Edgardo Nieves, otro padre con sus hijas pequeñas, acudió al Paseo de la Princesa para que experimentaran el regalo educativo de la astronomía. “Nunca han visto uno, así que las traje aquí para que lo vieran y aprendan”, puntualizó.

Mientras tanto, en la Plazuela de la Rogativa, Daliana Sofía Sánchez, de nueve años, admiraba el sol, y contó que justo ayer, viernes, recurrió a su libro de segundo grado para estudiar sobre los eclipses.

“Lo que decía mi libro, que me dio con abrirlo ayer antes de venir acá, es que un eclipse es como si los cuerpos celestes jugaran escondidas. Me gusta la experiencia porque, como para el próximo va faltar tanto tiempo, pues dije, vamos a venir hoy para disfrutar el momento porque a lo mejor después no se pueda disfrutar”, contó la menor, que vino desde Juncos al Viejo San Juan.

La SAC ubicó ocho telescopios en los que se podía apreciar desde temprano el sol desde diferentes lentes. Uno de ellos fue manejado por Emanuelli, quien detalló algunas de las características del instrumento. “Estos son telescopios especializados para ver el sol, por lo que no se afecta la vista”, destacó.

“Este telescopio tiene un filtro de hidrógeno alfa, que es un filtro que bloquea la mayor cantidad del espectro magnético que emite el sol a un ancho de banda pequeñito. Aquí, vamos a ver las cromosferas del sol y veremos eyecciones de masa solar y prominencias solares”, explicó sobre la textura y ramificaciones que se podían identificar del astro.

En el evento del Paseo la Princesa, Telemundo, en alianza con El Nuevo Día, Oriental Bank y la Compañía de Turismo, regalaron unas 12,000 gafas especializadas para el eclipse a las personas que se dieron cita. Desde temprano en la mañana, familias y turistas llegaron a conseguir los lentes que les permitirían presenciar el evento.

Además, el evento contó con la participación de los meteorólogos de Telemundo, Roberto Cortés, Zamira Mendoza y Elizabeth Robaina, quienes orientaron a los participantes hasta las 5:00 p.m.

Exitoso evento en el EcoExploratorio

Mientras, unas 17,000 personas se dieron cita este sábado en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en Miramar, para avistar el evento astronómico más grande del año.

Tal fue el caso de Carla M. Pizarro Lebrón, de 12 años, quien esperó con emoción ver el eclipse, junto a su padre y su hermana.

“Esta actividad me ha parecido bien increíble. Yo nunca había visto un eclipse. Como es mi primera vez viendo un eclipse, es bien impresionante el evento de que la luna cubra el sol”, dijo la adolescente residente en Loíza.

La misma emoción compartían miles de niños y adultos al observar el “Gran Eclipse de las Américas”, que comenzó a divisarse a eso de las 12:45 p.m., y se esperaba que el sol fuera ocultado por la luna en un 40% o 45% a las 2:22 p.m.

Desde temprano en la mañana, cientos de personas de distintos municipios llegaron al evento familiar, producido por el EcoExploratorio, donde la música, la participación de científicos con experimentos y otras amenidades sirvieron como antesala.

De acuerdo con la meteoróloga y fundadora del EcoExploradorio, Ada Monzón, el evento requirió más de seis meses de preparación y cerca de $100,000 de inversión, compuesta por propuestas y donaciones privadas, con el objetivo principal de educar sobre los eclipses solares y carreras relacionadas con la ciencia.

Desplegados en el interior del Centro de Convenciones y parte del estacionamiento, se ubicaron decenas de exhibidores educativos e interactivos para niños, jóvenes y adultos sobre ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas (STEM, en inglés).

“La oferta educativa es muy amplia, porque lo que hemos tratado es tener no solamente un evento de observación del eclipse, sino que sea un evento educativo y de observación, por eso es esa gran feria educativa”, indicó Monzón a El Nuevo Día.

La meteoróloga destacó que la experiencia del primer evento del EcoExplotario del pasado eclipse solar, en 2017, les permitió tener el conocimiento necesario para robustecer y repetir este año.

Es una oportunidad para que “los científicos y expertos conecten con la comunidad, porque no es lo mismo estar en los salones de clase o en las organizaciones, a que haya esa conexión, porque la ciencia es para servir, conectar y es de todos y para todos”, dijo.

Este año, el EcoExploratorio distribuyó 130,000 gafas, de las cuales 70,000 fueron donadas al Departamento de Educación y el resto se repartieron a diferentes instituciones de la isla.

Para la meteoróloga, se trata de un evento crucial para incentivar a que niños y jóvenes se interesen por estudiar carreras relacionadas con las ciencias y matemáticas, de manera que a futuro puedan aportar al desarrollo socioeconómico de Puerto Rico.

“Nos dimos cuenta de la importancia de tener este tipo de eventos, porque son parte del motor del desarrollo económico, de estabilidad social, de dar inspiración y motivar a niños y jóvenes a carreras que van a forjar el desarrollo económico de Puerto Rico”, expresó Monzón, quien espera que el evento de observación del eclipse solar marque un antes y un después en la vida de los niños asistentes.

Aun en medio del calor extremo que se pronosticó para la isla, las personas disfrutaron un momento que no se repetirá de manera parcial hasta 2028 y 2035, pero no será hasta el año 2150 que se podrá observar, desde Puerto Rico, un eclipse solar total, informó la fundadora del EcoExploratorio.

Para Fransheska Santana, quien llegó al evento con su hija desde Las Piedras, la actividad trascurrió con éxito.

“Creo que fue una buena iniciativa. La logística muy buena, lo que están mostrando dentro de las instalaciones, todo súper”, expresó la mujer, de 32 años.

Expertos esperan que aumente el interés por la ciencia

Para Ernesto Morales, coordinador de avisos del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), este evento acercó la ciencia a los jóvenes, lo que fomenta que en un futuro opten por estudiar carreras en el campo.

Revive la transmisión:

“Realmente, necesitamos científicos que entiendan y ayuden a resolver los problemas que tendremos al futuro, como el cambio climático. Esto nos ayuda a tener un talento y que en un futuro podamos escoger a los mejores para poder trabajar con nosotros en el Servicio Nacional de Meteorología”, expresó Morales.

Por su parte, Gerardo Morell, director del consorcio de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), insistió en que Puerto Rico fortalezca la industria científica, particularmente, la aeroespacial, al tiempo que destacó que este tipo de evento incentiva la participación de la familia para que más personas estudien carreras en STEM.

“Se trata de estimular el interés por las ciencias, ingeniería y las matemáticas en nuestra juventud. Este evento, que ha tenido penetración en todas las esferas sociales de Puerto Rico, promueve que nuestros estudiantes, padres y familiares promuevan que los hijos estudien estas carreras”, reaccionó Morell.

Entretanto, Nino Correa, comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), aseguró que ver el interés de miles de padres y niños sobre el cambio climático da “una garantía” de que las nuevas generaciones tomarán decisiones más asertivas para la sostenibilidad ambiental del país.

“Ver tanto niño aquí y padre preocupado por la preparación nos acerca a lo que debemos hacer: unir esfuerzos con todo lo que tiene que ver con el cambio climático”, subrayó Correa.